Rund vier Millionen Tonnen an Paketen, Päckchen und Sendungen stellt die Deutsche Post DHL jährlich per Luftfracht zu, über 214 Frachtflugzeuge gehören der DHL. Doch diese sind auch für einen erheblichen Anteil an Kohlenstoffdioxid verantwortlich.