Vor einem Jahr tötete ein Rechtsextremist in Hanau neun Menschen. Die Angehörigen beschäftigt der 19. Februar noch immer - sie suchen nach Antworten.

Augenblicke, nach denen das Leben nie wieder dasselbe sein wird, kommen oft unscheinbar daher, fast belanglos, wie das Zähneputzen am Morgen. Kaloyan Velkov, 33 Jahre alt, greift in der Bar „La Votre“ in der Hanauer Innenstadt zu seinem Handy, Rückruf bei der Cousine. Es ist der 19. Februar 2020, kurz vor 22 Uhr.