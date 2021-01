Hohenstein will Schulstandort langfristig sichern

„Trotz der Corona-Pandemie ist das Jahr 2020 für die Gemeinde Hohenstein gut verlaufen“, schätzt Bürgermeister Andreas Gerbothe (CDU) rückblickend ein. Neben Investitionen in die Infrastruktur habe man die Ortsfeuerwehren mit 70.000 Euro unterstützt. „Das Geld ist in den Digitalfunk, Ausrüstung und die Unterhaltung geflossen“, so Gerbothe. Als Erfolg verbucht er die Aufstellung eines neuen Haushaltes für 2021, der bereits von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde. „Dies ist auch der guten Zusammenarbeit mit den Ratsmitgliedern und den Beschäftigten der Gemeinde zu verdanken“, betont der Bürgermeister.



Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde die Klettenberger Turnhalle vom Landkreis übernommen. „Wir wollen die Halle von Grund auf sanieren und haben für den ersten Teilabschnitt Fördermittel aus dem Leader-Programm beantragt“, berichtet Gerbothe. An den Investitionen in Höhe von 178.000 Euro ist der Landkreis zu 50 Prozent beteiligt. Das Geld soll in einen neuen Vorbau, Dach, Sanitäreinrichtung und Belüftungsanlage fließen.

Modernes Lernhaus in Holzbauweise

„Wir haben das Grundstück übernommen, um den Schulstandort langfristig zu sichern“, sagt der CDU-Politiker. So soll am Standort der ehemaligen und inzwischen abgerissenen Regelschule ein Grundschul-Neubau entstehen (wir berichteten). Dafür seien jetzt die Planungen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis angelaufen. Es soll ein modernes Lernhaus in Holzbauweise entstehen, erklärt Gerbothe. „Schön wäre es, wenn der Jahrgang 2022/23 schon im neuen Gebäude eingeschult werden kann“, wünscht er sich einen schnellen Ablauf.



Ein weiteres Vorhaben für dieses Jahr ist die Ausweisung eines neuen Wohngebietes mit bis zu zehn Grundstücken unweit des Schwimmbades in Klettenberg. „Seit der Neubau der Schule in Aussicht ist, haben uns mehrere junge Familien angesprochen, die dort bauen wollen“, berichtet der Bürgermeister.



Eine große Investition stellt der Gehwegbau in den Ortsteilen Branderode und Schiedungen dar. „Vor allem in Branderode ist die Situation der Durchgangsstraße katastrophal“, so Gerbothe. Bis 2023 will die Gemeinde die Gehwege für insgesamt 862.000 Euro sanieren, wobei der Großteil der Gelder aus Fördermitteln besteht.



Eine weitere große Aufgabe sei der Ausbau des schnellen Internets in den Ortsteilen. Dafür soll in den kommenden Jahren über eine Million Euro in die Hand genommen werden. „Besonders schlecht versorgt sind Trebra, Liebenrode und Steinsee“, informiert Gerbothe. In Holbach würden derzeit im Zuge des Straßenbaus Lehrrohre für Breitbandkabel verlegt, danach soll in Klettenberg dasselbe geschehen.