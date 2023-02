Messerangriff im Zug- Täter wurde schon mehrfach straffällig

Nach dem tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein haben die Behörden weitere Details zu dem Angreifer veröffentlicht. Der 33 Jahre alte staatenlose Palästinenser wurde seit seiner Einreise im Jahr 2014 mehrfach straffällig. Am 19. Januar wurde er aus einer Haft im Zusammenhang mit gefährlicher Körperverletzung entlassen.

Video: Katastrophe, Unglück, Justiz, Kriminalität