Leuchtraketen: Niedersachsen-Derby zweimal unterbrochen

Braunschweig Das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga ist am Sonntag schon in der ersten Halbzeit zweimal unterbrochen worden.

Grund waren jeweils Leuchtraketen, die einmal aus dem Hannoveraner (8. Minute) und einmal aus dem Braunschweiger Fanblock (40. Minute) auf das Spielfeld geworfen wurden. In einer Szene nahm Eintracht-Stürmer Anthony Ujah einen noch brennenden Feuerwerkskörper selbst in die Hand und warf ihn vom Platz.