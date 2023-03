Zum neunten Jahrestag der Annexion der Krim hat der russische Präsident Wladimir Putin die Bewohner der Halbinsel auf anhaltend schwierige Zeiten eingeschworen. Sicherheitsfragen seien derzeit vorrangig, sagte Putin. Vor der US-Botschaft in Moskau demonstrierte eine Kreml-treue Jugendorganisation gegen die wegen der Annexion verhängten westlichen Sanktionen.

Berlin Russlands Machthaber hat Teile der besetzen Ukraine besucht. Nach einem Abstecher auf die Krim reiste er ins zerstörte Mariupol.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat erstmals seit der russischen Invasion der Ukraine die von Russland besetzte Hafenstadt Mariupol besucht. Angaben aus dem Kreml vom Sonntag zufolge flog Putin bei seinem "Arbeitsbesuch" mit einem Helikopter in die durch russische Bombardements weitgehend zerstörte Stadt und unternahm vor Ort mit dem Auto eine Stadttour.

Der Kreml-Chef sprach demnach mit Einwohnern Mariupols und ließ sich über die Wiederaufbauarbeiten informieren. Russlands stellvertretender Regierungschef Marat Chusnullin habe Putin über deren Stand ins Bild gesetzt. Am Samstag hatte Putin bereits anlässlich des neunten Jahrestags ihrer Annexion die ukrainische Halbinsel Krim besucht. Das Staatsfernsehen verbreitete Bilder, auf denen der Kremlchef bei der Eröffnung einer Kunstschule für Kinder in Sewastopol zu sehen war.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Belagerung kostete 20.000 Menschenleben

Mariupol am Asowschen Meer war seit Beginn des Krieges Ende Februar 2022 unablässig von Russland bombardiert und belagert worden. Am 21. April verkündete Moskau die Einnahme der Hafenstadt. Rund 2000 ukrainische Kämpfer verschanzten sich danach fast einen Monat lang im weitläufigen Stahlwerk Asowstal in Mariupol, bevor die Regierung sie im Mai aufforderte, sich den Russen zu ergeben, um ihr Leben zu retten. Nach Angaben Kiews wurden 90 Prozent der Stadt zerstört und mindestens 20.000 Menschen getötet. (pcl/AFP/dpa)

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg