Angesichts der Ausbreitung der Virusvariante Omikron haben Wissenschaftler und Politiker bei einer Digitalveranstaltung des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin dringend zu Corona-Impfungen aufgerufen.

Berlin. Die neue Corona-Variante Omikron treibt Experten die Sorgenfalten auf die Stirn. Lesen Sie hier, was bisher über Symptome bekannt ist.

Omikron ist in Deutschland angekommen. Gesundheitsbehörden haben zwei Fälle der neuen Corona-Variante in München bestätigt. Auch aus anderen EU-Staaten wie Belgien, den Niederlanden und Tschechien werden Infektionen mit Omikron gemeldet. Noch ist die Datenlage zu Ansteckungsrate, Gefährlichkeit und Auswirkungen der Mutationen gering. Über mögliche Symptome hat nun die Vorsitzende des südafrikanischen Ärzteverbands, Angélique Coetzee erste Erkenntnisse mitgeteilt.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eine größere Verbreitung von Omikron hat bisher im südlichen Afrika stattgefunden, wo die Variante auch erstmals festgestellt wurde. In einem Interview mit der BBC sagte Coetzee, dass die in Südafrika festgestellten Fälle nicht schwerwiegend seien. Die Ärztin verwies jedoch selbst darauf, dass die Untersuchungen zu Omikron noch nicht weit vorangeschritten seien. In Südafrika sind laut Coetzee zudem bisher nur 24 Prozent der Menschen vollständig geimpft.

Omikron: Symptome unterscheiden sich wohl etwas von anderen Varianten

Bei ihren bisherigen rund zwei Dutzend Patienten handele es sich vor allem um jüngere Männer, sagte Cotzee. Es handele sich nicht um Patienten, die direkt in ein Krankenhaus eingeliefert würden. Die bisher am häufigsten aufgetretenen Symptome seien:

Körper-/Gliederschmerzen

Extreme Müdigkeit

Im Gegensatz zu anderen Corona-Varianten kein Geruch- oder Geschmacksverlust

Die Vorsitzende des südafrikanischen Ärzteverbands bezeichnete die beobachteten Omikron-Symptome zwar als ungewöhnlich, aber mild.

Alle Nachrichten zur Corona-Pandemie lesen Sie auch in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Dem "Telegraph" sagte Coetzee, man müsse sich aber Sorgen machen, dass die neue Variante ältere Menschen, die zusätzlich an Diabetes oder Herzkrankheiten litten, viel härter treffen könnte. In Südafrika sind nur etwa sechs Prozent der Bevölkerung über 65 Jahre alt. (dpa/fmg)