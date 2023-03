2023 DZ2 Asteroid fliegt am Samstag nur knapp an der Erde vorbei

Berlin Ein Asteroid mit einer Größe von 40 bis 100 Metern fliegt am Samstagabend an der Erde vorbei. Eine Gefahr besteht dabei jedoch nicht.

Ein erst vor kurzem entdeckter Asteroid mit dem Namen 2023 DZ2 wird am Samstagabend vergleichsweise nah an der Erdevorbeifliegen. Nach Angaben der Europäischen Raumfahrtagentur ESA wird er an seinem nächsten Punkt etwa 168.000 Kilometer von der Erde entfernt sein. Für Himmelskörper ist das nah: Der Mond ist mehr als doppelt so weit von der Erde entfernt.

Dass ein Asteroid an der Erde vorbeifliegt ist an sich kein seltenes Phänomen. Der Vorbeiflug von 2023 DZ2 ist allerdings durchaus spektakulär, denn der Asteroid hat eine geschätzte Größe von etwa 40 bis 100 Metern. Dadurch ist der Himmelskörper am Samstagabend sogar mit einem Fernglas oder einem Teleskop zu sehen. Laut US-Raumfahrtbehörde Nasa kommt es nur etwa einmal pro Jahrzehnt dazu, dass ein solch großer Asteroid nah an der Erde vorbeifliegt.

Asteroid fliegt an der Erde vorbei: Zusammenstoß mit Erde ausgeschlossen

2023 DZ2 hat eine Geschwindigkeit von etwa 28.000 Stundenkilometern und könnte bei einem Einschlag auf der Erde theoretisch eine ganze Stadt ausradieren. Entgegen erster Warnungen geht von dem Asteroiden allerdings keine Gefahr aus. "Es ist ausgeschlossen, dass dieser "Stadtkiller" die Erde trifft, aber seine unmittelbare Annäherung bietet eine großartige Gelegenheit für Beobachtungen", teilte der Leiter der Planetenabwehr der europäischen Raumfahrtorganisation ESA, Richard Moissl, mit.

Nach Angaben der ESA wird 2023 DZ2 seinen erdnächsten Punkt am Samstagabend um 20.50 Uhr deutscher Zeit erreichen. In drei Jahren wird der Asteroid dann erneut an der Erde vorbeikommen. Bei seiner Entdeckung im Februar dieses Jahres war zunächst davon ausgegangen worden, dass es dabei eine geringe Wahrscheinlichkeit für einen Einschlag geben könnte. Inzwischen schließen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das jedoch aus.

