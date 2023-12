Neues aus dem Saale-Holzland-Kreis

Freude in Stadtrodas Bibliothek: Andreas Klaus übergibt die Geschenke an Leiterin Antje Hübner.

Landkreis Vize-Thüringerin des Jahres, leuchtende Bibliothek, Einwohnerversammlung und mehr Nachrichten aus Stadtroda, Eisenberg und Hainspitz

Leuchtbilder für Bibliothek

Andreas Klaus, Vorsitzender des Fördervereins der Stadtbibliothek Stadtroda, übergab jetzt in Stadtroda fünf beleuchtete Holzbilder an Bibliothekleiterin Antje Hübner. Angeschafft wurden diese mit Unterstützung der Firma René Luft aus Stadtroda. Die extra stromsparenden Leuchtelemente sollen um den Jahreswechsel die Atmosphäre in der Stadtbibliothek stimmungsvoller gestalten.

Dieser hübsche Holzschmuck erleuchtet die Bibliothek in Stadtroda. Foto: Jana Scheiding / Eisenberg

Versammlung für Einwohner

Stadtrodas Bürgermeister Klaus Hempel lädt alle Einwohnerinnen und Einwohner einschließlich der Ortsteile zur Einwohnerversammlung ein. Diese findet am Dienstag, 19. Dezember, im großen Saal des Schützenhauses „Zur Louisenlust“ statt. Beginn ist 18.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen aktuelle Zahlen, die Baumaßnahme der Ortsdurchfahrt von Quirla, Baumaßnahmen in Stadtroda, Rückblick und Vorschau sowie die Entwicklung zur „Global Nachhaltigen Kommune“.

Führungen zur Sagenwelt

Eisenbergs Stadtführerin Beate Müller lädt zwischen Weihnachten und Neujahr, am 27. und 29. Dezember, zu Familienführungen zu Eisenbergs Sagen ein. Treffpunkt ist jeweils 16 Uhr auf dem Marktplatz von Eisenberg.

Hainspitzerin ist Vize-Thüringerin

Bei der Wahl zur Thüringerin beziehungsweise zum Thüringer des Jahres im MDR-Landesfunkhaus Erfurt landete Ivonne Frehse aus Hainspitz mit 16,7 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Platz 2. 1500 Euro bekommt die Dorfkümmerin zugunsten eines der vielen Vereine, für die sie sich in ihrem Heimatort ehrenamtlich engagiert.

Beratungsstelle bleibt geschlossen

Die Sozial-, Schwangeren und Schwangerenkonfliktberatung des Diakoniezentrums Bethesda in Eisenberg bleibt vom 22. bis 31. Dezember geschlossen. Ab 2. Januar 2024 gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten. Um telefonische Terminvereinbarung wird gebeten.