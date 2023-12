Weihnachten im Fackelschein in Alt-Meuebach.

Weihnachtszeit So urig ist Weihnachten im Mittelalterdorf von Alt-Meusebach

Alt-Meusebach Im Meusebacher Mitttelalterdorf trafen sich zum dritten Advent Jung und Alt zum etwas anderen Weihnachtsmarkt.

Welch ein Glück, der Grinch war stark erkältet und daher nicht in der Lage, Unsinn zu machen! So konnte sich jedes Kind einen Lebkuchen am Eingang zum Mittelalterdorf von Alt-Meusebach abholen. Da staunte gar der Hermsdorfer Bäckermeister – dem ja der grüne Unhold die Lebkuchen direkt aus der Backstube gestohlen hatte –, dass doch noch so viele dieser Leckereien für die Kinder übrig geblieben und nicht im Bauch vom Grinch gelandet waren.

Der grüne Unhold schaute an diesem Sonntagnachmittag einfach nur traurig drein. Und das, obwohl der Tälerchor unter der Leitung von Susann Seidel-Glück Weihnachtslieder sang, im Zelt der Märchenerzähler mit seinen Weihnachtsgeschichten um die Gunst der Kinder buhlte und an gleicher Stelle auch das Puppentheater so manches Kind verzauberte.

Selbst als die Musiker „Ralf und seine Freunde“, angestachelt von den Zuschauern, weiter Weihnachtslieder sangen, war es dem grünen Gesellen nicht heimelig genug. „Erwin, der dicke Schneemann“ und weitere Klassiker vermochten es nicht, den Grinch wieder aufzubauen. Er stiefelte durch das Mittelalterdorf, schaute grimmig drein, hatte weder an den frischen Waffeln noch am Glühwein so richtig Freude. Und das, obwohl bereits weit vor dem Mittelalterdorf der verführerische Duft der Köstlichkeiten die Besucher schneller gen Veranstaltungsort laufen lies. Es half alles nichts.

Ein Blick in die Weihnachtsmannwerkstatt war zwar sowohl dem Grinch als auch den Besuchern möglich, verleitete den grünen Unhold jedoch auch nicht zu irgendwelchem Unfug. Erst als bei einem Weihnachtsklassiker die heliumgefüllten Ballons gen Himmel emporstiegen, zeigte sich der Grinch etwas freundlicher. Mit der Eiskönigin, einer Süßigkeiten verteilenden Hexe und weiteren Figuren aus der Märchenwelt gab es für die Kinder einiges zu sehen. Selbst das Sitzen am Lagerfeuer wurde an diesem dritten Adventssonntag zum Erlebnis.