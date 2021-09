Berlin Wegen mutmaßlicher Terrorpläne gegen eine Synagoge in NRW sind offenbar vier Menschen festgenommen worden - darunter ein Jugendlicher.

Wegen eines geplanten Terroranschlags auf eine Synagoge in Hagen hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen einen verdächtigen Jugendlichen festgenommen. Das sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. Laut Informationen des WDR hat es nach Hausdurchsuchungen in der Hagener Innenstadt insgesamt vier von der Polizei bestätigte Festnahmen gegeben.

Bereits zuvor hatte der "Spiegel" berichtet, dass die Polizei die Wohnung eines 16-jährigen Syrers durchsuche. Der Hinweis auf den Verdächtigen soll dabei von einem ausländischen Geheimdienst gekommen sein, schreibt das Magazin. Dieser habe die Sicherheitsbehörden auf einen mutmaßlichen Islamisten aufmerksam gemacht. Der Jugendliche habe sich im Internet verdächtig verhalten. Wie der "Spiegel" erfahren haben will, soll der Verdächtige in einem überwachten Chat Pläne über einen Sprengstoffanschlag auf eine Synagoge preisgegeben haben.

Der Platz vor dem Eingang zum Gebäude der Jüdischen Gemeinde in Hagen. Foto: Henning Kaiser / dpa

Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt nun gegen ihn, wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. In die Ermittlungen um den Polizeieinsatz vor einer Hagener Synagoge ist auch die Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen eingebunden, bestätigte die Generalstaatsanwaltschaft. Nähere Angaben können noch nicht gemacht werden, wie Oberstaatsanwalt Benjamin Kluck mitteilte. Aus Sicherheitskreisen hieß es, auch der Generalbundesanwalt sei eingeschaltet.

Hagen: Hinweis auf Terroranschlag führt am Mittwoch zu Großeinsatz der Polizei

Am Mittwoch hatten bereits Hinweise auf eine mögliche Bedrohung zu einem Großeinsatz der Polizei rund um das jüdische Gotteshaus in Hagen geführt. Eine Hundertschaft war vor Ort. Das Gebiet um die Synagoge wurde weiträumig abgesperrt. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte patroullierten in der Gegend, während Synagoge und angrenzende Gebäude mit Hilfe von Spürhunden auf Sprengstoff abgesucht wurden.

Am Mittwochabend schützten zahlreiche Polizisten die Synagoge in Hagen wegen eines möglichen Terroranschlags. Nun ist deswegen ein verdächtiger 16-jähriger Syrer festgenommen worden. Foto: Henning Kaiser / dpa

"Uns liegen aktuell Hinweise über eine mögliche Gefährdungslage im Zusammenhang mit einer jüdischen Einrichtung in Hagen vor. Polizeiliche Schutzmaßnahmen wurden entsprechend angepasst. Wir stehen in einem engen Kontakt mit der jüdischen Gemeinde", hieß es zunächst von der Polizei gegenüber der "". Um 1.39 Uhr gaben die Einsatzkräfte Entwarnung geben. Es seien keine Hinweise auf eine Gefährdung festgestellt worden. Die Polizei blieb zum Schutz aber weiter vor Ort.

Erinnerungen an tödliches Attentat in Halle 2019

. Eigentlich hätte sich die jüdische Gemeinde in Hagen daher am Abend zum Gebet getroffen. Wegen der möglichen Gefährdung wurde der Gottesdienst jedoch abgesagt.

Die Geschehnisse wecken Erinnerungen an die Anschläge von Halle. Im Jahr 2019 hatte ebenfalls zum Jom-Kippur-Fest ein rechtsextremer Attentäter zwei Menschen in der Nähe einer Synagoge erschossen und zwei weitere verletzt. Dank der massiven Tür der Synagoge konnte der Täter jedoch nicht in das Gebäude selbst eindringen. Dadurch wurde ein Blutbad unter den anwesenden Gläubigen verhindert. (dpa/jas)