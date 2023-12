Streit um Weihnachtsschilder bei Saalfeld: Zustimmung überwiegt bei Lesern

Saalfeld/Rudolstadt Auf den Bundesstraßen im Städtedreieck gibt es seit Freitag neue Verkehrszeichen – die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus

Ein Schlitten mit dem Weihnachtsmann, ein paar Schneeflocken und der Wunsch „Frohe Weihnachten“: Sonderschilder zur Weihnachtszeit hat die Firma Verkehrsleittechnik + Service Jahn GmbH & Co. KG am Freitag im Städtedreieck aufgestellt. „Zwischen Saalfeld und Rudolstadt sorgen die tollen Schilder für Weihnachtsstimmung“, heißt es dazu auf der Facebookseite des Unternehmens.

Im Netz und bei den Passanten ruft die Aktion, die sich auf die Bundesstraße 85, 88 und 281 beschränkt, unterschiedliche Reaktionen hervor. „Klasse Aktion, uns habt ihr damit den Tag versüßt“, schreibt eine junge Frau. Und ein Mann von der Saalfelder Höhe kommentiert: „Tolle Idee. Sowas bringt ein Lächeln in den grauen Alltag. Fröhliche Weihnachten.“ Innerhalb von 24 Stunden gab es über 150 „Daumen hoch!“

Leserin: Das ist der Zauber der Weihnacht!

Auch bei den Lesern dieser Zeitung, die wir um ihre Meinung gebeten haben, überwiegt die Zustimmung deutlich. „Ich lese genügend Kommentare täglich über ein nicht funktionierendes politisches System in unserem Land. Dass sich Leser oder Autofahrer über sowas aufregen und das ins Verhältnis setzen…… einfach nur lächerlich. Geile Aktion, Danke Firma Jahn!“ schreibt David Bromme.

Selbst aus Berlin gibt es von Familie Hucke ein „Frohe Weihnachten allerseits und danke für die freundlichen Weihnachtsgrüße für alle Verkehrsteilnehmer!“. Und Kati Weiße kommentiert: „Ich finde die Weihnachtsschilder sehr schön und habe sehr darüber gelacht. Es gibt natürlich immer Menschen, die was zu meckern haben und die wohl zum Lachen in den Keller gehen. Die sollen dann halt weg schauen“.

Eine andere Leserin erklärt per E-Mail: „Ich finde diese Beschilderung zur Weihnacht einfach nur wunderbar. Das ist der Zauber der Weihnacht! Dass man sowas in Deutschland erleben kann, grenzt für mich an ein Wunder. Ganz ohne Bürokratie, Beschlüsse oder sonstige gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen. Einfach mal ein nettes Wort, ein schöner Gruß für die Menschen zu Weihnachten. Großes Lob!“

An Gefahrenstellen wird um jedes Schild gestritten

Doch nicht überall werden die neuen Schilder so euphorisch aufgenommen. Torsten Frenzel fragt sich in einer Mail an die Redaktion, „haben wir keine anderen Probleme und setzen völlig falsche Prioritäten?“ Die Idee sei grundsätzlich löblich, „aber bei der aktuellen Situation aus meiner Sicht völlig unpassend (Schuldenbremse, Steuerpolitik, klamme Kassen).“

Der Schlitten mit dem Weihnachtsmann darf überholt werden. Sonderschilder zum Fest wurden auf Bundesstraßen bei Saalfeld aufgestellt. Foto: Jahn

Die Frage sei, ob solche Schilder, da sie optisch Gefahrenschildern ähneln, im Verkehrsraum überhaupt zulässig seien? Was kostet dies dem Steuerzahler? An offensichtlichen Gefahrenstellen vor Schulen und Kindergärten müsse um jedes Schild gestritten werden. „Warum gilt der Gruß nur offensichtlich dem Individualverkehr per PKW?“ so Frenzel. Die Fragen ließen sich noch unzählig weiter spannen.

Horst Blaschke aus Saalfeld erinnert an die Straßenverkehrsordnung und meint: „Nicht alles, was nett aussieht und gut gemeint ist, ist auch zulässig. Den Rahmen setzt die StVO“. Im Grunde sei es doch eindeutig: Verkehrszeichen dürfen nur dort aufgestellt werden, wo es zwingend geboten ist. Steht so im §39 StVO.

Grundform ist die eines „Gefahrzeichens“

Und die Form der Weihnachtsverkehrsschilder sei die Grundform von sogenannten Gefahrzeichen. „Das Warnen vor nicht vorhandenen Gefahren ist sicher unzulässig“, ist Blaschke überzeugt. Auch sei festgelegt, dass die Verkehrszeichen immer rechts der Fahrbahn zu stehen haben, außer es gibt fahrspurgebundene Regeln. Auch das passe bei einem Schild auf dem Mittelstreifen nicht.

Letztlich, so der Saalfelder, führten „Witz“-Verkehrszeichen dazu, dass die echten Verkehrszeichen auch nichtmehr für voll genommen werden: „Und von denen haben wir schon mehr als genug“.

Weihnachtsmann: Rudolph lässt sich nicht überholen

Last but not least hat sich auch der Weihnachtsmann persönlich noch zu Wort gemeldet. Er schreibt: „Hohoho ,das Schild ist überflüssig, ich bin viel viel schneller unterwegs. Rudolph lässt sich eh nicht überholen. Frohes Fest euch allen!“

Wie finden Sie die Aktion? Diskutieren Sie gerne mit! Per Mail an saalfeld@funkemedien.de oder auf der Facebbokseite der OTZ Saalfeld-Rudolstadt.