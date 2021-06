Gelber VW vor Kindergarten in Brehme gestohlen

Brehme. Die Polizei sucht nun einen jungen Mann.

Da staunte der Mitarbeiter eines Hausmeisterservices laut Polizei am Montagnachmittag in Brehme im Eichsfeld nicht schlecht. Er hatte seinen unverschlossenen, postgelben VW Caddy nur kurz vor dem Kindergarten in der Wildunger Straße abgestellt. Als er zurückkehrte war das Auto verschwunden.

Zeugen sahen das Fahrzeug mit den Kennzeichen EIC-DE 65 in Richtung Ecklingerode wegfahren. Trotz der Suchmaßnahmen der Polizei, in die auch die niedersächsischen Kollegen eingebunden waren, ist das Fahrzeug nach wie vor verschwunden. Möglicherweise steht laut Polizei ein bislang unbekannter junger Mann mit dem Diebstahl in Verbindung. Er war vor dem Kindergarten mit einem Fahrrad beobachtet worden.

Nach dem Diebstahl stand das Fahrrad zurückgelassen vor der Einrichtung. Der Unbekannte war sehr jung und hatte helle Haare. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann oder wem das postgelbe Fahrzeug aufgefallen ist, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt, unter der Telefonnummer 03606/6510, zu melden.

