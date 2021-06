Live! Schweden erhöht den Druck - bislang ohne Erfolg

St. Petersburg. In St. Petersburg trifft Schweden im zweiten EM-Gruppenspiel auf die Slowakei. Beide Teams konnten zum Auftakt überraschen. Der Live-Ticker.

Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson hat nach dem 0:0 gegen Mitfavorit Spanien keinerlei Veränderungen an seiner Startelf vorgenommen. Im zweiten EM-Vorrundenspiel gegen die Slowakei an diesem Freitag (15.00 Uhr/Magenta TV) stehen in Emil Forsberg von RB Leipzig und Ludwig Augustinsson von Absteiger Werder Bremen erneut zwei Deutschland-Legionäre in der Startelf. Auch die beiden Stürmer Marcus Berg und Alexander Isak dürfen von Anfang an ran. Der 21 Jahre junge Dejan Kulusevski, der nach einer Corona-Infektion zurück beim Team ist, sitzt zunächst auf der Bank.

Die Slowaken können nach dem 2:1-Erfolg über Polen schon gegen die Schweden den Einzug ins Achtelfinale perfekt machen. Chefcoach Stefan Tarkovic nahm im Vergleich zum Auftaktsieg zwei Veränderungen vor: Flügelspieler Lukas Haraslin und Sechser Jakub Hromada nehmen zunächst auf der Bank Platz, dafür rücken Martin Koscelnik und Patrik Hrosovsky in die erste Elf. (dpa)