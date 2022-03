Eine Woche nach Beginn der russischen Offensive stehen mehrere Großstädte in der Ukraine massiv unter Beschuss. Unter anderem die strategisch wichtige Stadt Mariupol ist hart umkämpft. Als erste Großstadt fiel Cherson im Süden an die russischen Streitkräfte.

Im Ukraine-Krieg sollen heute weitere Verhandlungen stattfinden. Deutschland schickt tausende Waffen in die Ukraine. Mehr im Blog.

Für Donnerstag sind Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geplant

In Rumänien ist ein Militärhubschrauber abgestürzt

Russische Kampfjets haben den Luftraum über Schweden verletzt

Deutschland schickt tausende Flugabwehrraketen in die Ukraine

In der Nacht zu Donnerstag haben russische Streitkräfte erneut heftige Angriffe auf die Ukraine geflogen

Am Donnerstag erklingen in ganz Europa Kirchenglocken gegen Putins Krieg

Berlin/Kiew/Moskau. Der Ukraine-Krieg spitzt sich immer weiter zu: In der Nacht zu Donnerstag setzte Russland seinen Angriff fort. Bei schweren Luftangriffen auf mehrere ukrainische Städte, darunter die ostukrainische Millionenstadt Charkiw, wurden zahlreiche Menschen verletzt. In Charkiw starben acht Menschen bei einer Luftattacke – darunter auch zwei Kinder. Rund eine Million Menschen sind laut UN-Angaben wegen des Krieges auf der Flucht.

Kiew fordert nun eine Feuerpause, um Zivilisten aus der Region zu evakuieren. Unterdessen hat die UN-Vollversammlung in New York in einer Resolution Wladimir Putin zum "sofortigen" Abzug aus der Ukraine aufgefordert. 141 Mitgliedstaaten stimmten am Mittwoch für die Resolution, fünf stimmten dagegen und 35 Staaten enthielten sich, darunter China. Zum zweiten Mal wollen sich Unterhändler Russlands und der Ukraine am Donnerstag treffen, um über eine Waffenruhe zu verhandeln.

Liveblog zum Ukraine-Krieg von Donnerstag, 3. März: Baerbock wirft Russland "gravierendste" Menschenrechtsverletzungen vor

11.14 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat Russland im Ukraine-Krieg "gravierendste Verletzungen der Menschenrechte" vorgeworfen. "Russlands Invasion der Ukraine ist ein Angriff auf das ukrainische Volk: auf seine Freiheit und auf seine Grundrechte", sagte Baerbock am Donnerstag in einer Videobotschaft bei der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf.

"Deshalb müssen Menschenrechte auch im Zentrum unseres politischen Handelns stehen", fügte Baerbock hinzu. Weltweit gerieten die Menschenrechte derzeit unter Druck. "Russlands Aggression unterstreicht dies nur allzu deutlich. Wir müssen diesem Angriff entgegentreten", sagte die Ministerin.

Eine Schule in der Stadt Charkiw wurde durch einen Luftschlag zerstört. Foto: Sergey BOBOK / AFP

Russischer Friedensnobelpreisträger warnt vor Atomkrieg

11.10 Uhr: Der russische Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow warnt vor der Gefahr eines Atomkriegs nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. "Das wäre natürlich ein Alptraum, aber ich schließe nicht aus, dass es irgendwann tatsächlich Versuchungen geben könnte, auf den nuklearen Knopf zu drücken", sagte der regierungskritische Journalist nach den Worten einer Übersetzerin am Donnerstag in einer Anhörung des Europaparlaments. "Es gibt hier tatsächlich die Gefahr eines Nuklearkriegs."

Er begründete diese Furcht mit Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und dessen Außenminister Sergej Lawrow. Dieser hatte am Mittwoch gesagt, der dritte Weltkrieg werde ein Atomkrieg sein. Auch im russischen Staatsfernsehen werde diese Drohung jetzt häufig genannt.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Ukraine meldet weitere Erfolge – aber Armee schwer unter Druck

10.51 Uhr: Im Krieg gegen Russland haben die ukrainischen Streitkräfte am Donnerstag von weiteren Erfolgen berichtet. Bei Irpin nordwestlich der Hauptstadt Kiew sei ein russischer Kampfjet abgeschossen worden. "Unsere Armee hat bereits Tausende Invasoren zerstört und so viel feindliche Ausrüstung, dass die Truppen mehrerer Staaten damit bewaffnet werden könnten", teilte Verteidigungsminister Oleksij Resnikow am Donnerstag mit. Außenminister Dmytro Kuleba twitterte: "Das ist ein echter Volkskrieg."

Nach ukrainischen Angaben wurden seit Beginn des Kriegs am 24. Februar etwa 9000 russische Soldaten getötet. Hunderte Militärfahrzeuge, darunter mehr als 200 Panzer, sowie Dutzende Flugzeuge und Hubschrauber seien zerstört worden. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Russland hat 498 getötete Soldaten in den eigenen Reihen bestätigt.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Trümmerteile liegen nach einem russischen Angriff auf einem zentralen Platz in Charkiw. Foto: Sergey BOBOK / AFP

Lawrow: Westen muss russische Sicherheitsbedürfnisse respektieren

10.36 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat in einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag erneut betont, dass Russland nicht von seinen Bedingungen für ein Ende des Krieges abrücken wird. Dabei warf Lawrow der Ukraine erneut vor, kein eigenständiges Land zu sein, sondern von den USA gesteuert werde.

Lawrow gehe davon aus, dass von der Ukraine eine "direkte Angriffsgefahr gegen Russland ausgehe". Das würden angebliche Dokumente des "Regimes in Kiew" belegen. Beweise für die Anschuldigungen legte Lawrow nicht vor.

Der russische Sergej Außenminister Lawrow. Foto: Maxim Shemetov/Pool Reuters/AP/dpa

Kremlkritischer Radiosender Echo Moskwy wird geschlossen

9.13 Uhr: Der in Russland populäre kremlkritische Radiosender Echo Moskwy wird geschlossen. Der Verwaltungsrat habe entschieden, den Sender und seine Internetseite zu schließen, teilte Chefredakteur Alexej Wenediktow am Donnerstag in Moskau mit. Der Sender hatte kritisch über Russlands Krieg gegen die Ukraine berichtet.

Moskau: Südukrainische Hafenstadt Mariupol vollständig eingeschlossen

9.03 Uhr: Im Krieg gegen die Ukraine sind prorussische Separatisten nach russischen Angaben weiter vorgestoßen. Die strategisch wichtige südukrainische Hafenstadt Mariupol sei nun eingeschlossen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, russischen Agenturen zufolge am Donnerstag.

Der Bevölkerung war am Vortag ein Abzug nach Osten, also in Richtung der Separatistengebiete angeboten worden. Mariupol am Asowschen Meer hat fast 450.000 Einwohner. Im Osten hätten Separatisten mit Unterstützung der russischen Armee die Stadt Balaklija südostlich der Millionenstadt Charkiw sowie mehrere Siedlungen erobert, sagte Konaschenkow. Die Angaben sind nicht unabhängig zu überprüfen.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Generalinspekteur: Verteidigung Deutschlands Dank Nato gesichert

8.40 Uhr: Generalinspekteur Eberhard Zorn hält die Verteidigung Deutschlands Dank der Nato gesichert. "Käme es jetzt zu einem Angriff auf das Bündnis, sind wir in der Lage, das Nato-Territorium zu verteidigen", sagte der oberste Soldat der Bundeswehr unserer Redaktion. Auf die Frage, ob die Bundeswehr allein Deutschland verteidigen könne, sagte Zorn: "Nur im Bündnis, das war auch schon so während des Kalten Krieges. So sind wir auch aufgestellt."

Zorn nannte eine Reihe von Bereichen, in denen die Truppe mit den von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zugesagten 100 Milliarden Euro besser ausstattet werden müsse: "Wir wollen die Digitalisierung vorantreiben, das ist ein wesentlicher Punkt", sagte der Generalinspekteur. "Im Heer sind wir noch überwiegend mit analogen Funkgeräten unterwegs." Außerdem gehe es um die Bevorratung von Munition und Ersatzteilen.

Zorn fordert zudem, mehrere "Modernisierungsprojekte" anzugehen: "Der Schützenpanzer Marder ist schon länger beim Bund ist als ich", sagte der Generalinspekteur. "Wir müssen auch den schweren Transporthubschrauber CH 53 ersetzen, uns für einen Tornado-Nachfolger entscheiden, den Eurofighter weiterentwickeln und bewaffnete Drohnen anschaffen." Auch bei der Flugabwehr gebe es Handlungsbedarf. "Es geht also um Modernisierung und Europäisierung unserer Verteidigungsfähigkeit nicht um Aufrüstung wie es so oft heißt."

Deutschland schickt tausende Flugabwehrraketen in die Ukraine

7.23 Uhr: Deutschland will weitere Waffen an die Ukraine liefern. Das Wirtschaftsministerium genehmigte die Abgabe von 2700 Stück Flugabwehrraketen vom Typ "Strela" aus ehemaligen NVA-Beständen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Kreisen des Ministeriums erfuhr.

Reservisten der Bundeswehr üben mit der Fliegerfaust "Strela". Foto: Bundeswehr/Michael Mandt/dpa

Europaweit läuten Kirchenglocken für den Frieden

7.19 Uhr: In ganz Deutschland schließen sich am Donnerstag Kirchengemeinden dem Appell nach einem Frieden in der Ukraine an. Um 12.00 Uhr sollen in ganz Europa sieben Minuten lang die Kirchenglocken läuten – jede Minute für einen Tag dieses Krieges. Dazu hat die Europäische Vereinigung der Dombau-, Münsterbau- und Bauhüttenmeister aufgerufen.

Pröpstin @ChristinaBammel zum Aufruf der Vereinigung der europäischen Dombau- und Hüttenbaumeister zum europaweiten Läuten der #Glocken für den #Frieden am Do., 3.3.2022 um 12 Uhr, für 7 Minuten.

Hier der Aufruf im Wortlaut: https://t.co/mkcyfBFda0@TheresaRinecker @trautwein_u pic.twitter.com/zvzrjjWwYc — ekbo_de (@ekbo_de) March 2, 2022

Rumänien: Hubschrauber stürzt ab – Vorfall gibt Rätsel auf

7.12 Uhr: Der Absturz zweier rumänischer Militärmaschinen mit acht Toten gibt der Luftwaffe des Landes Rätsel auf. Im Südosten Rumäniens stürzte ein Militärhubschrauber ab, alle sieben Besatzungsmitglieder seien ums Leben gekommen, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwochabend laut rumänischen Medienberichten mit. Die Crew des Helikopters befand sich auf einer Suchmission, nachdem kurz zuvor ein Kampfjet der Luftwaffe vom Typ MiG-21 Lancer verschwunden war. Später hieß es aus dem Verteidigungsministerium, der Kampfjet sei ebenfalls abgestürzt. Der 31 Jahre alte Pilot starb dabei, teilte das Ministerium mit. Die Ursache für die Abstürze der Militärmaschinen war zunächst unklar.

Beide Vorfälle ereigneten sich etwa 100 Kilometer Luftlinie von der Grenze zur Ukraine entfernt am Schwarzen Meer. Der Hubschrauber vom Typ IAR-330 Puma habe bei der Suche nach dem Kampfjet zunächst den Kontakt zum Kontrollturm verloren und sei danach in der Nähe des Orts Cogealac abgestürzt, hieß es in den Berichten. Kurz vorher habe der Hubschrauber-Pilot vom Kontrollturm noch den Befehl bekommen, wegen schlechten Wetters umzukehren. Der MiG-Kampfjet war von der Luftwaffenbasis Mihail Kogalniceanu nahe der Hafenstadt Constanta zu einer Patrouillenmission gestartet und dann vom Radar verschwunden.

Auf dem Stützpunkt Mihail Kogalniceanu ist seit Jahren US-Militär stationiert. Seit der Verschärfung des Russland-Ukraine-Konflikts wurden dort die Nato-Truppenkontingente sowie die Ausrüstung verstärkt.

Vereinte Nationen: Schon eine Million Menschen aus Ukraine geflohen

7.04 Uhr: Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind bereits eine Million Menschen aus dem angegriffenen Land geflohen. Das teilte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, in der Nacht zu Donnerstag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. "In nur sieben Tagen haben wir den Exodus von einer Million Flüchtlingen aus der Ukraine in die Nachbarländer miterlebt", schrieb Grandi und fügte hinzu: "Für viele weitere Millionen in der Ukraine ist es an der Zeit, dass die Waffen verstummen, damit lebensrettende humanitäre Hilfe geleistet werden kann."

Auch in Deutschland treffen immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ein. Das Bundesinnenministerium zählte zuletzt 5000 registrierte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Lesen Sie auch: Ukraine-Krieg - wie Schwarze an den Grenzen abgewiesen werden

Ukrainische Flüchtlinge kommen mit einem ukrainischen Personenzug auf dem Bahnhof in Olkusz, Südpolen, an. Foto: Lukasz Gagulski/PAP/dpa

Spotify schließt Büro in Russland – Angebot aber weiter verfügbar

6.58 Uhr: Spotify hat sein Büro in Russland wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine bis auf Weiteres geschlossen – der Dienst des Musikstreaming-Marktführers bleibt für die Russen aber weiter verfügbar. Spotify wolle damit helfen, den globalen Fluss von Informationen aufrechtzuerhalten, sagte ein Sprecher unter anderem dem US-Branchenblatt "Variety" in der Nacht zum Donnerstag.

Zum schwedischen Streaming-Riesen gehört auch eine Podcast-Plattform. Alle Inhalte der russischen Staatsmedien RT und Sputnik seien entfernt worden, hieß es weiter. RT und Sputnik werden im Westen Kriegspropaganda und Falschinformationen vorgeworfen. In der EU ist ihre Verbreitung seit Mittwoch verboten.

Spotify gilt als die weltweite Nummer eins im Musikstreaming-Geschäft mit zuletzt 406 Millionen Nutzern, von denen 180 Millionen zahlende Abo-Kunden sind. In Russland – und auch in der Ukraine – war Spotify erst im Sommer 2020 gestartet. Lesen Sie mehr: Putins Horror-Liste – Diese Sanktionen werden ihm gefährlich

Anti-Kriegs-Demo in St. Petersburg: Überlebende der Leningrad-Blockade verhaftet

6.41 Uhr: Bei einer Anti-Kriegs-Demo im russischen St. Petersburg ist eine der bekanntesten Überlebenden der deutschen Leningrad-Blockade von Sicherheitskräften festgenommen worden. Die hochbetagte Elena Osipova ist in Russland als politische Aktivistin bekannt. Sie überlebte im Zweiten Weltkrieg die Blockade von Leningrad, bei der von 1941 bis 1944 rund eine Million Menschen starben.

Seit Beginn der Anti-Kriegs-Demonstrationen in Russland sind nach Angaben des Bürgerrechtsportals Owd-Info rund 7600 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Am Mittwoch habe es in mehr als 25 Städten Demonstrationen gegeben.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach äußerte sich bei Twitter empört über die Festnahme Osipovas. "Was für eine Schande", schrieb der SPD-Politiker. "Menschen mit Charakter, die den Krieg erlebt haben, wollen ihn anderen ersparen. Diese alte Frau weiß, weshalb man keine Zivilisten töten darf."

Was für eine Schande. Menschen mit Charakter, die den Krieg erlebt haben, wollen ihn anderen ersparen. Diese alte Frau weiss, weshalb man keine Zivilisten töten darf. https://t.co/xHDbLseDJ4 — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) March 2, 2022

Einsatz von Streumunition – Experten verurteilen Angriffe auf ukrainische Bevölkerung

6.32 Uhr: Experten für Konfliktforschung, Menschenrechte und Waffenkunde prangern den Einsatz von Streumunition gegen die ukrainische Bevölkerung an. Bei Angriffen dieser Art auf ukrainische Städte wurden nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen in den vergangenen Tagen mehrere Menschen getötet, darunter auch Kinder. "Wir müssen uns auf schlimmes Leid einstellen", sagte Simone Wisotzki von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung angesichts der russischen Artillerie, die weiter an die großen Städte heranrückt, der Deutschen Presse-Agentur.

Als Streumunition werden Raketen oder Bomben bezeichnet, die noch in der Luft über dem Ziel zerbersten und eine Vielzahl kleiner Sprengkörper freisetzen, die sogenannte Submunition. Diese Mini-Bomben, in etwa so groß wie eine Getränke- oder Spraydose, fallen dann in einem Umkreis von mehreren Dutzend Metern zu Boden. Sie können selbst leicht gepanzerte Fahrzeuge durchschlagen und nicht nur durch ihre Splitterwirkung Menschen in der Nähe tödlich verletzen. Streumunition kann vom Boden aus durch Raketenwerfer abgefeuert, aber auch von Flugzeugen als Bombe abgeworfen werden.

Experten, mit denen die Deutschen Presse-Agentur sprach, lassen kaum einen Zweifel daran, dass in den vergangenen Tagen Streumunition über Charkiw eingesetzt wurde. Die Stadt mit mehr als einer Million Einwohnern ist die zweitgrößte in der Ukraine. Fotos und Videos von Augenzeugen zeigen demnach nicht nur die Einschläge von Streumunition in Wohngebieten der Stadt, sondern auch Munitionsreste, die nicht explodierten.

Internationaler Strafgerichtshof nimmt offiziell Ermittlungen gegen Russland auf

6.27 Uhr: Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat offizielle Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in der von Russland angegriffenen Ukraine eingeleitet. Das teilte Chefankläger Karim Khan mit. 39 Vertragsstaaten des IStGH hätten eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen, die die Ermittlungen ermöglichten. Lesen Sie mehr: Putins Geisteszustand – was geht in seinem Kopf vor?

Rüstungskonzern Rheinmetall rechnet mit bis zu 3000 neuen Stellen

6.19 Uhr: Der Rüstungskonzern Rheinmetall rechnet damit, 1000 bis 3000 zusätzliche Mitarbeiter für neue Aufträge durch die Bundeswehr-Aufrüstung zu benötigen. Das sagte Vorstandschef Armin Papperger der "Wirtschaftswoche". Hintergrund sind die Investitionspläne der Bundesregierung. Den ersten Auftrag für mehrere tausend neue Helme habe das Düsseldorfer Unternehmen bereits in dieser Woche erhalten.

Auch die Erhöhungen des Wehretats in den vergangenen Jahren hätten den Investitionsstau bei Rüstungsprojekten bisher nicht auflösen können, sagte Papperger. Viel Geld sei in Großprojekte wie beispielsweise den Bau von Fregatten geflossen. "Die Milliarden, die hierfür benötigt wurden, haben dann gerade bei kleinen und mittleren Projekten gefehlt."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Sonntag unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine im Bundestag angekündigt, dass 100 Milliarden Euro als Sondervermögen für die Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden und außerdem künftig jedes Jahr mehr als die von der Nato vorgesehenen zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgegeben werden soll. Die Rheinmetall-Aktie hatte daraufhin einen Kurssprung hingelegt. Lesen Sie dazu: Ist die Bundeswehr trotz Kriegsgefahr nicht einsatzbereit?

Selenskyj meldet sich mit harten Worten

6.11 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt sich im Angesicht der russischen Invasion weiter kämpferisch. "Sie werden hier keinen Frieden haben, sie werden hier kein Essen haben, sie werden hier keine ruhige Minute haben", sagte er in einer Videobotschaft. Besetzer würden von den Ukrainern nur eines bekommen: "Eine solch heftige Gegenwehr, dass sie sich für immer daran erinnern, dass wir das Unsere nicht hergeben." Selenskyj sprach von fast 9000 getöteten Russen. Täglich würden russische Soldaten gefangen genommen.

Der Präsident der Ukraine: Wolodymyr Selenskyj Der Präsident der Ukraine: Wolodymyr Selenskyj

Hafenstadt Mariupol nach Luftangriffen ohne Heizung, Strom und Wasser

5.55 Uhr: Die südukrainische Hafenstadt Mariupol mit rund 440.000 Einwohnern ist nach Angaben örtlicher Behörden nach Luftangriffen ohne Wasser, Heizung und Strom. Die Stadtwerke wollen versuchen, die kritische Infrastruktur wiederherzustellen, sagte Bürgermeister Wadym Bojtschenko der Agentur Unian zufolge. Mariupol liegt nahe der sogenannten Kontaktlinie zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischer Armee im Verwaltungsbezirk Donezk und hat strategisch große Bedeutung. Den Behörden zufolge wurden in Mariupol bei Luftangriffen mittlerweile mehr als 130 Menschen verletzt.

Ein beschädigtes Auto ist nach einem Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Mariupol aus einem Loch in einem beschädigten Wohnhaus zu sehen. Foto: dpa

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Explosionen in Kiew – Klitschko meldet sich bei Telegram zu Wort

5.41 Uhr: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew kam es in der Nacht zu Donnerstag zu mehreren schweren Explosionen. Luftalarm wurde ausgelöst, wie die Agentur Unian berichtete. Auf Videos in sozialen Netzwerken waren mächtige Detonationen zu sehen. Ukrainische Medien berichteten von Kämpfen in Vororten der Millionenstadt. Dabei soll ein russisches Flugzeug abgeschossen worden sein. Die Angaben waren nicht unabhängig zu prüfen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko schrieb bei Telegram: "Der Feind versucht, in die Hauptstadt durchzubrechen."

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Acht Tote bei Luftangriffen auf Charkiw

5.31 Uhr: In der ostukrainischen Stadt Isjum bei Charkiw wurden nach Angaben örtlicher Behörden bei einem Luftangriff acht Menschen getötet, darunter zwei Kinder. Medien zufolge wurde bei der Attacke in der Nacht zu Donnerstag ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen. In der Großstadt Charkiw trafen demnach zwei Raketen ein Verwaltungsgebäude. Dabei sei auch die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale beschädigt worden.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Liveblog zum Ukraine-Krieg von Mittwoch, 2. März: Bürgermeister von Mariupol meldet massive russische Angriffe auf Hafenstadt

22.36 Uhr: Die strategisch wichtige ukrainische Hafenstadt Mariupol steht nach Angaben ihres Bürgermeisters Wadym Boitschenko unter russischem Dauerbeschuss. Die Stadt sei über 14 Stunden ununterbrochen angegriffen worden, sagte Boitschenko am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Neben dem Hafen wurden nach Angaben von Behördenvertretern auch zivile Ziele angegriffen, darunter eine Entbindungsstation und eine Schule. 42 Menschen seien verletzt worden.

Es gebe Angriffe auf Gebiete, in denen es "keine militärische Infrastruktur" gebe, sagte der Chef der regionalen Militärverwaltung, Pawlo Kyrylenko. Boitschenko warf der russischen Armee vor, Zivilisten am Verlassen der Stadt hindern zu wollen.

Die russische Armee rückt derzeit von zwei Seiten entlang der Küste am Asowschen Meer vor - von der annektierten Halbinsel Krim und von der russischen Grenze aus. Die Einnahme von Mariupol mit seinen knapp 500.000 Einwohnern und der nahegelegenen Stadt Wolnowacha würde einen Zusammenschluss der russischen Truppen erleichtern.

Bürgerrechtler: 700 Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demos in Russland

22.30 Uhr: Bei neuen Protesten gegen den Angriff Russlands auf die Ukraine sind in russischen Städten 724 Menschen festgenommen worden. Das Bürgerrechtsportal Owd-Info veröffentlichte am Mittwochabend eine Liste mit den Namen der Festgenommenen. Seit Beginn der Anti-Kriegs-Demonstrationen sind demnach 7586 Menschen in Gewahrsam genommen worden. Am Mittwoch habe es in mehr als 25 russischen Städten Proteste gegeben.

Das Entsetzen über den Krieg gegen die Ukraine treibt in Russland viele Menschen zu Protesten auf die Straße. Die Behörden warnen eindringlich vor einer Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen. Unter dem Vorwand, Ansteckungen mit dem Coronavirus verhindern zu wollen, werden Demonstrationen nicht erlaubt.

US-Regierung dokumentiert russische Angriffe auf Zivilisten

22.21 Uhr: Die US-Regierung beobachtet und dokumentiert nach eigenen Angaben genau, wie Russland im Ukraine-Krieg gegen die Zivilbevölkerung vorgeht. "Wir haben in der Vergangenheit sicherlich gesehen, dass eine der Kriegsmethoden Russlands darin besteht, absolut brutal vorzugehen und zu versuchen, die Bürger eines Landes einzuschüchtern", sagte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch in Washington.

Er reagierte damit auf die Frage einer Reporterin, ob Russland nach US-Einschätzung im Ukraine-Krieg vorsätzlich zivile Ziele angreife. Blinken betonte: "Wir beobachten sehr genau, was derzeit in der Ukraine geschieht, auch was mit der Zivilbevölkerung geschieht. Wir nehmen es zur Kenntnis, wir dokumentieren es, und wir wollen unter anderem sicherstellen, dass es dafür eine Rechenschaftspflicht gibt."

Die Ukraine hatte Moskau vor dem UN-Sicherheitsrat Kriegsverbrechen vorgeworfen. Russland weist Anschuldigungen zurück, es greife gezielt zivile Einrichtungen an.

USA verschieben nach Putins Drohung Test einer Interkontinentalrakete

22.15 Uhr: Die US-Regierung verschiebt als Zeichen der Deeskalation im Konflikt mit Russland den geplanten Test einer Langstreckenrakete. Verteidigungsminister Lloyd Austin habe angeordnet, dass der für diese Woche vorgesehene Test einer ballistischen Interkontinentalrakete vom Typ Minuteman III vorerst nicht stattfinde, erklärte Pentagon-Sprecher John Kirby am Mittwoch. Damit wolle man zeigen, dass die USA nicht die Absicht hätten, sich an Aktionen zu beteiligen, "die missverstanden oder falsch interpretiert" werden könnten. "Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen, sondern um zu zeigen, dass wir eine verantwortungsvolle Atommacht sind."

100 Milliarden für die Bundeswehr: Grüne zweifeln an Schuldenbremse

22.10 Uhr: Angesichts des Sondervermögens in Höhe von 100 Milliarden Euro, das Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für die Bundeswehr plant, wachsen in der grünen Bundestagsfraktion die Zweifel an der Haltbarkeit der Schuldenbremse.

"Es ist richtig, dass die Ampel jetzt schnell und entschlossen neuen finanziellen Spielraum schafft", sagte Jamila Schäfer, Außen- und Finanzpolitikerin der Grünen, unserer Redaktion. Dazu gehöre auch eine ergebnisoffene Prüfung der Schuldenbremse. "Woher nimmt der Finanzminister die Gewissheit, dass wir angesichts der vielen Krisen in den nächsten Jahren die Schuldenbremse einhalten können?", sagte sie. "Angesichts der aktuellen Herausforderungen gehen wir davon aus, dass eine weitere Aussetzung der Schuldenbremse unvermeidlich sein wird, um unseren Aufgaben politisch gerecht zu werden."

Gewerkschaft IG BAU macht Flüchtlingen Arbeitsangebot

22.08 Uhr: Die Gewerkschaft IG BAU möchte ukrainische Flüchtlinge schnell in den Arbeitsmarkt integrieren. "Mit dem Aktivieren der Massenzustromrichtlinie können sich Geflüchtete aus der Ukraine hierzulande vom Tag der Ankunft an eine Arbeit suchen. Wer auf dem Bau Fuß fassen will, ist willkommen, wir brauchen Fachkräfte", sagte Carsten Burckhardt, Mitglied im IG-BAU-Bundesvorstand und dort zuständig für die Bauwirtschaft, unserer Redaktion. Zugleich drängte er auf branchenspezifische Mindestlöhne sowohl für Hilfs- als auch für Facharbeiter, damit die Geflüchteten "auf ordentliche Arbeitsbedingungen" stoßen würden.

Die Bauwirtschaft sei trotz des Ukraine-Kriegs derzeit robust aufgestellt. Knapp 700 Ukrainer sind nach Angaben von Burckhardt im deutschen Baugewerbe tätig. "Wenn sie nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie zurück in die Heimat gehen, wird das Baugewerbe nicht zusammenbrechen", sagte der IG-BAU-Vorstand.

Spargelbauern: Spargelernte ist trotz Krieg sicher

22.06 Uhr: Die deutsche Spargelernte ist trotz des Krieges in der Ukraine und möglichen personellen Engpässen von ukrainischen Hilfskräften nach Angaben des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) sicher.

"Aus der Ukraine kommen vor allem in den Semesterferien Studentinnen und Studenten, um bei der Ernte zu helfen. Die Semesterferien sind meist von Ende Juni bis August", sagte VSSE-Vorstandssprecher Simon Schumacher unserer Redaktion. Zu diesem Zeitpunkt sei die Spargelernte bereits vorbei. Allerdings fallen die Semesterferien damit in das Zeitfenster der Erdbeerernte. "Einige unserer Beerenbetriebe könnten von fehlenden Erntehelfern aber betroffen sein. Das trifft aber nicht auf die Mehrheit der Betriebe zu, sodass ich nicht davon ausgehe, dass es sich auf dem Markt niederschlagen wird", sagte Schumacher.

Anders sähe die Lage aus, wenn sich der Krieg in der Ukraine verschärfen und der Nato-Bündnisfall eintreten würde. "In diesem Fall würde die Einberufung von Reservisten zu personellen Engpässen führen. Dieser Umstand sorgt derzeit bei den Betrieben für eine leichte Verunsicherung. Wir hoffen natürlich, dass es so weit nicht kommen wird", sagte der VSSE-Chef.

Spargelstangen stehen auf einem Feld in Thüringen.

Einzelhandel erwartet keine Engpässe aufgrund des Ukraine-Kriegs

22.05 Uhr: Der deutsche Einzelhandel rechnet nicht mit leeren Regalen im Zuge des Ukraine-Krieges. "Im Einzelhandel in Deutschland drohen aktuell in der Folge des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Wirtschaftssanktionen keine Warenengpässe", sagte Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland HDE, dieser Redaktion. "Denn auf dem deutschen Einzelhandelsmarkt haben Produkte aus Russland nur eine geringe Bedeutung."

Umfrage: Fast zwei Drittel der Deutschen in Sorge wegen Ukraine-Krieg

22.04 Uhr: Fast zwei Drittel der Deutschen sorgen sich, dass sich der militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auf Deutschland ausweiten könnte. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Civey-Umfrage, die unserer Redaktion vorliegt. 64 Prozent antworteten demnach (36 Prozent: "Ja, auf jeden Fall", 28 Prozent "eher ja"), dass ihnen eine mögliche Ausweitung des Krieges nach Deutschland Sorgen mache. 27 Prozent sorgten sich nicht, 9 Prozent waren unentschieden.

Generalinspekteur schließt Lieferung weiterer Rüstungsgüter an die Ukraine nicht aus

22.03 Uhr: Die Bundeswehr prüft die Lieferung weiterer Rüstungsgüter aus eigenen Beständen an die Ukraine. "Die ukrainischen Streitkräfte haben eine sehr lange Liste an die Nato geschickt - von Sanitätsmaterial über Munition bis zu Transportfahrzeugen", sagte Generalinspekteur Eberhard Zorn unserer Redaktion. "Wir schauen, was geht."

Der ranghöchste Soldat der Bundeswehr hob die Bedeutung der militärischen Unterstützung für die Ukraine hervor. "Alle westlichen Partner liefern Waffen, Gerät, Munition. Es kommt eine Menge zusammen", sagte Zorn. "Und wenn nur die Hälfte der Flugabwehrwaffen trifft, kann das zum "Game Changer" werden. Es gibt da entsprechende Lehren aus dem Afghanistan-Feldzug der Sowjetunion in den Achtzigern."

Seit Kriegsbeginn: Mehr als 125.000 Ukrainer in Ungarn eingetroffen

21.25 Uhr: Seit dem Beginn der russischen Invasion in die Ukraine sind bis Mittwochmittag (12.00 Uhr MEZ) mehr als 125.000 Menschen aus dem östlichen Nachbarland in Ungarn eingetroffen. Das teilte die ungarische Polizei am Mittwoch mit. Allein in den ersten zwölf Stunden des Tages registrierte die Behörde demnach 14.658 Grenzübertritte.

Die Grenze zwischen Ungarn und der Ukraine ist rund 140 Kilometer lang. Die Kriegsflüchtlinge kommen über fünf Grenzübergänge für den Straßenverkehr sowie mit Zügen, die am internationalen Bahnübergang Zahony ankommen.

US-Außenminister reist inmitten von Ukraine-Krieg nach Osteuropa

21.25 Uhr: US-Außenminister Antony Blinken wird inmitten des Ukraine-Kriegs nach Osteuropa reisen. Blinken wird von Samstag an Polen, Moldau, Litauen, Lettland und Estland besuchen, wie das US-Außenministerium am Mittwoch mitteilte. Zuvor nimmt er am Freitag an einer Dringlichkeitssitzung der Nato-Außenminister in Brüssel teil und wird dort auch Gespräche mit seinen EU-Kollegen führen.

"Die Reise setzt umfangreiche Konsultationen und Koordination mit unseren Nato-Verbündeten und europäischen Partnern über den geplanten, unprovozierten und ungerechtfertigten Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine fort", erklärte das Außenministerium. Thema sei unter anderem die "anhaltende Koordination, um Russland massive Konsequenzen und schwere Wirtschaftssanktionen aufzuerlegen".

US-Außenminister Antony Blinken wird mehrere Länder Osteuropas besuchen. Foto: dpa

Deutsche Raumfahrt stoppt Zusammenarbeit mit Russland

21.14 Uhr: Aus Protest gegen den Einmarsch in die Ukraine will das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) nach einem Bericht unserer Redaktion alle laufenden oder in Planung befindlichen Projekte mit Russland stoppen. Es wird nach einem Beschluss des DLR-Vorstands auch keine neuen Projekte oder Initiativen mit russischen Institutionen geben.

Über internationale Projekte mit russischer Beteiligung will sich das DLR mit seinen nationalen und internationalen Partnern abstimmen. Gewalt dürfe kein Mittel zur Durchsetzung von Zielen jedweder Art sein. "Wir sehen deshalb mit großer Sorge die Entwicklungen in der Ukraine und verurteilen die kriegerischen Handlungen Russlands", heißt es in einem Beschluss des DLR, der unserer Redaktion vorliegt.

Keine russischen Mannschaften mehr bei Videospiel FIFA

21.00 Uhr: Der Videospielhersteller Electronic Arts (EA) hat angekündigt, wegen des Ukraine-Krieges alle russischen Teams aus seinen Spielen der FIFA-Reihe und dem Eishockey-Spiel NHL 22 zu entfernen. Das geschehe in Übereinstimmung mit der Entscheidung der internationalen Verbände, die russischen Mannschaften von Wettbewerben zu suspendieren. Das verkündeten EA Sports FIFA und NHL am Mittwoch auf Twitter. Man stehe in Solidarität mit dem ukrainischen Volk und fordere ein Ende der Invasion in die Ukraine.

Ukraine fordert Feuerpause in Charkiw zur Evakuierung von Zivilisten

20.52 Uhr: Die Ukraine fordert Russland zu einer Feuerpause in den ostukrainischen Regionen Charkiw und Sumy auf, um Zivilisten in Sicherheit bringen zu können. Die russische Seite werde gebeten, "ihre Feindseligkeiten in Charkiw und Sumy unverzüglich einzustellen, damit wir die Evakuierung der Zivilbevölkerung, einschließlich ausländischer Studenten, in sicherere ukrainische Städte arrangieren können", heißt es in einer Mitteilung des ukrainischen Außenministeriums vom Mittwochabend.

Es hielten sich dort weiter Studenten aus Indien, Pakistan, China und anderen Ländern auf, die wegen russischer Raketenangriffe auf Wohngebiete bislang nicht hätten fliehen können, hieß es weiter. Russland dementiert vehement, Zivilisten zu attackieren.

Das russische Verteidigungsministerium habe einen "Koordinierungsstab" für humanitäre Maßnahmen eingerichtet, sagte Generaloberst Michail Misinzew einer Mitteilung vom Abend zufolge. Sobald die ukrainische Seite zur Schaffung eines humanitären Korridors bereit sei, werde Russland "die hundertprozentige Verpflichtung zur Gewährleistung der Sicherheit für die Ausreise sowohl nach Russland als auch in andere Länder" gewährleisten, sagte Misinzew. Moskau sei zudem bereit, ausländische Flugzeuge, die ihre Bürger aus der Ukraine holen wollten, in Russland landen zu lassen.

Schweden meldet Verletzung seines Luftraumes durch Russland

20.41 Uhr: Schweden hat die Verletzung seines Luftraumes über der Ostsee durch vier russische Kampfflugzeuge gemeldet. Die Kampfjets vom Typ Suchoi Su-27 und Suchoi Su-24 seien für kurze Zeit in den schwedischen Luftraum über dem Osten der Insel Gotland eingedrungen, teilte der schwedische Generalstab am Mittwochabend in Stockholm mit.

Derzeit wird in Schweden, das seit Jahrzehnten eine Neutralitätspolitik verfolgt, intensiv über einen Beitritt in die Nato diskutiert. Am Dienstag hatte die Regierung des skandinavischen Landes eine deutliche Stärkung seiner militärischen Fähigkeiten angekündigt.

Zehntausende bei Demo in München gegen Russlands Angriff auf Ukraine

20.27 Uhr: Gut 45.000 Menschen haben nach Angaben der Polizei in München gegen den russischen Angriff auf die Ukraine demonstriert. Viele hatten blau-gelbe Fähnchen und Transparente dabei - die Farben der ukrainischen Nationalflagge. Kinder trugen Transparente mit Aufschriften wie "Bitte lasst den Frieden gewinnen" und "Frieden für alle".

An der Veranstaltung unter dem Motto "Frieden in Europa und Solidarität mit der Ukraine" nahm am Mittwochabend auch Ministerpräsident Markus Söder teil. "Wir werden unter keinen Umständen einen Krieg, einen nicht provozierten Angriffskrieg in Europa akzeptieren, niemals", sagte der CSU-Vorsitzende. "Jetzt sind wir alle Ukrainer und stehen auch zu dieser Verpflichtung", ergänzte er mit Blick auf Hilfsleistungen aus Bayern.

Demonstranten protestieren auf dem Königsplatz in München unter dem Motto "Frieden in Europa, Solidarität mit der Ukraine" gegen den Krieg in der Ukraine. Foto: dpa

H&M stellt vorübergehend alle Verkäufe in Russland ein

20.12 Uhr: Der schwedische Moderiese H&M stellt angesichts des Ukraine-Kriegs bis auf Weiteres seinen Verkaufsbetrieb in Russland ein. Die H&M-Gruppe sei zutiefst besorgt über die tragischen Entwicklungen in der Ukraine und stehe allen Menschen bei, die darunter litten, teilte der Konzern am Mittwochabend in Stockholm mit. Man habe sich daher entschlossen, den gesamten Verkauf in Russland vorübergehend zu pausieren. Die Filialen in der Ukraine seien mit Blick auf die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern bereits geschlossen worden. Zur H&M-Gruppe zählen neben der Modekette Hennes & Mauritz auch weitere Marken wie COS, Weekday und Arket.

Die H&M-Gruppe schließe sich all denjenigen in der Welt an, die Frieden forderten, erklärte das Unternehmen weiter. Kleidung und andere Dinge werden demnach von Konzernseite aus gespendet. Auch an die Hilfsorganisation Save the Children und das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR habe man gespendet.

Mercedes-Benz stoppt Exporte nach Russland

19.49 Uhr: Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat Mercedes-Benz angekündigt, die Fertigung in Russland sowie Exporte in das Land zu stoppen. "Mercedes-Benz wird bis auf Weiteres den Export von Pkw und Vans nach Russland sowie die lokale Fertigung in Russland einstellen", erklärte das Unternehmen am Mittwoch.

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine vor einer Woche haben bereits mehrere deutsche und andere westliche Konzerne ihren Rückzug vom russischen Markt verkündet. Einen vorläufigen Exportstopp kündigte unter anderem der Münchner Autobauer BMW an. Der weltgrößte Lkw-Hersteller Daimler Truck beendete außerdem seine Zusammenarbeit mit dem russischen Fahrzeughersteller Kamaz - dieser stellt auch Panzer her.

US-Angaben: Russland hat bislang mehr als 450 Raketen abgefeuert

19.50 Uhr: Nach Angaben der USA haben russische Truppen seit dem Beginn der militärischen Attacke auf die Ukraine mehr als 450 Raketen abgefeuert. In den vergangenen 24 Stunden habe sich die Lage mit Blick auf den Vormarsch der Russen nicht wesentlich geändert, sagte ein ranghoher US-Verteidigungsbeamter in Washington weiter. Der Beamte betonte am Mittwoch erneut: "Die Russen machen nicht die Fortschritte, von denen wir glauben, dass sie sie erwartet hatten. Sie liegen hinter ihrem Zeitplan zurück." Und mit jedem Tag, an dem ihre Offensive stocke, fielen sie weiter zurück. Er mahnte jedoch, Russland verfüge über große militärische Ressourcen und werde versuchen, seine bisherigen Probleme bei dem Angriff zu überwinden.

Nach US-Einschätzung sind rund 82 Prozent der Truppen, die Russland zuvor an der Grenze zusammengezogen hatte, inzwischen in der Ukraine. Derzeit gebe es keine Anzeichen, dass Moskau weitere Kräfte zur Verstärkung in Richtung der ukrainischen Grenze in Bewegung setze.

USA kündigen weitere Sanktionen gegen Russland und Belarus an

19.43 Uhr: Die US-Regierung hat weitere Sanktionen gegen Russland und die Einführung strikter Kontrollen für den Export von Hightech-Produkten nach Belarus angekündigt. Die neuen Sanktionen richten sich gegen 22 russische Rüstungsunternehmen, wie das Weiße Haus am Mittwoch erklärte. Zudem würden Exportkontrollen für Technologien eingeführt, die Russland langfristig für die Raffinerien zur Verarbeitung von Öl und Gas brauche. Die USA und ihre Verbündeten teilten ein "großes Interesse daran, Russlands Status als führender Energielieferant zu schwächen", erklärte das Weiße Haus weiter. Damit greife man "Russlands größte Einnahmequelle" an.

Die bereits gegen Russland eingeführten strikten Exportkontrollen für Hightech-Produkte wie Halbleiter, Software und für Teile der Luftfahrtindustrie würden in Kürze auch für Belarus gelten, hieß es weiter. Dies werde verhindern, dass Moskau die Partner in Minsk nutze, um US-Exportkontrollen zu umgehen.

Russe Abramowitsch kündigt Verkauf des FC Chelsea an

19.35 Uhr: Der russische Milliardär Roman Abramowitsch hat den Verkauf des FC Chelsea angekündigt. Der mögliche Nettogewinn solle über eine Stiftung den Opfern des Kriegs in der Ukraine zugutekommen, schrieb der 55-Jährige in einer Mitteilung des englischen Fußball-Topclubs am Mittwochabend.

Nach Informationen der "Blick" hat Hansjörg Wyss das Angebot erhalten den FC Chelsea von Roman Abramowitsch zu kaufen. Foto: dpa

Tschechien ruft wegen Ukraine-Flüchtlingen Notstand aus

19.32 Uhr: Die tschechische Regierung ruft wegen des Zustroms an Flüchtlingen aus der Ukraine den Notstand aus. Das ermögliche eine bessere Koordinierung der Hilfe in dieser Krisensituation, sagte Innenminister Vit Rakusan nach einer Kabinettssitzung am Mittwochabend. Der Notstand gelte von Freitag an. Er war in den vergangenen zwei Jahren mehrmals wegen der Corona-Pandemie verhängt worden und ermöglicht es der Regierung unter anderem, Maßnahmen ohne Zustimmung des Parlaments zu treffen.

Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine erhöht Tschechien seinen Verteidigungshaushalt um eine Milliarde Kronen, umgerechnet knapp 40 Millionen Euro. Zugleich betonte Ministerpräsident Petr Fiala, dass die Sicherheit des Landes nicht unmittelbar gefährdet sei. "Ich möchte allen Bürgern versichern, dass sie keine Angst haben müssen", sagte der 57-Jährige. Tschechien ist seit März 1999 Mitglied der Nato und weniger als 400 Kilometer von der Ukraine entfernt.

Putin telefoniert mit Bennett

19.25 Uhr: Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin erneut mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett telefoniert. Das teilte der Kreml am Mittwochabend in Moskau mit. Es sei um die von Russland geführte "Spezial-Militäroperation" gegangen.

Putin habe die Position Russlands dargelegt und erneut Bedingungen zur Lösung des Konflikts skizziert. Die Regierung in Kiew muss demnach die "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk in der Ostukraine sowie Russlands Anspruch auf die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen. Zudem fordert Russland eine "Demilitarisierung" der Ukraine.

EU will Sanktionen zu Kryptowährungen gegen Russland verhängen

19.22 Uhr: Die EU will wegen des Krieges in der Ukraine weitere Sanktionen gegen Russland verhängen. "Insbesondere werden wir Maßnahmen zu Kryptowährungen ergreifen, die nicht dafür verwendet werden dürfen, um die von der Europäischen Union beschlossenen Finanzsanktionen zu umgehen", kündigte der französische Finanzminister Bruno Le Maire nach einem Online-Sondertreffen der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister am Mittwoch an.

Le Maire sagte, die beschlossenen finanziellen Sanktionen gegen Russland seien bereits sehr effizient und hätten zu einer "Desorganisation" des russischen Finanzsystems geführt.

Lawrow zu westlichen Sanktionen: "Das ist Diebstahl"

19.14 Uhr: Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat das Einfrieren russischer Vermögenswerte im Ausland durch westliche Länder als "Diebstahl" kritisiert. "Sie spucken auf alle ihre Prinzipien, die sie auf der internationalen Bühne verankert haben", sagte Lawrow in einem Interview dem TV-Sender Al-Dschasira, aus dem am Mittwoch die russische Agentur Interfax zitierte. Der Westen habe begonnen, die Vermögenswerte der russischen Zentralbank und privater Unternehmer zu beschlagnahmen, so Lawrow. "Das ist Diebstahl."

Als Reaktion auf Russlands Krieg gegen die Ukraine hatte etwa die EU auch Vermögenswerte von russischen Oligarchen und Personen aus dem Umfeld von Präsident Wladimir Putin eingefroren und ihre Reisefreiheit eingeschränkt. Betroffen sind etwa Kremlsprecher Dmitri Peskow oder Tui-Großaktionär Alexej Mordaschow. Die Schweiz hatte sich den EU-Sanktionen angeschlossen.

Ukraine-Krieg: Umweltministerium warnt vor Jodtabletten-Einnahme

19.02 Uhr: Vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine und einer möglichen Gefahr von Angriffen auf Atomkraftwerke hat das Bundesumweltministerium vor einer anlasslosen Einnahme von Jodtabletten gewarnt. "Aufgrund der Entfernung zur Ukraine ist nicht damit zu rechnen, dass eine Einnahme von Jodtabletten erforderlich werden könnte", schrieb das Ministerium am Mittwochnachmittag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, aufgrund der anhaltenden Kämpfe im Krisengebiet vor der Gefahr eines Atomunfalls gewarnt.

Jodtabletten dienen nach Angaben des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) im Falle eines nuklearen Unfalls als Schutz vor einer Einlagerung von radioaktivem Jod in die Schilddrüse. "Von einer selbstständigen Einnahme der Tabletten wird dringend abgeraten. Eine Selbstmedikation birgt erhebliche gesundheitliche Risiken, hat aktuell aber keinerlei Nutzen", erklärte das Ministerium, das in Deutschland auch für die nukleare Sicherheit zuständig ist. Von der selbstständigen Jod-Einnahme hatte auch der Deutsche Apothekerverband am Vortag "dringend" abgeraten.

Steinmeier appelliert an Putin: "Beenden Sie diesen Krieg jetzt"

18.59 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in eindringlichen Worten ein Ende des Ukraine-Krieges gefordert. "Es gibt keine Rechtfertigung für diesen Krieg", sagte er am Mittwoch am Rande einer Friedensandacht in der Frauenkirche in Dresden. Niemand - auch ein russischer Präsident nicht - "kann vor der Geschichte rechtfertigen, was in der Ukraine geschieht, dass Hunderttausende auf der Flucht sind, dass unschuldige Menschen sterben und dass ein Land zerstört wird. Deshalb appellieren wir an den russischen Präsidenten: Beenden Sie diesen Krieg jetzt."

Es gehöre kein Mut dazu, ein kleineres Nachbarland zu überfallen. "Aber es gehört Mut dazu, diesen Krieg zu beenden. Und das fordern wir jetzt", sagte der Bundespräsident.

Griechenland holt seiner Staatsbürger aus der Ukraine heraus

18.47 Uhr: Griechenland hat damit begonnen, seine Staatsbürger in der Ukraine außer Landes zu bringen. Diplomaten, Journalisten und andere Bürger würden im Schutz eines Konvois aus der Ukraine gebracht, erklärte das Außenministerium in Athen am Mittwoch. In der südöstlichen Hafenstadt Mariupol setzten sich 21 Autos mit mehr als 80 Menschen in Begleitung des griechischen Botschafters in der Ukraine in Bewegung, wie das griechische Staatsfernsehen ERT berichtete.

Der Konvoi soll in weiteren Städten halten und griechische Bürger mitnehmen. So werde der Fahrzeugverbund in Richtung Westen fahren und unter anderem in Dnipro (Zentrum) und Saporischschja (Süden) halten. Von der russischen Seite gebe es eine Sicherheitsgarantie, hieß es aus dem Ministerium.

Georgien will EU-Aufnahme beantragen

18.46 Uhr: Georgien will bereits an diesem Donnerstag die Aufnahme in die EU beantragen. "Wir fordern die EU-Gremien auf, unseren Antrag einer Notfallprüfung zu unterziehen und Georgien den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu gewähren", sagte der Chef der Regierungspartei Georgischer Traum, Irakli Kobachidse, am Mittwoch dem Online-Portal "civil.ge" zufolge.

Dies sei eine politische Entscheidung der Partei "unter Berücksichtigung des allgemeinen politischen Kontexts und der neuen Realität". Der Antrag werde am Donnerstag im Namen der Regierung in Brüssel übergeben. Damit legt Kobachidse eine Kehrtwende hin. Am Dienstag hatte er darauf beharrt, Georgien wolle erst 2024 einen solchen Antrag stellen, weil "eine übereilte Initiative kontraproduktiv" sein könnte.

Demonstranten in der georgischen Hauptstadt Tiflis solidarisieren sich mit der Ukraine. Foto: dpa

Ölpreise steigen erneut - Mehrjährige Höchststände

18.34 Uhr: Die Ölpreise haben angesichts des Kriegs in der Ukraine erneut deutlich zugelegt. Am Mittwoch erreichten die beiden wichtigsten Erdölsorten Brent und West Texas Intermediate (WTI) mehrjährige Höchststände. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zeitweise 113,94 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt im Jahr 2014. Ein Fass der US-Sorte WTI wurde mit als 112,51 Dollar gehandelt. Das war der höchste Stand seit dem Jahr 2013.

Zuletzt lagen die Preise wieder etwas niedriger, der Preisanstieg zum Vortag war aber dennoch stark. Ein Barrel Brent kostete zuletzt 109,30 Dollar. Das waren 4,27 Dollar mehr als am Dienstag. WTI-Öl legte um 3,51 Dollar auf 106,91 Dollar zu.

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg steigen die Ölpreise drastisch. Foto: dpa

IOC: Russlands Olympisches Komitee wird nicht suspendiert

18.24 Uhr: Trotz der Maßnahmen gegen Russlands Sportler wegen des Krieges in der Ukraine schließt das IOC eine Suspendierung des russischen Olympischen Komitees (ROC) weiter aus. "Wir können nur diejenigen zur Verantwortung ziehen, die für diesen Krieg verantwortlich sind. Das russische Olympische Komitee ist dafür nicht verantwortlich", sagte Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, am Mittwoch in einer Medienrunde. Die Sanktionen des Sports würden sich nicht gegen das russische Volk richten, versicherte Bach.

Damit könnten weiter Zuschüsse und Fördermittel aus den Töpfen des IOC an das ROC fließen. Bach versicherte, er habe mit vielen russischen Sportfunktionären Kontakt, die das Friedensziel des IOC unterstützen würden. Auch die jüngsten Maßnahmen wegen der staatlich organisierten Doping-Manipulationen hätten sich demnach nicht gegen das ROC gerichtet, sondern vielmehr gegen die politisch Verantwortlichen in der russischen Regierung, betonte Bach.

Kiew und Moskau verhandeln am Donnerstag an weiter

18.19 Uhr: Die nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine aufgenommenen Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau sollen am Donnerstagmorgen in Belarus fortgesetzt werden. Die ukrainische Delegation sei bereits auf dem Weg zum Verhandlungsort, der sich nahe der polnischen Grenze in Belarus befinde, teilte der russische Unterhändler Wladimir Medinski am Mittwoch mit. Bei den Gesprächen solle es auch um eine Waffenruhe gehen.

Die Pressestelle des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bestätigte, dass die Delegation auf dem Weg an den Verhandlungsort sei. Nach Angaben Medinskis wurde der Verhandlungsort "gemeinsam" von beiden Seiten vereinbart.

Eine erste Verhandlungsrunde zwischen Kiew und Moskau in der belarussischen Grenzregion Gomel war am Montag ohne Ergebnisse geblieben. Kreml-Chef Wladimir Putin hatte vor den Gesprächen seine Forderung nach einer "Entmilitarisierung" der Ukraine sowie die Anerkennung der von Russland annektierten Halbinsel Krim als russisches Territorium erneuert. Selenskyj forderte seinerseits einen "sofortigen Waffenstillstand" sowie den Abzug der russischen Truppen aus seinem Land.

UN-Vollversammlung verurteilt Russlands Krieg mit großer Mehrheit

18.06 Uhr: Die UN-Vollversammlung hat den Angriff Russlands auf die Ukraine mit großer Mehrheit verurteilt und Russland zum Ende seiner Aggression aufgefordert. 141 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stimmten am Mittwoch in New York für eine entsprechende Resolution. 35 Länder enthielten sich, 5 lehnten den Beschluss ab.

Außenministerin Annalena Baerbock spricht vor der UN-Vollversammlung. Foto: dpa

498 russische Soldaten im Krieg in der Ukraine getötet

18.02 Uhr: Im Krieg in der Ukraine sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau bisher 498 russische Soldaten getötet worden. Zudem seien 1597 Soldaten verletzt worden, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Es sind die ersten offiziellen Zahlen dazu aus Russland seit Kriegsbeginn am Donnerstag voriger Woche.

Olaf Scholz zu Gast bei Maybrit Illner

17.53 Uhr: Eine Woche nach Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine dauern die Bemühungen um eine Beendigung des militärischen Konflikts an. Kanzler Olaf Scholz (SPD) will sich am Donnerstag ausführlich in der ZDF-Talksendung (22.15 Uhr) zu dem Krieg äußern. Nach einer Sendermitteilung ist er der einzige Gast.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wird bereits am Vormittag (10.00 Uhr) die Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses des Bundesrats über die Lage informieren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist derweil nach Litauen. Zu seinem Programm gehört auch ein Besuch der in dem Nato-Mitglied stationierten deutschen Soldaten.

USA fordern UN-Vollversammlung zur Verurteilung von Moskaus Krieg auf

17.35 Uhr: Vor einer Abstimmung in der UN-Vollversammlung zur Verurteilung von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine haben die USA die Staaten der Welt zur Unterstützung einer entsprechenden Resolution aufgefordert.

"Zu keinem anderen Zeitpunkt in der jüngeren Geschichte wurden die UN so herausgefordert. Wenn die Vereinten Nationen irgendein Ziel haben, dann ist es, Krieg zu verhindern", sagte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield zum Ende einer dreitägigen Dringlichkeitssitzung vor dem größten UN-Gremium.

Den diplomatischen Vertretern der UN-Mitglieder sagte sie: "Das ist heute unsere Aufgabe hier. Es ist der Job, für den Sie hierher geschickt wurden, nicht nur von Ihren Hauptstädten, sondern von der ganzen Menschheit."

Die UN-Vollversammlung in New York. Foto: Johannes Eisele / AFP

Ukraine meldet den Tod von mehr als 2000 Zivilisten

16.55 Uhr: In der Ukraine sind seit Beginn des Krieges nach Angaben aus Kiew mindestens 2000 Zivilisten getötet worden. In dieser Zahl seien gestorbene Soldaten des Landes nicht inbegriffen, teilte der Rettungsdienst am Mittwoch bei Facebook mit. Unter den Toten seien zehn Rettungskräfte. Die UN sprach zuletzt von 142 Toten.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am vergangenen Donnerstag den Angriff auf das Nachbarland befohlen. Seither sind der Mitteilung zufolge mehr als 400 Brände, die "durch Feindbeschuss" entstanden, gelöscht worden. Den Angaben zufolge wurden 500 Menschen in Sicherheit gebracht. Mit Blick auf die andauernden Angriffe hieß es: "Jede Stunde kostet das Leben unserer Kinder, Frauen und Verteidiger."

Agentur – Ukraine zu neuen Verhandlungen mit Russland bereit

16.31 Uhr: Die Ukraine hat der Nachrichtenagentur Unian zufolge neuen Verhandlungen mit Russland am Mittwochabend zugestimmt. Unian bezog sich dabei auf Informationen des ukrainischen Delegationsleiters David Arachamija. Uhrzeit und Ort für die Gespräche wurden nicht genannt.

Nach Kremlangaben ist auch die russische Seite für weitere Gespräche noch am Mittwochabend bereit. Die ersten Verhandlungen am Montag an der belarussisch-ukrainischen Grenze hatten keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Der Krieg Moskaus gegen Kiew begann am Donnerstag.

Waffen aus Deutschland an Ukrainer übergeben

16.01 Uhr: Die von Deutschland bereitgestellten Waffen für die Ukraine sind übergeben worden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen in Berlin. Am Samstag hatte die Bundesregierung angekündigt, die ukrainischen Streitkräfte mit 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" unterstützen zu wollen.

Krieg in der Ukraine: Dieses Bild zeig den Militärkonvoi vor Kiew.

Russland – Gefahr von Zusammenstößen mit Nato wächst

15.59 Uhr: Angesichts der Unterstützung der Nato für die Ukraine hat Russland vor einem Konflikt mit der Allianz gewarnt. "Natürlich entstehen Risiken", sagte Vizeaußenminister Alexander Gruschko am Mittwoch dem Staatssender Rossija-24. "Wir sind natürlich beunruhigt über das Waffenlieferungsprogramm, das ist in dieser Situation sehr gefährlich", sagte Gruschko. "Es gibt keine Garantien, dass es keine Zwischenfälle geben wird. Es gibt keine Garantien, dass solche Zwischenfälle nicht in einer völlig unnötigen Weise eskalieren könnten."

Mehrere Nato-Mitglieder, darunter Deutschland, hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine Waffenlieferungen an Kiew angekündigt. Russland betont, es handle sich um eine "Militär-Sonderoperation" zum Schutz russischer Bürger und zur Durchsetzung russischer Sicherheitsinteressen.

Verteidigungsministerin sichert Rumänien Beistand zu

15.51 Uhr: Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat Rumänien den militärischen Beistand Deutschlands beim Schutz der Nato-Ostflanke zugesichert. "Wir sind vorbereitet, wir sind gut aufgestellt und wir sind entschlossen; entschlossen, unser Bündnis zu verteidigen", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch auf dem rumänischen Militärflughafen Constanta, wo sie ihren Amtskollegen Vasile Dincu traf.

An die Adresse des russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte sie: "Hier wird keinen Millimeter gewichen. Das ist ein Zeichen, das gesendet werden muss gegenüber diesem brutalen Diktator, der so viel Leid über die Menschen bringt."

EU beschließt Verbot von russischen Staatsmedien

15.16 Uhr: Im Zuge der Sanktionen gegen Russland hat die Europäische Union (EU) ein Verbot russischer Staatsmedien in Europa beschlossen. Alle Rundfunklizenzen oder -genehmigungen, Übertragungs- und Verbreitungsvereinbarungen werden ausgesetzt, wie der Rat der Europäischen Union am Mittwoch in Luxemburg in seinem Amtsblatt mitteilte.

Das Verbot betrifft den Angaben zufolge die vom russischen Staat finanzierten Sender und Nachrichtenportale RT English, RT UK, RT Germany, RT France, and RT Spanish (früher: Russia Today) sowie Sputnik. Als Reaktion auf die Handlungen Russlands sei es notwendig, im Einklang mit "dem Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit" Maßnahmen zur umgehenden Einstellung der Sendetätigkeiten dieser Medien zu verhängen.

Am Sonntag hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein Verbot angekündigt. In einer Rede vor dem EU-Parlament bekräftigte sie am Dienstag, die EU wolle "die Propaganda-Maschinerie des Kremls auf Eis" legen. RT, Sputnik und ihre Tochtergesellschaften würden so nicht länger in der Lage sein, ihre Lügen zu verbreiten, um den Krieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu rechtfertigen und die EU zu spalten.

Von der Leyen.

Bundesregierung gibt Teil der nationalen Ölreserve frei

15.05 Uhr: Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg und zur Beruhigung des Ölmarktes hat die Bundesregierung einen Teil der nationalen Ölreserve freigegeben. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit.

Bericht: Fortsetzung der Gespräche zwischen Russland und Ukraine offen

14.47 Uhr: Um die Fortsetzung der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hat es am Mittwoch Verwirrung gegeben. Der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch sagte der Agentur Ukrinform: "Was die Gespräche betrifft: Es ist nicht bekannt, ob sie stattfinden werden."

Dazu dauerten die Abstimmungen an, um Datum und Ort festzulegen. Es sei möglich, dass es noch am Mittwoch ein Treffen gebe. Nach Kreml-Angaben ist die russische Seite für weitere Gespräche noch am Abend bereit. Die ersten Gespräche am Montag an der belarussisch-ukrainischen Grenze hatten keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Russland greift die Ukraine seit vergangenen Donnerstag an.

Britisches Verteidigungsministerium veröffentlicht Karte mit Kampfzonen

14.20 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium hat eine neue Karte zur Lage der Kämpfe in der Ukraine herausgegeben. Darin zeigt das Ministerium verschiedene Kampfzonen und umkämpfte Städte auf. Demnach seien mehrere Städte von Truppen aus Russland umstellt, darunter Charkiw, Cherson und Mariupol, aus dem es seit Dienstagabend kaum Informationen zum Stand der Kampfhandlungen gibt.

Außerdem zeigt die Karte, dass drei Angriffs-Achsen von Norden, Nordosten und Osten in Richtung Kiew vorstoßen. Diese Truppenbewegungen könnten für eine drohende Umzingelung der ukrainischen Hauptstadt sprechen. Auch an der Schwarzmeerküste stoßen russische Truppen weiter vor. Nach schweren Kämpfen in Cherson zieht die russische Armee laut dem Bericht des Verteidigungsministeriums weiter in Richtung der Großstadt Mykolajiw.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 02 March 2022



Find out more about the the UK Government's response: https://t.co/P78TPseCq0…



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/w6mwY3LJdJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 2, 2022

Britische Regierung will Liste von Putin-Vertrauten veröffentlichen

14.12 Uhr: Die britische Regierung will eine Liste von Personen veröffentlichen, die eng mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verbunden sind. Das sagte Großbritanniens Premierminister Boris Johnson am Mittwoch im Parlament in London. Die britische Regierung steht wegen ihrer jahrelang laschen Haltung gegenüber russischen Oligarchen und Putin-Vertrauten, die in Großbritannien Geld investieren und teilweise auch dort leben, seit Wochen heftig in der Kritik.

In der kommenden Woche will das Unterhaus einen Gesetzentwurf debattieren, der es ausländischen Investoren unmöglich machen soll, sich bei Immobilienkäufen hinter Briefkastenfirmen und Strohmännern zu verstecken. Die Opposition kritisiert aber, dass darin bislang eine Frist vorgesehen ist, die Oligarchen Zeit geben könnte, ihr Geld außer Landes zu bringen.

Lawrow - Dritter Weltkrieg wäre mit Atomwaffen

13.36 Uhr: Der russische Außenminister Sergej Lawarow warnt in eindringlichen Worten vor einem dritten Weltkrieg. Ein solcher wäre ein Atomkrieg, sagte der Außenminister der Nachrichtenagentur Ria zufolge. Sollte es dazu kommen, kämen auch Atomwaffen zum Einsatz, und es wäre zerstörerisch, wird Lawrow zitiert.

Russland sei einer "realen Gefahr" ausgesetzt, sollte die Ukraine an Atomwaffen kommen. Davor hatte die Nachrichtenagentur Tass den Lawrow mit den Worten zitiert, Russland werde nicht zulassen, dass die Ukraine in den Besitz von Nuklearwaffen komme.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow. Foto: Uncredited/Russian Foreign Ministry Press Service/AP/dpa

Russische Soldaten sollen eigene Fahrzeuge sabotieren

12.43 Uhr: Laut dem Bericht eines hochrangingen Beamten des US-Pentagons sollen russische Soldaten ihre eigenen Militärfahrzeuge sabotiert haben, um Kämpfen zu entgehen. Das meldet die "New York Times". "Einige ganze russische Einheiten haben kampflos ihre Waffen niedergelegt, nachdem sie sich einer überraschend ukrainischen Verteidigung gestellt haben", so der Beamte.

Viele russische Soldaten sind noch sehr jung und schlecht ausgebildet. Zudem gibt es Berichte, dass die russischen Truppen nicht mit genügend Nahrung und Treibstoff versorgt sind. Offiziell bestätigen lassen sich die Informationen des Pentagon-Beamten nicht.

Sanktionen zum Swift-Ausschluss sieben russischer Banken in Kraft

12.37 Uhr: Die EU hat ihre Sanktionen zum Ausschluss sieben russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift in Kraft gesetzt. Es gilt eine Übergangsfrist von zehn Tagen.

Betroffen ist unter anderem die zweitgrößte Bank Russlands VTB, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten EU-Amtsblatt hervorgeht.

Trotz Ukraine-Krieges: Russland und Belarus bei Paralympics dabei

12.34 Uhr: Sportler aus Russland und Belarus dürfen trotz des Ukraine-Krieges bei den am Freitag beginnenden Winter-Paralympics in Peking teilnehmen. Sie müssen als neutrale Athleten an den Start gehen. Das gab das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Mittwoch bekannt.

Einwohner von Enerhodar verteidigen Europas größtes Kernkraftwerk

12.22 Uhr: Tausende Menschen aus der Stadt Enerhodar haben eine Zufahrtsstraße zu Europas größtem Atomkraftwerk, dem Kraftwerk Sapiroschschja, blockiert. Die Menschen wollen das Kraftwerk und ihre Heimatstadt gegen die russischen Truppen verteidigen, erklärt Enerhodars Bürgermeister Dmytro Orlow. "Das Kernkraftwerk Sapiroschschja und die Stadt Enerhodar stehen unter zuverlässigem Schutz. Die Einwohner werden sie [die russischen Truppen, Anm. d. Red.] keinen Schritt in die Stadt lassen."

Man habe russischen Befehlshabern die Nachricht überbracht, dass die Blockade aufrecht erhalten werden, so Orlow weiter. Russland hingegen meldete der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA, dass Truppen die Kontrolle über das Gelände um das Kernkraftwerk Sapiroschschja erlangt hätten.

#Ukraine

Residents of Energodar took to the streets to prevent Russian troops. In this city, the largest nuclear power plant in Europe - the Zaporizhzhia Nuclear Power Station - is located. Any shelling or explosion can be deadly here. I hope the Kremlin understands it pic.twitter.com/nA5udk6eFR — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 2, 2022

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Mehr als 5300 Kriegsflüchtlinge aus Ukraine in Deutschland eingetroffen

12.11 Uhr: In Deutschland sind bisher mehr als 5300 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen. Da es keine regelmäßigen Kontrollen zu EU-Nachbarländern wie Polen mit direkten Grenzen zur Ukraine gebe, sei es aber "sehr gut möglich, dass schon wesentlich mehr Menschen Deutschland erreicht haben", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Mittwoch. Eine verlässliche Prognose über die erwartete Zahl von Kriegsflüchtlingen sei angesichts der "sehr unübersichtlichen" Lage in der Ukraine derzeit noch nicht möglich.

Bei den bisher Eingetroffenen handele es sich "hauptsächlich" um Frauen und Kinder, sagte der Sprecher. Der ganz überwiegende Teil habe die ukrainische Staatsbürgerschaft. Es sei aber auch möglich, dass Menschen anderer Nationalitäten aus dem Land flüchteten. Mit den Bundesländern und Kommunen in Deutschland gebe es "sehr intensive Vorbereitungen" zur Schaffung von Aufnahmekapazitäten, sagte der Ministeriumssprecher. "Wir sehen da eine ungeheure Hilfsbereitschaft und eine ungeheure Solidarität."

Ukrainische Flüchtlinge kommen am Berliner Hauptbahnhof an. Foto: imago images/Jochen Eckel

Lawrow: Ukrainische Führung muss alle Nationalitäten vertreten

12.01 Uhr: Russland will der Ukraine die Zusammensetzung ihrer künftigen Regierung vorschreiben. "Das ukrainische Volk wählt seine Führung", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem auszugsweise veröffentlichten Interview mit dem TV-Sender Al-Dschasira, aus dem am Mittwoch die Agentur Tass zitierte. "Aber sie muss alle Nationalitäten der Ukraine vertreten", forderte Lawrow.

Russland hat wiederholt behauptet, die prowestliche ukrainische Regierung diskriminiere russische Muttersprachler und Russen vor allem im Osten der Ukraine. Dafür gibt es keine unabhängigen Belege. Zudem gibt es in der Ukraine größere Minderheiten von Ungarn, Belarussen, Rumänen und Bulgaren.

Lawrow warf der Ukraine vor, kein echtes Interesse an Verhandlungen mit Russland zu haben. "Wir sind bereit für eine zweite Verhandlungsrunde, aber die ukrainische Seite verzögert auf Geheiß der Amerikaner", sagte Lawrow, ohne dafür Belege vorzulegen. "Der Westen weigerte sich, mit uns bei der Bildung einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur zusammenzuarbeiten", sagte Lawrow. Zunächst gab es keine Bestätigung für Verhandlungen aus Kiew.

Alexey Nawalny: Aufruf zum "Kampf für den Frieden"

11.50 Uhr: Der russische Oppositionsführer Alexey Nawalny hat sich in einem langen Thread auf Twitter an das russische Volk gewandt und es zum "Kampf für den Frieden" aufgerufen.

Nawalny schrieb, er wolle und werde nicht still sein, wenn "pseudohistorischer Unsinn über Ereignisse von vor 100 Jahren" als Grund herangezogen werde, damit "Russen Ukrainer töten und Ukrainer Russen, während sie sich selbst verteidigen". Nawalny rufe jeden Russen und jede Russin dazu auf, "auf die Straßen zu gehen und für Frieden zu kämpfen".

Dabei dürften Russen nicht davor zurückschrecken, bei Demonstrationen ins Gefängnis gesteckt zu werden, schrieb Nawalny. "Wenn wir Gefängnisse und Gefangentransporter füllen müssen, um diesen Krieg zu stoppen, dann werden wir Gefängnisse und Gefangenentransporter füllen." Alles habe einen Preis - und der müsse nun gezahlt werden. "Lasst uns nicht gegen den Krieg sein", schrieb Nawalny. "Lasst uns gegen den Krieg kämpfen."

1/12 We - Russia - want to be a nation of peace. Alas, few people would call us that now. — Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022

EU-Kommission: Vorschlag für schnellen Schutz der Ukraine-Flüchtlinge

11.46 Uhr: Den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine sollte nach Ansicht der EU-Kommission schnell Schutz in den EU-Staaten gewährt werden. Die Brüsseler Behörde schlug am Mittwoch offiziell vor, EU-Regeln für den Fall eines "massenhaften Zustroms" von Vertriebenen in Kraft zu setzen, die den vorübergehenden Schutz der Ukrainer ohne langes Asylverfahren ermöglichen würden.

EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte diesen Schritt am Sonntag nach einem Krisentreffen der EU-Innenminister bereits angekündigt. Nun sollen die zuständigen Minister bei ihrem Treffen an diesem Donnerstag darüber entscheiden. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich bereits dafür ausgesprochen.

Am ukrainischen Grenzübergang Malyj Beresnyj warten Flüchtlinge auf die Einreise in die Slowakei. Foto: Jan Jessen/Funke

Schröder-Kim: Ukraine-Krieg muss schnellstmöglich beendet werden

11.37 Uhr: Knapp eine Woche nach Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) hat sich dessen Ehefrau Soyeon Schröder-Kim fast wortgleich zum Angriff Russlands auf die Ukraine geäußert. Viele Menschen hätten sie gefragt, "ob mein Mann nicht mit Herrn Putin über den Krieg in der Ukraine reden könnte", schrieb Schröder-Kim am Mittwoch auf Instagram. Sie betonte, der Krieg und das damit verbundene Leid für die Menschen in der Ukraine müssten schnellstmöglich beendet werden. "Das ist eindeutig die Verantwortung der russischen Regierung."

Wie zuvor ihr Mann verwies jedoch auch Schröder-Kim auf die Bedeutung bestehender Verbindungen zu Russland. Mit Blick auf die Zukunft gelte, "dass die verbliebenen politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Verbindungen, die zwischen Deutschland und Russland bestehen, nicht gekappt werden" schrieb sie. "Denn diese sind - trotz der gegenwärtig dramatischen Lage - die Basis für eine Hoffnung, die wir alle haben: dass ein Dialog über Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent wieder möglich wird."

Konotop: Russische Armee stellt Bürgern Ultimatum

11.32 Uhr: Die russische Armee steht vor den Toren der Stadt Konotop in der Oblast Sumy. Bisher wehrten sich die Bewohnerinnen und Bewohner der 90.000-Einwohner-Stadt erfolgreich gegen die russische Besatzung, doch dieser Widerstand könnte bald vorbei sein. Ein Video auf Twitter zeigt den Bürgermeister Konotops. Er spricht zu den Anwohnerinnen und Anwohnern und erklärt, russische Truppen hätten ihm ein Ultimatum gestellt.

Er solle die Stadt bis zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt kampflos übergeben, andernfalls würde die Stadt dem Erdboden gleich gemacht. In dem Video stellt er die Entscheidung über Kampf oder Aufgabe der Stadt zur Wahl und erklärt, er selbst sei bereit zu kämpfen. Allerdings müssten alle Menschen gemeinsam entscheiden, da sich der russische Angriff auf die gesamte Stadt erstrecken würde.

The mayor of #Konotop declares that the occupiers have delivered an ultimatum - either he surrenders the city to them, or they will completely destroy it. pic.twitter.com/5crrndj5qx — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Scholz schließt militärischen Eingriff in Ukraine-Krieg aus

11.23 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz schließt einen militärischen Eingriff der Nato in den russischen Krieg in der Ukraine aus. "Wir werden nicht militärisch eingreifen. Das gilt für die Nato, das wird sie nicht tun, und auch für alle anderen. Das wäre in dieser Situation falsch", sagte Scholz am Mittwoch bei seinem Antrittsbesuch in Israel. "Was wir tun ist zu unterstützen." Konkret nannte er Finanzhilfen und Hilfsgüter. "Das ist das, was wir tun können." Die Sanktionen hätten bereits Wirkung erzielt. Das zeige, dass die Haltung zwischen Konsequenz und der gebotenen Vorsicht richtig sei. "Ich glaube, dass das die richtigen Entscheidungen sind." Lesen Sie auch: Nuklearwaffen: Russland hält Manöver mit Atom-U-Booten ab

Bericht: Putin will Janukowytsch als ukrainischen Präsidenten installieren

11.17 Uhr: Die unabhängige ukrainische Zeitung "Ukrajinska Prawda" berichtet, dass der ehemalige ukrainische Präsident Wiktor Janukowytsch in Belarus eingetroffen sein soll. Dort werde er auf eine "Sonderoperation" vorbereitet, berichtete die Zeitung unter Berufung auf einen Korrespondenten in Minsk. Das könnte bedeuten, dass Janukowytsch als Putin-treuer Präsident der Ukraine installiert werden könnte.

Dem Bericht zufolge gebe es Informationen, laut denen Janukowytsch entweder in die Ukraine zurückgebracht werden soll, oder in naher Zukunft eine Ansprache an das ukrainische Volk halten könne.

Der frühere Präsident der Ukraine, Viktor Janukowitsch. Foto: Tim Brakemeier/dpa

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

EU straft Belarus: Neue Sanktionen gegen Russlands Verbündeten

11.13 Uhr: Die EU-Staaten sind sich einig über neue Sanktionen gegen Russlands Verbündeten Belarus. Dies teilte die französische EU-Ratspräsidentschaft auf Twitter mit. Betroffen seien vor allem die belarussische Holz-, Kali,- und Stahlindustrie. Die Maßnahmen träten in Kraft, sobald sie im EU-Amtsblatt veröffentlicht seien.

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko gilt als Verbündeter und militärischer Unterstützer von Kremlchef Wladimir Putin im Krieg gegen die Ukraine. Russische Angriffe auf das Nachbarland werden auch von belarussischem Gebiet aus geführt. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte am Sonntag Strafmaßnahmen gegen Belarus angekündigt und die Regierung Lukaschenko "den anderen Aggressor in diesem Krieg" genannt.

Russischer Konvoi kommt vor Kiew zum Stehen

10.42 Uhr: Der viele Kilometer lange russische Militärkonvoi, der sich von Norden in Richtung Kiew bewegt hat, ist laut US-Experten zum Stehen gekommen. Einige Teile des Konvois sollen kein Benzin mehr haben und musste deshalb anhalten, berichtet "NPR". Seit Montag habe sich der etwa 60 Kilometer lange Zug aus Fahrzeugen kaum weiterbewegt.

Ein weiterer möglicher Grund für den Stillstand könnte laut einem US-Experten im Pentagon taktischer Natur sein. Demnach könnten sich die russischen Truppen neu formieren und ihre Führung neue Pläne für einen möglichen Angriff auf Kiew ausarbeiten.

Selenskyj zum Luftangriff nahe Holocaust-Gedenkstätte in Kiew: "Russland will Ukraine auslöschen"

9.56 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland nach einem Luftangriff nahe einer Holocaust-Gedenkstätte in Kiew vorgeworfen, die Ukraine "auslöschen" zu wollen. Der Beschuss zeige, dass "für viele Menschen in Russland unser Kiew völlig fremd ist", sagte der Staatschef in einer Videobotschaft am Mittwoch. "Sie wissen nichts über unsere Hauptstadt. Über unsere Geschichte. Aber sie haben den Befehl, unsere Geschichte auszulöschen. Unser Land auszulöschen. Uns alle auszulöschen."

Selenskyj, der selbst Jude ist, rief Juden in aller Welt auf, ihre Stimme zu erheben. "Seht ihr nicht, was hier geschieht? Deshalb ist es sehr wichtig, dass Millionen Juden auf der ganzen Welt jetzt nicht schweigen", sagte er. "Der Nazismus wird im Schweigen geboren." Die russische Armee hatte am Dienstag einen Fernsehturm in Kiew beschossen und dabei fünf Menschen getötet. Der Turm steht in der Nähe der Schlucht von Babyn Jar und der Gedenkstätte zur Erinnerung an ein dort von der Wehrmacht verübtes Massaker an jüdischen Ukrainern im Zweiten Weltkrieg.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Hier beginnt ein neuer Newsblog. Ältere Nachrichten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie hier.

