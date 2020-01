Mit dem „Nightjet“ der ÖBB lebt der Nachtzug in Deutschland wieder auf.

Berlin. Die Nachtzüge kommen zurück: Seit dem Wochenende gibt es eine neue Linie zwischen Wien und Brüssel mit 13 Stopps in Deutschland.

Neuer Nachtzug durch Deutschland: Das sind die Stopps

Mit dem Nachtzug quer durch Deutschland fahren, das ist seit diesem Wochenende etwas besser möglich: Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) starten am Sonntagabend eine neue „Nightjet“-Verbindung, die in Wien und Innsbruck startet und ab Nürnberg vereinigt mit zahlreichen Zwischenstopps in Deutschland bis nach Brüssel fährt.

Die Züge der neuen Linie starten immer sonntags und mittwochs in Richtung Belgien. Die Rückfahrt erfolgt jeweils einen Tag später. Für die gesamte Strecke brauchen die Züge rund 14 Stunden. Sie bieten Sitz- Liege- und Schlafwagen. An den restlichen Wochentagen fährt der Zug aus Österreich kommend ab Köln nach Düsseldorf und zurück.

Österreicher betreiben alle Nachtzüge in Deutschland

An der Premierenfahrt wollten zahlreiche deutsche EU-Parlamentarier teilnehmen. Die neue Verbindung erleichtere den Zugang zu den Institutionen in Brüssel und leiste einen Beitrag zum Klimaschutz, sagte Othmar Karas, Vizepräsident des EU-Parlaments, von der Österreichischen Volkspartei (ÖVP).

In Deutschland hält die „Nightjet“-Linie Wien/Innsbruck – Brüssel an diesen Stationen:

Passau

Regensburg Hbf

Rosenheim

München Hbf

Augsburg Hbf

Nürnberg Hbf

Frankfurt (Main) Süd

Frankfurt (Main) Flughafen Fernbahnhof

Mainz Hbf

Koblenz Hbf

Bonn-Beuel

Köln Hbf

Aachen Hbf

Seit 2016 betreibt die österreichische Bahn alle Nachtzüge in Deutschland. Die Deutsche Bahn sah darin kein lohnenswertes Angebot mehr. Unter der Regie der ÖBB floriert das Geschäft allerdings: Allein 2019 seien die Fahrgastzahlen im „Nightjet“ um rund elf Prozent gestiegen. Die Züge seien profitabel und ein weiterer Ausbau werde geprüft. Zudem investierten die ÖBB in neue, komfortable Waggons.

Auch Bahncards werden günstiger

Deutsche Bahn lässt mehr ICE nachts fahren

Im „Nightjet“ kommen Reisende unter anderem von Hamburg und Berlin nach Zürich und Wien und von München nach Rom. Die Deutsche Bahn bleibt bei ihrem Nein zu klassischen Nachtzügen – trotz der Debatte um klimaschonendes Reisen. Der Staatskonzern hat jedoch angekündigt, mehr ICE und Intercity-Züge nachts fahren zu lassen.

