Neues aus Trockenborn-Wolfersdorf

Schnelles Internet, Energie-Expertise, Versorgung im Schwimmbad: Die Doppelgemeinde Trockenborn-Wolfersdorf hat 2024 einiges auf der Agenda.

Schnelles Internet

Die Glasfaser GmbH will Trockenborn-Wolfersdorf schnelles Internet ermöglichen, das zu 100 Prozent von Bund und Land gefördert werde, war in der jüngsten Gemeinderatssitzung zu erfahren. Ein Markterkundungsverfahren soll vor Baubeginn den Bedarf ermitteln. Mit dem Anschluss möglichst vieler Ortschaften sollen sogenannte graue Flecken getilgt werden. Haupt- und Finanzausschuss empfehlen eine Beteiligung, der Gemeinderat gab grünes Licht.

Hütte soll saniert werden

Die Holzhütte im Waldbad von Trockenborn-Wolfersdorf muss saniert werden, um durch den Waldbadverein genutzt werden zu können. Bisher war die Sanierung aufgrund fehlender Mittel aufgeschoben worden. Auch 2024 werde die Versorgung der Badegäste durch den Verein erfolgen, informiert Wolfgang Priebs, da der bisherige Betreiber nicht zur Verfügung stehe.

Das Gesundheitsamt habe den Verkauf von Lebensmitteln in der Hütte erlaubt. Außerdem will der Verein sie für kulturelle Maßnahmen und als Aufenthaltsraum für Rettungsschwimmer nutzen. Fördergelder können laut Bürgermeister Siegfried Häfner aus dem Gemeindeentwicklungskonzept Rothebachtal abgerufen werden.

Endlich Expertise für Wärmeenergie

Trockenborn-Wolfersdorfs Bürgermeister Siegfried Häfner zog in der Dezember-Sitzung des Gemeinderats das selbstkritische Fazit, dass es in diesem Jahr nicht gelungen sei, eine Wärmeenergie-Expertise erstellen zu lassen. Von den anfallenden 18.000 Euro hätten 16.000 gefördert werden können, was für die Gemeinde einen Eigenanteil von 2000 Euro bedeutet hätte.

Die Gemeinde brauche aber eine solche Expertise, um den Bürgern zu zeigen, wie man Wärmeenergieversorgung in Zukunft gemeinschaftlich gestalten könne. 2024 soll deshalb ein neuer Versuch gestartet werden.

Kein Geld für Radweg

1600 Euro hatte die Gemeinde Trockenborn-Wolfersdorf für ein Radwegekonzept ausgegeben, ein Fortschritt sei nicht zu sehen, kritisierten Bürger in der Fragestunde der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr. Laut Bürgermeister Siegfried Häfner sei das Projekt mit überregionalem Aspekt nicht in erforderlichem Umfang weitergeführt worden. Der investierte Betrag sei nicht verloren, eine Finanzierung sei aber derzeit nicht möglich.

Parkordnung in Sicht?

Die Straße zwischen Trockenborn und Wolfersdorf könnte nach ihrer grundhaften Sanierung in Gemeindeeigentum übergehen. In diesem Fall müssten sich politisch Verantwortliche Gedanken über ein Verkehrskonzept machen, das auch eine Parkordnung inklusive Beschilderung einschließt. Bürgermeister Siegfried Häfner hat per se nichts dagegen, gibt aber zu bedenken, dass der Gemeinderat wegen zu erwartender Folgekosten hinreichend mit dem Thema beschäftigen müsse.

Ausgleich für Kindergarten

Der Gemeinderat von Trockenborn-Wolfersdorf hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung beschlossen, die vom Trägerverein der Kindertagesstätte „Zwergenland“ eingeforderten Finanzmittel als Inflationsausgleichzahlungen in Höhe von 14.005 Euro zu zahlen. Da diese Mittel im Haushaltsplan 2023 nicht planbar waren, werde die Forderung aus noch ungenutzten Fördermittelbeiträgen entnommen. Laut Bürgermeister Siegfried Häfner soll mit dieser freiwilligen Zahlung Wertschätzung für die Arbeit des Vereins zum Ausdruck gebracht werden.