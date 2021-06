TV-Quote zur EM-Eröffnung: Mehr schlecht als recht

Rom. Knapp zehn Millionen Zuschauer sahen das Eröffnungsspiel der EM. Klingt ordentlich? Vor fünf Jahren waren es fünf Millionen mehr.

Wenn man diese Zahl erstmals hört, erscheint sie noch beeindruckend: Fast zehn Millionen TV-Zuschauer haben das Auftaktspiel der Fußball-EM zwischen der Türkei und Italien am Freitagabend in der ARD verfolgt. 9,83 Millionen schalteten bei der Live-Übertragung des 3:0-Erfolgs der Italiener ein, der Marktanteil betrug 36,9 Prozent. Diese Einschaltquote bedeutete im Tagesranking des Senders Platz eins unmittelbar vor den Tagesthemen in der Halbzeitpause (9,18 Millionen Zuschauer/34,1 Prozent Marktanteil). Bereits die Eröffnungsfeier vor dem Spiel hatten mehr als fünf Millionen Zuschauer in der ARD verfolgt.

Was aber zunächst beeindruckend klingt, ist im Vergleich zu früheren Turnieren eine kleine Enttäuschung. Ohnehin wurde vor dem Turnier vermutet, dass sich nach der langen Corona-Zeit eine Ernüchterung dem Profifußball gegenüber eingestellt haben könnte. Wann sollte dies offensichtlicher werden als bei einem Mega-Turnier wie der EM?

Eröffnungspartie nicht exklusiv in der ARD

Denn der EM 2016 sahen im ZDF noch 15,47 Millionen Zuschauer (Marktanteil von 50 Prozent) das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Frankreich und Rumänien (2:1). Ein ähnlicher Sendeplatz wie vor fünf Jahren, eine sportlich nicht unattraktivere Partie – woran kann der Einschnitt also liegen, wenn es nicht ein generelles coronabedingtes Desinteresse sein könnte? Die Exklusivität spielt sicher auch eine Rolle. Diesmal war der EM-Auftakt nicht nur bei der ARD zu sehen, parallel lief die Partie auch bei Magenta TV. Auch das türkische Fernsehen dürfte ebenfalls einige Zuschauer abgegriffen haben, haben viele türkischstämmige Fußballfans in Deutschland doch per Satellit Zugriff darauf.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky (59) sagte der BILD: „Grundsätzlich sind wir mit der Quote zufrieden. Aber klar ist auch, dass der Fußball nach der langen Corona-Zeit erst mal wieder zurück in das Bewusstsein der Menschen kommen muss. Ich bin mir sicher, dass das im Laufe des Turniers auch passieren wird.“ Ein weiterer Grund für eine EM-Müdigkeit könnten auch die zuletzt eher enttäuschenden Auftritte des deutschen Teams sein. Balkausky: „Man darf nicht vergessen, dass nach dem deutschen WM-Titel 2014 die Fußball-Euphorie bei uns sicher auch größer war als heute.“ (Gold)