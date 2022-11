Nationalmannschaft DFB-Team: So scheitert Deutschland schon am Sonntag

Essen. Schon am Sonntag könnte das WM-Aus der deutschen Mannschaft feststehen. Doch es gibt auch Hoffnung. Wir stellen die Szenarien vor.

Die Enttäuschung bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sitzt nach der 1:2 (1:0)-Niederlage bei der WM gegen Japan immer noch tief. Die Spieler und Trainer Hansi Flick zeigen sich schockiert, Experten in Deutschland kritisieren die Leistung und Flicks Auswechslungen mit harten Worten. Schon am Sonntag könnte das Aus nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien (20 Uhr) kommen. In welcher Konstallation? Wir klären auf.

Deutschland scheitert ...

... bei einer Niederlage gegen Spanien, wenn zuvor Japan gegen Costa Rica (Sonntag, 11 Uhr) nicht verliert. Spanien (6 Punkte) und Japan (4 oder 6 Punkte) wären nicht mehr einzuholen.

Das Weiterkommen ist sehr unwahrscheinlich ...

... wenn Deutschland gegen Spanien unentschieden spielt, Japan aber Costa Rica zuvor besiegt hat. Japan wäre dann nicht mehr einzuholen. Spanien müsste das letzte Spiel gegen Japan verlieren und das DFB-Team Costa Rica sehr hoch besiegen. Durch den 7:0-Kantersieg gegen Costa Rica haben die Spanier eine überragende Tordifferenz.

... wenn beide Spiele (Deutschland gegen Spanien, Japan gegen Costa Rica) unentschieden enden. Dann genügen Spanien und Japan im direkten Aufeinandertreffen ein Unentschieden, um weiterzukommen.

Das DFB-Team hat eine realistische Chance ...

... selbst bei einer Niederlage oder einem Unentschieden gegen Spanien, wenn Japan gegen Costa Rica verlieren sollte. Spanien hätte 4 oder 6 Punkte und wäre nicht mehr einzuholen, Japan und Costa Rica 3 und Deutschland keinen oder einen Punkt. Deutschland müsste Costa Rica im Gruppenfinale deutlich besiegen, Japan gegen Spanien verlieren.

... bei einem Sieg gegen Spanien, selbst wenn Japan Costa Rica knapp besiegen sollte. Siegen am letzten Spieltag Spanien knapp (gegen Japan) und Deutschland deutlich, wären die Favoriten in der nächsten Runde.

Das DFB-Team bekommt ein Endspiel gegen Costa Rica ...

... bei einem Sieg gegen Spanien, wenn Costa Rica Japan besiegen sollte. Dann hätten nach dem zweiten Spieltag alle vier Teams drei Punkte. Da sich Spanien und Japan gegenseitig die Punkte abnehmen, wäre Deutschland bei einem Sieg gegen Costa Rica sicher im Achtelfinale.