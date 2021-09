Primera División Sevilla springt auf Platz zwei in spanischer Liga

Sevilla. Der FC Sevilla hat vor dem Champions-League-Spiel gegen den VfL Wolfsburg einen Patzer von Meister Atletico Madrid genutzt und sich in der spanischen Fußball-Meisterschaft auf Platz zwei verbessert.

Das Team von Trainer Julen Lopetegui gewann trotz Unterzahl das Heimspiel gegen Espanyol Barcelona mit 2:0 (1:0). Youssef En-Nesyri (13. Minute) und Rafa Mir (87.) erzielten die Treffer. Der ehemalige Dortmunder Bundesliga-Spieler Thomas Delaney sah in der 65. Minute Gelb-Rot.

Sevilla spielt am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Gruppe G der Champions League beim VfL Wolfsburg. Zum Auftakt der Königsklasse waren die Spanier nicht über ein 1:1 gegen Österreichs Meister RB Salzburg hinaus gekommen.

In der Liga profitierte Sevilla von einem Ausrutscher von Meister Madrid. Atletico verlor am 7. Spieltag beim zuvor punktlosen Tabellenletzten Deportivo Alaves mit 0:1 (0:1). Victor Languardia traf schon in der 4. Minute für den Außenseiter. Atletico hat nun wie Sevilla 14 Punkte, aber die schlechtere Tordifferenz.

