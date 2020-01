Der Rechtsextremist Stephan E. soll sich am Mittwoch erneut zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke äußern. (Archivbild)

Fall Lübcke: Erneutes Geständnis von Stephan E. erwartet

Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke soll am Mittwoch erneut aussagen. Der Anwalt von Stephan E. kündigte ein neues Geständnis und Angaben zum Tathergang an. Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshof werden den hessischen Rechtsextremisten befragen.

Nach seiner Festnahme am 15. Juni 2019 hatte Stephan E. die Tat zunächst gestanden, zog das Geständnis dann allerdings wieder zurück. Laut seinem Anwalt sitzt der Tatverdächtige momentan in Untersuchungshaft in Kassel. Außerdem befinden sich zwei weitere Männer als mutmaßliche Helfer in Untersuchungshaft.

Nach der Vernehmung durch die Ermittlungsrichter will Stephan E.s Anwalt am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz über die Aussagen seines Mandanten informieren.

bürgermeister wegen rechtsextremer Übergriffe zurückgetretenStephan E. soll den Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) am 2. Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Haus im Landkreis Kassel mit einem Kopfschuss getötet haben. Bisher geht der Generalbundesanwalt von einem rechtsextremen Hintergrund aus. Schon seit Oktober 2015 hatte Lübcke, der sich unter anderem für eine Flüchtlingsunterkunft stark machte, Morddrohungen aus rechten Kreisen erhalten.

Fall Walter Lübcke – mehr zum Thema:

Seit dem Mord an Walter Lübcke machen immer mehr Politiker Morddrohungen und Anfeindungen publik. Zuletzt trat ein Bürgermeister in Niedersachsen wegen rechtsextremer Übergriffe zurück. Der Fall Lübcke entfachte außerdem eine Diskussion über Rechtsextremismus in Deutschland. Die Politik will Maßnahmen ergreifen. Auch Innenminister Horst Seehofer kündigte an, stärker gegen Rechtsextremismus vorgehen zu wollen.

(dpa/lhe/amw)