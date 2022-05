Die Außenminister der Nato sind in Berlin zu informellen Beratungen über den Ukraine-Krieg zusammengekommen. An einem Arbeitsessen sollten auch die Minister Finnlands und Schwedens teilnehmen. Finnlands Staatsspitze ist wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für einen raschen Beitritt zur Nato; auch Schweden erwägt diesen Schritt.

Die Türkei hat angeboten, Soldaten aus Mariupol zu evakuieren. Russland setzt die Offensive in der Ostukraine fort. Mehr News im Blog.

Luxemburgs Außenminister fordert Ende der türkischen Nato-Blockadehaltung

Die Türkei will verletzte Kämpfer aus Mariupol auf dem Seeweg evakuieren

Kiew will das sowjetische Denkmal der Völkerfreundschaft umbenennen

Finnland will die Türkei vom Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands überzeugen

Russland droht Finnland und stoppt Stromlieferungen

Schwere Angriffe in der Ostukraine dauern an

Berlin/Kiew/Moskau. Seit zweieinhalb Monaten greift Russland die Ukraine an, ein Kriegsende ist nicht in Sicht. Erst am Freitag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz mit Wladimir Putin telefoniert. 75 Minuten dauerte das Gespräch über den Ukraine-Konflikt. Einen Sinneswandel kann er beim Kremlchef nicht feststellen, wie der SPD-Politiker in einem Interview mit dem Nachrichtenportal "t-online" sagte. Es sei jedoch klar, dass Putin keines seiner zu Beginn genannten Kriegsziele erreicht habe.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert mehr Druck des Westens auf Russland. "Tatsächlich kann heute niemand vorhersagen, wie lange dieser Krieg dauern wird", sagte er. "Aber wir tun alles, um unser Land schnell zu befreien." Dazu brauche die Ukraine Hilfe ihrer Partner, "aus europäischen Ländern, aus den Ländern der ganzen freien Welt".

Liveblog zum Ukraine-Krieg von Samstag, 14. Mai: Ukrainer fordert auf der ESC-Bühne Hilfe für sein Land

22.41 Uhr: Beim Eurovision Song Contest in Turin haben die Musiker aus der Ukraine am Ende ihres Auftritts ein politisches Statement abgegeben und damit die Regeln des Grand Prix verletzt. "I ask all of you: Please help Ukraine, Mariupol, help Asov stal - right now", sagte Sänger Oleh Psjuk am Samstagabend (Ich bitte Euch alle: Helft der Ukraine, Mariupol und den Menschen im Asow-Stahlwerk). In einer kämpferischen Geste schlug Psjuk mit der Faust seiner rechten Hand danach auf seine Brust. Laut Regelwerk sind "Texte, Ansprachen und Gesten politischer Natur" auf der ESC-Bühne explizit verboten. Das Stahlwerk in Mariupol steht zurzeit unter russischem Beschuss.

Die ESC-Moderatoren reagierten verblüfft und mit ernster Miene. Das Publikum bekundete der Ukraine derweil laut Solidarität. Die Zuschauer applaudierten stehend dem Kalush Orchestra mit ihrem Lied "Stefania". Zu sehen waren zahlreiche ukrainische Fahnen und ein Transparent mit einem Herz. Im Finale stehen insgesamt 25 Länder.

Hip-Hop-Beats und Folklore, ESC-typisch bunt und bizarr präsentiert: Das Kalush Orchestra aus der Ukraine. Foto: Piovanotto Marco / ddp / abaca press

Greenpeace kritisiert Ausgang der G7-Agrarministerkonferenz

22.00 Uhr: Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat sich unzufrieden mit der Antwort der G7-Agrarminister auf die Folgen des Ukraine-Krieges gezeigt. "Die Ministerinnen und Minister sind Erklärungen schuldig geblieben, welche konkreten Maßnahmen sie ergreifen, um die Märkte zu stabilisieren", sagte Greenpeace-Landwirtschaftsexperte Matthias Lambrecht unserer Redaktion. "So steht noch kein Gramm Weizen bereit, um die Menschen zu versorgen, die vom Hunger bedroht sind, wenn die Exporte aus der Ukraine ausfallen."

Lambrecht rief die Bundesregierung zu einem Alleingang auf. "Jetzt sollte Deutschland zumindest in Europa vorangehen und die Beimischung von Biosprit zu Diesel und Benzin umgehend beenden", sagte er. "Wenn Millionen Menschen hungern, ist nicht vertretbar, dass in den reichen Ländern wertvolle Lebensmittel in Verbrennungsmotoren verheizt werden."

Selenskyj: Sieg beim ESC gleich Sieg gegen Russland

21.33 Uhr: In einer Ansprache hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Bedeutung des Eurovision Song Contest für die Ukraine hervorgehoben: "Der Sieg der Ukraine beim ESC wird symbolisch für den ukrainischen Sieg gegen Russland stehen", sagte der Präsident am Abend in einem Social-Media-Video.

Taking the (information) war to a whole new level, Zelensky just announced Ukraine winning the #Eurovision will be symbolic for Ukraine winning the war. #Eurovision2022 starting... right now. pic.twitter.com/nnZ9mj1Koq — Christo Grozev (@christogrozev) May 14, 2022

Asselborn fordert Ende der türkischen Blockadehaltung

20.31 Uhr: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat die Türkei aufgefordert, ihre Blockadehaltung zum möglichen Nato-Beitritt von Schweden und Finnland aufzugeben. "Wenn beide Länder das wollen, und das scheint ja in diese Richtung zu gehen, dann darf keines der 30 Länder sich dagegenstellen", sagte Asselborn am Samstag.

Asselborn zeigte sich allerdings optimistisch, dass eine Lösung mit der Türkei gefunden werden könne: Die Allianz werde wegen Russlands Präsident Wladimir Putin größer werden. "Die Nato entwickelt sich vom Hirntod 2019 zu einer Wiedergeburt 2022".

Luxemburgs Außenminister will ein Ende der türkischen Blockadehaltung zum Nato-Beitritt von Schweden und Finnland. Foto: John MACDOUGALL / AFP

Türkei bietet Evakuierung von Kämpfern in Mariupol an

19.35 Uhr: Die Türkei hat angeboten, die verwundeten Kämpfer im Stahlwerk von Mariupol auf dem Seeweg zu evakuieren. Ibrahim Kalin, ein Sprecher des türkischen Präsidenten Erdogan, erklärte den Schritt der Türkei am Samstag in einem Interview mit Reuters.

Im sogenannten "Extraction"-Verfahren sollen die verletzten Verteidiger der Stadt auf dem Landweg in den Hafen der Stadt Berdjansk gebracht werden. Dort will die Türkei sie mit einem Schiff unter türkischer Flagge nach Istanbul bringen, wo sie bis zum Kriegsende versorgt werden sollen. "Wenn wir es auf diesem Wege schaffen können, werden wir es gerne tun", sagte Kalin im Interview. "Unser Schiff kann sofort auslaufen und verwundete Soldaten und Zivilisten in die Türkei bringen.

Verwundete Kämpfer im Stahlwerk von Mariupol, der letzten Bastion der ukrainischen Verteidiger in der Hafenstadt. Foto: Dmytro 'orest' Kozatskyi/Azov Special Forces Regiment of the Ukrainian National Guard Press Office/dpa

Kiew benennt Denkmal aus Sowjetzeiten um

19.22 Uhr: Kiew, die Hauptstadt der Ukraine, benennt infolge des russischen Überfalls ein bekanntes Denkmal aus sowjetischer Zeit um. Das Denkmal der Völkerfreundschaft werde zukünftig Denkmal der Freiheit des ukrainischen Volkes heißen, erklärte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Samstag über seinen Telegram-Kanal.

Bereits im April hatte die Stadtverwaltung in Kiew Änderungen an dem Denkmal vorgenommen. Damals wurden die Statuen eines russischen und eines ukrainischen Arbeiters entfernt. Auch andere Denkmäler aus der Sowjetzeit sollen aus Kiew verschwinden. Die Stadtverwaltung habe dafür eine Liste von mehr als 40 Denkmälern und Gedenktafeln erstellt, erklärte Klitschko. Sie sollten "aus den Straßen und Gebäuden der Hauptstadt entfernt und in ein Museum zum Totalitarismus gebracht werden".

Das Denkmal der Völkerfreundschaft in Kiew soll umbenannt werden, erklärte Bürgermeister Klitschko. Foto: xMIGUELxGUTIERREZx GRAF1578 20220429-55494e2eb45467871144b766b537589bf4bf6239

Ukraine: Russland plant Angriff auf Sjewjerodonezk und Umgebung

18.44 Uhr: Dem Generalstab der ukrainischen Armee zufolge sollen russische Truppen einen Angriff auf Sjewjerodonezk in der Oblast Luhansk und auf Soledar und Bachmut in der Oblast Donezk planen. Die russische Armee habe zwei taktische Bataillonsgruppen in die Gegend verlegt, heißt es von ukrainischer Seite.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Finnland hofft auf Einlenken der Türkei bei Nato-Beitritt

18.28 Uhr: Der finnische Außenminister Pekka Haavisto ist optimistisch, die Türkei bei einem Treffen der Nato-Außenminister von der Aufnahme Finnlands und Schwedens ins Verteidigungsbündnis überzeugen zu können. Haavisto sagte am Samstag in Berlin, er sei "zuversichtlich, dass wir am Ende eine Lösung finden und Finnland und Schweden Mitglieder der Nato werden."

Der finnische Außenminister Pekka Haavisto bei einem informellen Abendessen der Nato-Außenminister. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Özdemir kritisiert Indiens Ausfuhrstopp für Weizen

16.15 Uhr: Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) hat den indischen Exportstopp für Weizen kritisiert. "Wir haben alle miteinander, gerade die großen Exportnationen, auch eine Verantwortung für den Rest der Welt", sagte er in Stuttgart nach Abschluss des Treffens mit seinen Amtskollegen der G7-Industriestaatengruppe. Ursprünglich hatte Indien angekündigt, angesichts eines drohenden Weizenmangels auf dem Weltmarkts im Zuge des Ukraine-Kriegs zu helfen und mehr Weizen zu exportieren.

Wegen des Ukraine-Kriegs verschlechtert sich die Versorgungslage. Umso mehr kritisiert Agrarminister Cem Özdemir, dass Indien den Weizenexport gestoppt hat. Ukraine und Russland sind große Weizenproduzenten.

Putin warnt Finnland

15.01 Uhr: In einem Telefonat mit Finnlands Präsident Sauli Niinistö hat Kremlchef Wladimir Putin den geplanten Nato-Beitritt Helsinkis als Fehler bezeichnet. Von Russland gehe keine Bedrohung für das Nachbarland aus, betonte Putin nach Kremlangaben bei dem Gespräch am Samstag. "Das Gespräch war offen und direkt, wurde aber ohne Verschärfung geführt. Es galt als wichtig, Spannungen zu vermeiden", sagte Niinistö laut der Webseite des finnischen Präsidialamts.

Unterdessen sprachen sich nach Niinistö auch die Sozialdemokraten von Regierungschefin Sanna Marin für eine Nato-Mitgliedschaft ihres Landes aus. Damit zeichnet sich eine breite Mehrheit im finnischen Parlament für einen Nato-Beitritt ab.

Baerbock weist Kritik der Türkei an Nato-Erweiterung zurück

14.45 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat die Bedenken des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gegen einen Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands zurückgewiesen. Schweden und Finnland seien "gefestigte Demokratien, die seit Jahrzehnten mit ihren Nachbarn in Frieden leben“, sagte sie wenige Stunden vor dem Beginn eines Nato-Außenministertreffens in Berlin. "Jedes demokratische Land sollte erfreut sein“, wenn "Demokratien mit starken Verteidigungsfähigkeiten“ das westliche Militärbündnis stärkte

Hartz-IV für Kriegsflüchtlinge: Städtetag beklagt Bürokratie

14.30 Uhr: Der Deutsche Städtetag befürchtet, dass viele ukrainische Flüchtlinge nicht wie versprochen ab Anfang Juni Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch erhalten können. Der Plan, der Ende April vom Kabinett beschlossen worden war, drohe an übermäßigen bürokratischen Hürden zu scheitern, kritisierte der Hauptgeschäftsführer des Städtetages, Helmut Dedy, in einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).

Faeser twitterte, dass immer mehr ukrainische Flüchtlinge zurückkehren, zur Zeit jeden Tag etwa 20.000. "Darunter auch Menschen aus Deutschland", so die Ministerin.

Notbetten für Flüchtlinge in einer Frankfurter Sporthalle. Doch immer kehren zurück in die Ukraine.

G7 wollen von Russland verschobene Grenzen in Ukraine "niemals" anerkennen

13.55 Uhr: Die G7-Gruppe führender Industriestaaten hat erklärt, dass sie von Russland durch den Angriffskrieg in der Ukraine angestrebte neue Grenzziehungen "niemals" akzeptieren werde. "Wir werden niemals Grenzen anerkennen, die Russland durch militärische Aggression zu verschieben versucht hat", betonten die G7-Außenminister in einer Erklärung, die sie am Samstag zum Abschluss ihrer Beratungen im schleswig-holsteinischen Wangels veröffentlichten.

Die G7 werde ihre "Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine – einschließlich der Krim – und aller Staaten aufrechterhalten", erklärten die Minister. Sie forderten Moskau zur Einstellung der Kämpfe auf.

Schwere Kämpfe in Ostukraine dauern an

13.47 Uhr: In der Ostukraine haben russische Truppen ihre intensiven Kämpfe gegen die ukrainischen Streitkräfte fortgesetzt – ohne jedoch nennenswerte Fortschritte zu erzielen. Die ukrainischen Soldaten hätten russische Versuche zurückgeschlagen, einen Fluss zu überqueren und die Stadt Sewerodonezk einzukesseln, teilte der Gouverneur der östlichen Region Lugansk, Serhij Gajdaj, am Samstag mit. Unterdessen meldete der ukrainische Generalstab den fortschreitenden Abzug der russischen Truppen aus der nördlichen Großstadt Charkiw.

"An der Grenze zur Region Donezk, auf der Seite der Stadt Popasna, wird derzeit heftig gekämpft", erklärte Gajdaj. Nach Angaben des Gouverneurs erlitten die russischen Truppen schwere Verlusten an Soldaten und Ausrüstung. Aus abgehörten Telefongesprächen habe die ukrainische Seite erfahren, "dass ein ganzes russisches Bataillon sich geweigert hat, anzugreifen, weil sie gesehen haben, was passiert". Luftaufnahmen zeigten Dutzende von zerstörten Panzerfahrzeugen am Flussufer sowie zerstörte Pontonbrücken.

Ein zerstörtes Fahrzeug steht in der Mitte einer Straße im Norden von Charkiw im Osten der Ukraine. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Indien verbietet Weizenexporte: Lebensmittelsicherheit gefährdet

12.40 Uhr: Der weltweit zweitgrößte Weizenproduzent Indien hat den Export des Getreides mit sofortiger Wirkung verboten. Die Entscheidung sei angesichts des plötzlichen Anstiegs der weltweiten Weizenpreise getroffen worden, wodurch die Lebensmittelsicherheit Indiens gefährdet sei, teilte die Exportbehörde des Landes am späten Freitagabend mit.

Erst kürzlich hatten Indiens Premierminister Narendra Modi und andere Vertreter der indischen Regierung verkündet, angesichts eines drohenden Weizenmangels auf dem Weltmarkts im Zuge des Ukraine-Kriegs zu helfen und deutlich mehr Weizen zu exportieren. Die Ukraine und Russland sind beides große Weizenexporteure. Zuletzt gab es wegen des Krieges Lieferengpässe und Preisanstiege. Indische Weizenexporteure hatten seit Kriegsbeginn Exportabkommen mit Ländern wie Ägypten und der Türkei geschlossen, sagte der Chef der Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority Tarun Bajaj.

Strack-Zimmermann gibt Scholz Mitschuld am schlechten Zustand der Bundeswehr

12.08 Uhr: Die FDP-Verteidigungspolitikerin Agnes Strack-Zimmermann hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Mitschuld am Zustand der Bundeswehr gegeben. "In der Tat war die Bundeswehr primär in der Hand der Union", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses unserer Redaktion. Die SPD sei allerdings sehr lange Koalitionspartner der CDU gewesen "und Olaf Scholz Finanzminister", betonte Strack-Zimmermann. "Dabei fiel er nicht gerade auf, sich vorgedrängelt zu haben, wenn es um die Freigabe dringend benötigter Finanzmittel für die Truppe ging."

Scholz hatte zuvor der Union die Schuld am schlechten Zustand der Bundeswehr gegeben. "Die schlechte Zeit für die Bundeswehr hat vor gut zehn Jahren begonnen", sagte Scholz. "Damals hieß der Verteidigungsminister Guttenberg und kam von der CSU, der Finanzminister hieß Schäuble und kam von der CDU, und die Kanzlerin hieß Merkel, ebenfalls CDU." Diese drei Politiker hätten "einen radikalen Sparkurs" für die Bundeswehr beschlossen, so Scholz.

Soldaten der Bundeswehr nehmen mit einer Panzerhaubitze an einer Militärübung in der Nähe von Münster teil. Foto: Morris MacMatzen/Getty Images

Russland stoppt wie angekündigt Stromlieferungen nach Finnland

11.31 Uhr: Russland hat in der Nacht zum Samstag seine Stromlieferungen nach Finnland gestoppt. Die Exporte von Russland nach Finnland lägen "derzeit bei Null, und das ist seit Mitternacht - wie angekündigt - der Fall", teilte der finnische Netzbetreiber Fingrid der Nachrichtenagentur AFP mit. Den Lieferstopp hatte das russisch kontrollierte Energieunternehmen RAO Nordic Oy am Freitag angekündigt.

Fingrid hatte sich daraufhin gelassen gegeben und betont, dass die Versorgungssicherheit im Land nicht gefährdet sei. Das Netz sei dank der Importe aus Schweden ausgeglichen. Finnland bekam bislang etwa zehn Prozent seines gesamten Stroms vom Nachbarland Russland.

Ukrainischer Militärgeheimdienst: Putsch gegen Putin

11.26 Uhr: Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes große Änderungen im Kreml. Wie Generalmajor Kyrylo Budanow dem britischen Sender Sky News am Freitagabend sagte, sei seiner Ansicht nach ein Putsch gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin bereits im Gang. "Sie bewegen sich darauf zu, nichts wird sie stoppen." Zudem sei Putin schwer an Krebs erkrankt, behauptete er. Beweise für seine Behauptungen legte er nicht vor.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

