Berlin. Premierminister Sunak verbraucht in seiner Villa so viel Strom, dass das Netz überlastet war. Für eine Aufrüstung zahlte er selbst.

Der neue beheizte Swimmingpool von Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak war einfach zu viel für das örtliche Stromnetz. Das Wochenendhaus des Premiers fraß offenbar so viel Strom, dass es einen zusätzlichen Anschluss an das nationale Stromnetz brauchte. Das berichtet zumindest der britische "Guardian".

Energieverbrauch: Premierminister rüstet Stromnetz für 12-Meter-Pool auf

Viele Brite kämpfen aufgrund der steigenden Energiepreise mit höheren Stromrechnungen und versuchen ihren Energieverbrauch zu reduzieren. Eine Sorge, die Premierminister Rishi Sunak offenbar nicht beschäftigt: In einem abgelegenen Teil von North Yorkshire wurden extra zusätzliche Anlagen installiert, um das dort stehende Haus des Premierministers mit zusätzlich Strom aus dem nationalen Netz zu versorgen.

Der Grund für den Ausbau war anscheinend ein neuer beheizter 12-Meter-Swimmingpool, den sich der Premierminister angeschafft hat. Auf dem Gelände wurden außerdem ein Fitnessraum und ein Tennisplatz gebaut. Die neuen stromfressenden Erweiterungen zwang die Ingenieure zu einer Stromaufrüstung. Ein Sprecher des Premierministers war nicht bereit, sich zu den Bauarbeiten an Sunaks Haus zu äußern.

Premierminister Sunak zahlte selbst für die Aufrüstung

Laut dem "Guardian" geht man davon aus, dass Sunak selbst für den Ausbau des Stromnetzes aufgekommen sei – ihn also mit privaten Mitteln bezahlt hat. Außerdem gebe es keine Anzeichen dafür, dass er seinen Status als Premierminister ausgenutzt habe, um eine Vorzugsbehandlung von dem verantwortlichen Unternehmen "Northern Powergrid" zu erhalten.

Sunak soll das Haus 2015 für 1,5 Millionen Pfund erworben haben und besucht es regelmäßig. In der Regel reist er mit einem privat finanzierten Hubschrauber an. Neben dem Anwesen in North Yorkshire hat Sunak noch andere private Wohnsitze, zu denen unter anderem eine Neubauwohnung in Kalifornien und ein Herrenhaus im Zentrum Londons gehören. (oli)