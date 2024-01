Wo im Saale-Holzland die Weihnachtsbäume lodern

Saale-Holzland-Kreis Vielerorts ist es zur festen Tradition geworden: das Weihnachtsbaumverbrennen. Ein Überblick über die kommenden Aktionen.

Im Saale-Holzland-Kreis lodern in den kommenden Wochen wieder vielerorts die Weihnachtsbäume. Mancherorts kann sich obendrauf beim Weitwurf mit den Nadelbäumen sportlich betätigt werden. Wir haben einige Veranstaltungen in der Region zusammengetragen.

Eisenberg

In Eisenberg lädt der Feuerwehrverein am Samstag, 13. Januar, zum Weihnachtsbaumverbrennen ein. Um 16.30 Uhr geht die Veranstaltung an der BMX-Bahn nahe der Saasaer Straße los. Auf die Besucherinnen und Besucher warten Thüringer Bratwürste und Glühwein. Jeder, der einen eigenen Baum mitbringt, bekommt ein Getränk gratis.

Hermsdorf

Der Feuerwehrverein Hermsdorf und die Maibaumgesellschaft Hermsdorf laden herzlich zum Weihnachtsbaumverbrennen am Samstag, 13. Januar, im Kulturpark ein. Für Speisen, Getränke und die musikalische Umrahmung ist gesorgt. Jeder, der einen Baum mitbringt, bekommt einen Glühwein gratis. Zum gemeinsamen Beisammensein wird von 15 bis circa 22 Uhr eingeladen.

Königshofen

Am Samstag, 13. Januar, lodern auch in Königshofen die Weihnachtsbäume. Ab 16 Uhr findet das traditionelle Weihnachtsbaumverbrennen auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Königshofen statt. Der Feuerwehrverein Königshofen sammelt die Weihnachtsbäume am Nachmittag des 13. Januar ab 14 Uhr im Dorf ein. Bürgerinnen und Bürger im Ortsteil Königshofen werden darum gebeten, die Weihnachtsbäume gut sichtbar und ohne Schmuck vor die Tür zu stellen. Wer seinen eigenen Weihnachtsbaum mitbringt, erhält einen Getränkegutschein. Für Speis und Trank ist gesorgt. Für die Kinder gibt es zudem Knüppelkuchen am Lagerfeuer. Auch das Weitwerfen von Weihnachtsbäumen steht für Groß und Klein auf dem Programm.

Schlöben

Die Freiwillige Feuerwehr Schlöben lädt am Samstag, 13. Januar, herzlich zum „Knutfest“ ein.

Lindau

Zum traditionellen Weihnachtsbaumweitwerfen in Lindau wird auch in diesem Jahr herzlich eingeladen. Los geht es am Samstag, 20. Januar, ab 14. 30 Uhr.

Schkölen

Am Samstag, 13. Januar, werden auch in Schkölen die Weihnachstbäume eingesammelt und gemeinsam verbrannt. Am Morgen gegen 9 Uhr beginnt das Einsammeln der Bäume von der Jugendfeuerwehr. Ab 17 Uhr werden die Weihnachtsbäume unterhalb der Feuerwehr verbrannt. Das Fest wird vom Feuerwehrverein organisiert, der mit Leckereien vom Rost und Glühwein für die kulinarische Versorgung sorgt.

Hainchen

In Hainchen wird ebenfalls herzlich zum Weihnachtsbaumfeuer sowie zur Baumweitwurfmeisterschaft eingeladen. Für die Gäste gibt es Glühwein, Kinderpunsch und der Rost brennt. Am Samstag, 27. Januar, beginnt die Veranstaltung um 17 Uhr auf dem Festplatz in Hainchen. Jeder mitgebrachte Weihnachtsbaum ist gleichzeitig ein Gutschein für einen Glühwein. Zum Fest lädt der Dorfverein „Wethautal Hainchen/Kämmeritz“ ein. Zum Hinräumen am Samstagvormittag, 10 Uhr, sind alle Helferinnen und Helfer willkommen.

Weißenborn

Der Feuerwehrverein Weißenborn lädt zum Weihnachtsbaumverbrennen am Jugendclub „Emma Krempoli“ ein. Am Samstag, 20. Januar, ab 17 Uhr geht es los. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Freitag, 19. Januar, werden die Weihnachtsbäume im Dorf eingesammelt.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.