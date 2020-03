Ärger um Atemschutzmasken: Zoll kennt auch in Krise kein Pardon

Eigentlich sind in diesen Tagen unbürokratische und unkonventionelle Lösungen gefragt. Denn Zeit spielt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und ihrer Folgen eine entscheidende Rolle. Doch während zum Beispiel der Bundestag in Rekordtempo ein 156-Milliarden-Hilfspaket verabschiedet, geht beim Zoll alles seinen gewohnten Gang: Da werden die gesetzlichen Vorgaben peinlich genau eingehalten – nicht einmal so besondere Umstände wie in diesen Tagen hebeln die Regelungen nicht aus. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Volker Kielstein, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor eines privaten Medizinischen Versorgungszentrums mit 15 Standorten in Thüringen, hat das gerade erlebt. Der umtriebige Allgemeinmediziner, der insbesondere in der Corona-Krise anderen immer mindestens zwei Schritte im Planen und Organisieren voraus ist, hat in Russland Atemschutzmasken bestellt, als sie hierzulande schon kaum mehr aufzutreiben waren. Eine erste größere Ladung hat er, als sich die Zuspitzung der Lage abzeichnete, noch selber per Flugzeug aus St. Petersburg nach Thüringen gebracht. Weitere Bestellungen blieben aber erst einmal auf der Strecke.

Doch vor gut einer Woche kam schließlich doch ein Paket mit 300 Atemschutzmasken aus Russland an, das beim Zollamt Am Flughafen in Erfurt landete. 300 Masken, die Kielstein und seine Mitarbeiter dringend brauchen, weil sie selbst kaum noch über Schutzmaterial verfügen und damit Gefahr laufen, nicht nur sich selbst bei erkrankten Patienten anzustecken, sondern die Krankheit an andere Patienten zu übertragen.

Kielstein muss viele bürokratische Hürden überwinden

Womit Kielstein in seiner Ahnungslosigkeit aber nicht gerechnet hatte, das sind die bürokratischen Hürden, die er auf dem Weg zu seinem Paket überwinden soll. Er musste nicht nur ein Zertifikat beibringen, dass die CE-Kennzeichnung der Masken attestiert. Er soll die Masken auch noch zum üblichen Satz versteuern: „Da die Zollbeamten zur Berechnung der Steuer aber die horrenden Preise hernehmen, die derzeit im Internet für solche Masken aufgerufen werden, kämen wir auf etwa 1000 Euro, zu zahlen in bar“, sagt Kielstein, der darüber nur den Kopf schütteln kann. Das auch vor dem Hintergrund, dass der Einkaufspreis der Masken bei etwa 1,80 Euro pro Stück gelegen habe. Zudem, sagt der Arzt, sei ihm unterstellt worden, die Masken doch nur mit viel Gewinn zu Geld machen zu wollen, was völlig abwegig sei.

In seiner Not wandte sich Kielstein an den Erfurter Oberbürgermeister, der wiederum auch Ministerpräsident Ramelow einschaltete. Doch bewirken konnte beide nichts. Sie konnten Kielstein nur raten, sich als Hilfsorganisation registrieren zu lassen, weil dann die Zollbefreiungsverordnung greife und Kielstein Zollgebühren und Steuer nicht zahlen müsste.

Es gehe nur um ein kleines Hilfspaket

Doch das ist nicht möglich, Kielsteins MVZ ist eine GmbH und muss deshalb die geforderte Zollanmeldung abgeben. Kielstein schlug daraufhin vor, die Atemschutzmasken dann wenigstens dem Katholischen Krankenhaus in Erfurt – immerhin eine gemeinnützige Einrichtung – zu überlassen. Aber auch das wurde mit dem Hinweis abgelehnt, dass das Paket ja schließlich an ihn adressiert sei. „Auch zurückschicken geht nun nicht“, ist Kielstein, der jetzt nicht weiß, was er noch tun könnte. „Wir sind Mediziner und kennen uns mit internationalem Warenversand und solchen Dingen gar nicht aus. Hier geht es doch nur um ein kleines Hilfspaket, das wir dringend benötigen.“

Holger Giersberg, Sprecher des Hauptzollamtes Erfurt, äußert sich mit Blick auf das Steuergeheimnis betont vorsichtig und ohne Bezug zum konkreten Sachverhalt, stellt sich jedoch, was die Abfertigung von Waren betrifft, grundsätzlich hinter seine Kollegen: Die Einfuhrabgaben – 6,3 Prozent Zoll und 19 Prozent Einfuhrumsatzsteuer – seien nun einmal üblich, daran änderten auch die Corona-Krise und die besonderen Umstände nichts. Ausnahmen gebe es nur für Hilfsorganisationen. „Wir müssen uns schon an die gesetzlichen Vorschriften halten“, sagt Giersberg und versichert, dass der Zoll sehr wohl daran interessiert sei, alle Sendungen abzufertigen. Wenn eine Zollanmeldung beim Zollamt vorliegt und die Zollkosten und die Einfuhrumsatzsteuer bezahlt würden, könnten Pakete auch abgefertigt werden.

Dazu, ob alle Zollformalitäten erfüllt worden sind, machte Holger Giersberg keine Angaben.

