Trotz steigender Infektionszahlen sollen in England ab dem 19. Juli die meisten Corona-Beschränkungen wegfallen. Der britische Regierungschef Boris Johnson kündigte die Aufhebung der Abstandsregeln und der Maskenpflicht an.

London. Die Delta-Variante hat die Corona-Inzidenz in England in die Höhe schießen lassen. Premierminister Boris Johnson will trotzdem lockern.

Die Corona-Inzidenz in Großbritannien steigt, die Delta-Variante breitet sich rasant aus. Trotzdem hält der britische Premierminister Boris Johnson an der geplanten Aufhebung fast aller verbliebenen Corona-Regeln in England zum 19. Juli fest. Laut Website der britischen Regierung lag die Inzidenz dort am Sonntag (11. Juli) bei 301,5, im gesamten Vereinigten Königreich bei 298,1.

Johnson will die Lockerungen am Montagnachmittag (12. Juli) verkünden. Geplant ist, dass der größte britische Landesteil bereits in einer Woche zur Normalität zurückkehrt: Nachtclubs können trotz Corona wieder öffnen, Pub-Besucher ohne Abstandsregeln beisammensitzen, obwohl die Delta-Variante grassiert. Für Veranstaltungen soll es keine Zuschauerbegrenzungen mehr geben. Auch Abstandsregeln und Maskenpflicht sollen fallen.

Boris Johnson: „Die globale Pandemie noch nicht vorbei“

Laut einer Mitteilung der britischen Regierung hat Johnson die britischen Bürgerinnen und Bürger in der Nacht zu Montag zur Vorsicht aufgerufen. „Wir sind dem letzten Meilenstein unseres Fahrplans aus dem Lockdown verlockend nah“, sagte Johnson. „Aber der Plan, unsere Freiheiten wiederherzustellen, muss mit einer Warnung einhergehen.“

Die „phänomenale Impfkampagne“ des Vereinigten Königreiches biete allen Erwachsenen einen gewissen Schutz vor dem Virus, so Johnson weiter. Außerdem sei die entscheidende Verbindung zwischen Infektionen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen geschwächt. Dennoch: „Die globale Pandemie noch nicht vorbei“, betonte der britische Premier.

Corona-Impfung: Rund zwei Drittel der Bevölkerungen haben zwei Dosen erhalten

Die Zahl der Neuinfektionen werde nach Aufhebung der Maßnahmen steigen. „Deshalb ist unsere Botschaft, wenn wir heute unsere Pläne bestätigen, eindeutig“, sagte Johnson. „Vorsicht ist von zentraler Bedeutung. Wir alle müssen Verantwortung übernehmen, um unseren Fortschritt nicht zu gefährden und sicherzustellen, dass wir unseren NHS (Nationalen Gesundheitsdienst) schützen.“

34,7 Millionen Menschen in Großbritannien – rund zwei Drittel der Bevölkerung – wurden laut dem Corona-Dashboard der Regierung bereits zweimal geimpft und verfügen damit über den vollständigen Impfschutz. 87 Prozent der Briten sind zumindest einmal geimpft.

Unter dem Druck der Öffentlichkeit haben mehrere Regierungsmitglieder die Bevölkerung aufgerufen, an Orten mit vielen Menschen, etwa im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften, weiterhin Masken zu tragen.

Maske in geschlossenen Räumen - bald nur noch freiwillig

So sagte der für die Impfkampagne zuständige Staatssekretär Nadhim Zahawi, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auch nach dem 19. Juli in geschlossenen Räumen „erwartet“ werde. Das beruht aber rein auf Freiwilligkeit.

Johnson hatte die Lockerungen vor einer Woche angekündigt, aber gesagt, es solle noch eine letzte Prüfung geben. Bereits beschlossen wurde, dass ab dem 19. Juli vollständig geimpfte Menschen und Minderjährige mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich ohne Quarantäne ins Land einreisen dürfen. Touristen etwa aus Deutschland müssen aber weiterhin nach Ankunft für mindestens fünf Tage in Selbstisolation.

Lockerungen der Corona-Maßnahmen gelten nur in England

Die geplanten Lockerungen gelten nur für den größten britischen Landesteil England, der keine eigene Regierung hat. Für die Gesundheitspolitik in Schottland, Wales und Nordirland sind die jeweiligen Landesregierungen zuständig. Dort wird es noch länger dauern, bis die letzten Corona-Vorschriften aufgehoben werden.

Während Schottland den britischen Schnitt mit einer Inzidenz von 400,7 (Stand 11. Juli) noch deutlich übertrifft, sind die Inzidenzen in Wales (139,3) und Nordirland (165,3) etwas niedriger. (kat/dpa)