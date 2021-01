Alba Berlin stoppt Abwärtstrend mit Sieg bei Baskonia

Die Berliner siegten in der Euroleague beim spanischen Meister Baskonia Vitoria-Gasteiz mit 84:77. Peyton Siva war bester Werfer.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie hat Basketball-Bundesligist Alba Berlin wieder einen Erfolg in der Euroleague gefeiert. Am Freitagabend siegten die Berliner beim spanischen Meister Baskonia Vitoria-Gasteiz mit 84:77 (46:50). Bereits das Hinspiel vor gut zwei Wochen hatte Alba 95:91 gewonnen. Es war der achte Erfolg im 21. Spiel der Königsklasse. Beste Werfer beim deutschen Meister waren Peyton Siva mit 14 und Maodo Lo und Simone Fontecchio mit je 13 Punkten.

Ohne Trainer Aito Garcie Reneses, der sich nach seiner Corona-Infektion noch schont, und ohne den verletzten Kapitän Niels Giffey starteten die Berliner gut in die Partie. Mit einer sehr aufmerksamen Deckung kamen sie schnell zu Ballgewinnen und gingen somit in der Anfangsphase 9:2 in Führung. Doch Mitte des ersten Viertels fanden dann die Gastgeber ihren Rhythmus.

Alba leistete sich zu viele Ballverluste - allein elf in der ersten Hälfte. Und diese Fehler bestrafte Baskonia eiskalt. Die Führung wechselte im zweiten Viertel hin und her. Kurz vor der Pause wuchs dann der Berliner Rückstand auf acht Zähler an (37:45). Doch vor allem dank einer guten Wurfquote bei den Distanzwürfen blieb Alba weiter dran.

Nach dem Seitenwechsel agierte Alba in der Defensive wieder konsequenter und nun unterliefen den Basken einige Fehler. Das nutzten die Gäste aus und holten sich die Führung zurück (63:54). Und diese konnten sie nun bis zum Ende halten. 11,3 Sekunden vor Ende setzte Lo mit dem letzten Korb den Schlusspunkt.