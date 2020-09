Alexei Nawalny ist aus der stationären Behandlung der Charité entlassen worden. Der vergiftete Kreml-Kritiker war insgesamt 32 Tage in Berlin behandelt worden – 24 Tage auf der Intensivstation. Wie die Charité nun in einer Pressemitteilung bekannt gab, sei eine akutmedizinische Behandlung nun nicht mehr nötig. Der Gesundheitszustand Nawalnys habe sich „soweit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte“.



1/3 🇩🇪 Alexei #Nawalny ist gestern aus der stationären Behandlung entlassen worden. Der Gesundheitszustand des Patienten hat sich soweit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte. — Charité - Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) September 23, 2020

Die Ärzte hatten Nawalny nach seiner schweren Vergiftung in ein künstliches Koma versetzen und ihn künstlich beatmen müssen. Die behandelnden Ärzte halten „auf Grund des bisherigen Verlaufs und des aktuellen Zustandes des Patienten eine vollständige Genesung für möglich“, erklärte die Klinik weiter. „Eventuelle Langzeitfolgen der schweren Vergiftung können aber erst im weiteren Verlauf beurteilt werden.

Nawalnys Aufenthaltsort bleibt geheim

Die Charité machte keine Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Nawalny. „Die öffentliche Mitteilung zum Gesundheitszustand von Herrn Nawalny erfolgt im Einvernehmen mit ihm und seiner Ehefrau“, hieß es nur.

Nawalny erzählt von anhaltenden Problemen

Bereits am Samstag hatte Nawalny selbst seine Genesungsfortschritte über Instagram mitgeteilt. Am gleichen Tag dankte er in einer veröffentlichten Nachricht den „brillianten Ärzten“ der Charité. Kurz zuvor sei er nicht einmal in der Lage gewesen Menschen zu erkennen oder richtig zu reden. „Das hat mich zur Verzweiflung getrieben, weil ich ja im Grunde schon verstanden habe, was der Doktor will, aber ich wusste nicht, woher ich die Worte nehmen soll.“

Nawalny wies in seiner Nachricht auch auf noch bestehende Probleme hin: „Sich selbst Wasser einschenken ist eine richtige Attraktion.“

(dpa/jas)