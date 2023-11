Ranis zieht an spielfreien Neustädtern vorbei

So verlief der letzte Fußball-Kreisligaspieltag vor der Winterpause.

Kreisliga: FSV Hirschberg – LSV 49 Oettersdorf 2:0 (1:0)

In den ersten zwanzig Minuten war die Partie ausgeglichen. Danach wurde der FSV spielbestimmender und LSV-Torwart Bauch stand immer mehr im Brennpunkt. Machtlos war er bei der Führung durch Eck (34.) nach einer schönen Kombination und beim 2:0 durch Gerloff. Wondra traf für Hirschberg noch die Latte.

SG TSV 1860 Ranis – Bodelwitzer SV 9:0 (6:0)

Da Neustadt II spielfrei war, nutzten die Raniser die Gunst der Stunde und konnten mit einem klaren Sieg die Tabellenführung übernehmen. Den Torreigen eröffneten die ersatzgeschwächten Bodelwitzer durch ein Eigentor. Danach waren die Burgstädter nicht mehr aufzuhalten, die bis zur Pause für die Entscheidung sorgten und im zweiten Abschnitt torhungrig blieben. Außerdem scheiterte die Heimelf durch Baum per Strafstoß an Torwart Leuchtmann. Die weiteren Treffer der Raniser erzielten Ludwig (3), Lindig (2), Dimas, Schneider und Querengässer.

TSV 1898 Oppurg – SV Gräfenwarth 4:0 (3:0)

Verdienter Sieg der Oppurger, die bis zur Pause für eine Vorentscheidung sorgten. Nach der frühen Führung durch Rein legten Bloche und Pernt weitere Treffer nach, ehe erneut Bloche für den Endstand sorgte. Trotz der Niederlage schlug sich Gräfenwarth achtbar, hatte Pech beim Alu-Treffer von Yamnych. Mit diesem Dreier überwintert Oppurg auf Platz drei und liegt in Lauerstellung hinter dem Spitzenduo. Die Gäste nehmen Platz sechs ein und haben wie Orlatal II und Oettersdorf neun Punkte auf der Habenseite.

SV Blau-Weiß 90 Neustadt II – FSV Orlatal Langenorla II verlegt

Da am Volkstrauertag eine Austragung der Partie nicht möglich war, musste das Spiel verlegt werden. Ein Nachholtermin war ursprünglich am kommenden Wochenende geplant, doch da sind die Blau-Weißen im Kreispokal gegen die SG SV Moßbach gefordert. Dadurch konnten die Neustädter die Tabellenführung nicht verteidigen und überwintern mit 31 Punkten und 49:7 Toren auf dem zweiten Platz.

Allerdings haben sie noch zwei Nachholespiele auswärts beim FSV Hirschberg und auf eigenem Platz gegen Orlatal II in der Hinterhand und können die Raniser wieder von der Tabellenspitze verdrängen. Der FSV Orlatal II geht auf Platz fünf mit neun Punkten und 19:27 Toren ins neue Fußballjahr.

Kreisklasse Hof Frauen: VfB Moschendorf - SG Berg/Tanna 1:9 (0:4)

Bevor es für die Spielgemeinschaft in die Winterpause geht, zeigte sie sich noch einmal in Spiel- und Torlaune. Die Grün-Weißen benötigten aber etwas Anlaufzeit, ehe Danielle Buse im Nachschuss den Torreigen eröffnete. Danach erspielte sich die Goj-Elf nach schönen Spielzügen einige Möglichkeiten und konnte diese verwerten. Bereits zur Pause war eine Vorentscheidung gefallen, zumal die Gäste im zweiten Abschnitt nicht locker ließen. Bei den wenigen Gegenstößen der Moschendorferinnen zeigte sich SG-Torhüterin Emilia Riehle auf dem Posten, war aber beim Ehrentreffer per Freistoß machtlos. Sehenswert war der Treffer zum 0:8 durch Isabelle Aust per Direktabnahme, die bereits zuvor zum 0:5 erfolgreich war. Die weiteren Treffer erzielten Franziska Hofmann, Adrienne Seidel, Nele Wolfram, Michelle Buse (2) und Leonie Schmidt. Mit diesem Dreier überwintert die SG Berg/Tanna auf dem zweiten Platz, acht Punkte hinter Spitzenreiter ATG Tröstau.