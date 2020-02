Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Barcelona feiert Messi - Vier Tore bei 5:0-Sieg gegen Eibar

Barcelona. Rechtzeitig vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League hat sich Superstar Lionel Messi in Gala-Form präsentiert.

Der Weltfußballer schoss den 5:0 (3:0)-Sieg des FC Barcelona gegen SD Eibar mit vier Treffern nahezu im Alleingang heraus. Für Messi waren es die Saisontore Nummer 15 bis 18 (14., 37., 40. und 88. Minute). Außerdem traf Arthur (89.). Im Tor der Katalanen stand Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen.

Barcelona, das am Dienstag in der Königsklasse beim SSC Neapel antritt, übernahm mit 55 Punkten die Tabellenspitze in der Primera Division. Allerdings konnte Erzrivale Real Madrid (53) am Samstagabend im Spiel bei UD Levante wieder vorbeiziehen.