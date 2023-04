Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf den russischen Militärblogger Wladlen Tatarski haben russische Ermittler eine verdächtige Frau festgenommen. Darya T. wird den Behörden zufolge verdächtigt, an der Explosion in einem Café in St. Petersburg beteiligt gewesen zu sein.

Moskau. Nach dem tödlichen Attentat auf den russischen Militärblogger Wladlen Tatarski wird eine junge Frau verhaftet. Wer ist Daria Trepowa?

Eine Augenzeugin erinnert sich an den Auftritt der mutmaßlichen Attentäterin, einer jungen Frau namens Daria Trepowa: „Ich studiere an der Akademie der Künste an der Fakultät für Bildhauerei“, soll sie ihrem Opfer gesagt haben. „Ich habe Dir ein Geschenk, eine Skulptur, mitgebracht.“ Kurz danach explodiert ein Sprengsatz – und der Beschenkte, Wladlen Tatarski, stirbt auf der Stelle.

Der Tatort ist das Café „Stritfud-Bar No.1“ im Zentrum von Sankt Petersburg, es gehörte früher Jewgeni Prigoschin, dem Chef der Söldner-Gruppe Wagner. Der Diskussionsclub „Cyberfront Z“ hatte zu einem „kreativen Abend eingeladen. Auftreten sollte auch Tatarski, ein in der Szene bekannter Militärblogger. Laut Veranstaltungsplakat hätte er erzählen sollen, „wie es ist, unter Kugelhagel aus Krisenherden zu berichten“, und er hätte erklärt, „was es bedeutet, ein Militärkorrespondent zu sein“.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch spannend: Waffenkunde für Kinder – Russland erzieht sich Schulsoldaten

Es gab Gerüchte, Prigoschin selbst würde dabei sein. Doch das Geschenk der jungen Frau setzt dem Abend ein abruptes Ende. „Plötzlich explodierte alles“, berichtet ein Augenzeuge. „Und wir rannten. Diejenigen, die in der Nähe waren, liefen blutend davon.“ 32 weitere Menschen seien verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA. Zehn von ihnen befänden sich in ernstem Zustand.

Mutmaßliche Attentäterin protestierte gegen Ukraine-Krieg

Der 40-jährige Tatarski, dessen richtiger Name Maxim Fomin lautet, ist eine schillernde Person. Wegen bewaffnetem Raubüberfall saß er im Gefängnis. Ab 2014 kämpfte er zunächst als Aufständischer für die Unabhängigkeit des russisch kontrollierten Donbass, ehe er sich den Medien zuwandte. In seinem Blog verbreitete er Videos vom Frontgeschehen in der Ukraine und gab zuletzt jungen russischen Soldaten Tipps, wie sie sich in den vordersten Linien verhalten sollten.

Daria Trepova, 26, wurde als Verdächtige in dem Fall festgenommen. Foto: Handout / AFP

Die Tatverdächtige, Daria Trepowa, wurde festgenommen. Unter Sankt Petersburger Polit-Aktivistinnen ist sie als „Dasha Tykovka“ bekannt, wie das Onlinemedium Meduza berichtet. Die 26-Jährige habe als Verkäuferin in einem Vintage-Bekleidungsgeschäft gearbeitet. Laut der Menschenrechtsorganisation OVD-Info wurden Daria Trepowa und und ihr Ehemann Dmitry Rylow am 24. Februar vergangenen Jahres bei einer Anti-Kriegs-Kundgebung von der Polizei festgenommen. Trepowa erhielt zehn Tage Verwaltungsarrest.

Auch spannend: Moskau: Gefechte in Russland nahe der Grenze zur Ukraine

Zu den Hintergründen des Anschlages ist bislang nichts bekannt. Der Duma-Abgeordnete Leonid Sluzki, Vorsitzender der rechtsextremen Partei LDPR, vermutet eine „ukrainischen Spur“. Beweise dafür gibt es nicht. Jewgeni Prigoschin sagte, er würde dem „Regime in Kiew“ nicht die Schuld geben. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak wiederum sieht Hinweise dafür, dass sich in Russland „Inlandsterrorismus“ breitmache.

Tatsache ist: Sollte es sich um einen Mordanschlag auf Tatarski handeln, wäre dies das zweite Attentat dieser Art auf russischem Boden seit dem Beginn von Russlands Ukraine-Invasion. Im August vergangenen Jahres war die Publizistin Darja Dugina durch eine Autobombe bei Moskau getötet worden. Sie war die Tochter des radikalen Ideologen Alexander Dugin.

Lesen Sie auch:Ein Jahr Krieg: So denken die Russen über den Konflikt