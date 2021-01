Fußgängerin in Saalfeld von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag ist eine 85-jährige Fußgängerin bei einem Unfall in Saalfeld schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine 55-Jährige mit ihrem Auto vom Parkplatz eines Supermarktes in der Pfortenstraße auf die Straße in Richtung Arnsgereuth gefahren, als es kurz darauf in einer Rechstkurve zum Zusammenstoß mit der gerade die Fahrbahn überquerenden Frau mit Rollator kam.

Die 85-Jährige stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin sei nach eigenen Angaben durch die tiefstehende Sonne geblendet gewesen, hieß es.

