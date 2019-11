Leseratten sagen Lesemuffeln den Kampf an

Der bundesweite Vorlesetag, dieses Jahr auf den 15. November datiert, war für das Lehrerkollegium der Wippertal-Schule Anlass, in alle Klassen einen prominenten Vorleser einzuladen. Dafür acht Personen zu finden, war letzten Endes nicht so schwer. Gern nahmen die Auserwählten das Angebot an, wie Schulleiterin Cornelia Landes berichtet. Sie möchte dem Lesen und Vorlesen an der Schule wieder einen höheren Stellenwert einräumen. Deshalb gibt es erste Überlegungen, wie eine neue Schulbibliothek aussehen könnte. Bislang gebe es in jedem Klassenraum eine kleine Bücherecke. Ein gemütliches Schmökerreich einzurichten, das wäre doch was, findet nicht nur die Schulleiterin. Sie verwies auf zwölf gute Gründe, warum Kindern jeden Tag vorgelesen werden sollte. So werde vermieden, dass Kinder als Jugendliche Lesemuffel werden.

Lesespaß mit Steffi Radestock. Foto: Ina Renke