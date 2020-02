Neue Perspektiven: Gräfinaus Coach Christian Zentgraf (r.) beobachtet hier mit seinen Wechslern die Aktion von Kevin Lämmerzahl gegen den Haarhäuser Wulf. In diesem Spiel gab es einen Knick. Das 1:1 der Wachsenburger fiel in der neunten Nachspielminute!

Gräfinau-Angstedt/Rovinj. Ambitionierter Fußball-Kreisoberligist FSV 1928 Gräfinau-Angstedt ist in in Rovinj im Trainingscamp. Gut vorbereitet auf die Rückrunde

Feinschliff in Kroatien

21 Fußballer des Kreisoberligisten FSV Gräfinau-Angstedt haben sich Mittwoch mit vier Kleinbussen aufgemacht, um bis zum Wochenende im 1000 Kilometer entfernte Trainingscamp in Rovinj an an der kroatischen Westküste zu trainieren.

Dort schwitzen die Zentgraf-Männer dreimal täglich im Fifa-zertifizierten Trainingskomplex Maistra – bei sonnigen 17 Grad Celsius. Sonnabend absolvieren sie ein Testspiel gegen den steirischen USV Albersdorf-Prebuch aus der 1. Klasse Ost, der achthöchsten österreichischen Spielklasse. Der derzeitige Kreisoberliga-Fünfte Gräfinau-Angstedt liegt mit nur zwei Punkten Rückstand zum Tabellenführer weiter aussichtsreich um den Kreistitel im Rennen. In der Hinrunde war der FSV nach sieben Siegen, durch einem Hänger ab Ende September (fünf sieglose Spiele, drei Niederlagen) von der Tabellenspitze noch verdrängt worden.

Wie Spitzenreiter Gehren, wollen auch die Gräfinauer im Falle eines Meistertitels den Sprung in die Landesklasse wagen, aber nur dann. Nicht umsonst wirbt der neue Hauptsponsor auch mit dem Slogan „Meister aller Klassen“.

Maik Zentgraf wwird vom Haarhäuser Lucas Peschke gestellt. Marcus Gottschalk und Alexander Vogt beobachten Foto: René Röder

Auch deshalb wurden einige Baustellen beseitigt. Trainer Christian Zentgraf: „Vor allem in der Breite müssen wir uns personell besser aufstellen und perspektivisch verjüngen. Wenn das gelingt, können wir auch nach oben blicken.“ Die Vorbereitung verlief zuversichtlich. Bisher fünf Spiele, nicht eines verloren. Nach dem 2:2 gegen Kreisoberliga-Spitzenreiter Walschleben/Elxleben (2:2) gab es Siege gegen Mellenbach-Sitzendorf (6:0), Königsee (5:0), beim Landesklässler Kaulsdorf (2:0) und auch beim SV 09 Arnstadt II (6:1).

Drei Spieler kamen: Jonas Ostermann (Frankenhain/Crawinkel, zuvor Geratal II), Devlet Yorulmaz (Gehren) und Steve Möller (Geratal). Damit ist Gräfinau-Angstedt gut aufgestellt. Zum Rückrundenstart geht es am 1. März zum Tabellenzwölften Zottelstedt.