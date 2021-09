Baerbock, Scholz und Laschet debattieren am Sonntagabend live bei Prosieben und Sat.1. Verfolgen Sie das Triell hier im Liveticker.

Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock bewerben sich um die Nachfolge von Angela Merkel

Eine Woche vor der Bundestagswahl diskutieren die Grünen-Kanzlerkandidatin und die Kandidaten von Union und SPD im dritten und letzten TV-Triell

Verfolgen Sie den politischen Dreikampf hier im Liveticker

Berlin. Nur noch eine Woche, dann ist der Tag der Bundestagswahl gekommen. Vorher messen sich die zwei Kanzlerkandidaten von Union und SPD sowie die Kanzlerkandidatin der Grünen noch einmal inhaltlich bei einem Dreikampf im TV. Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet diskutieren am Sonntagabend im Studio von Prosieben, Sat.1 und Kabel Eins.

Die Ausgangssituation ist spannender denn je: Sieben Tage vor der Wahl steht Olaf Scholz (SPD), aktueller Vizekanzler und Bundesfinanzminister, weiter wegen der Razzia in einer Abteilung seines Ministeriums in der Kritik. Armin Laschet, seines Zeichens Kandidat der CDU und CSU steht dagegen wegen seiner für die Union miserablen Umfragewerte deutlich unter Druck - und wegen Vorwürfen, dass die Durchsuchung in Scholz' Ministerium politisch motiviert war. Auch Annalena Baerbocks Grüne haben über die letzten Wochen weiter an Zustimmung verloren, aktuell steht die Partei in Umfragen bei 15 oder 16 Prozent. Das ist weit entfernt von dem Stimmungshoch, mit dem die Grünen in den Wahlkampf gestartet sind.

Sowohl Laschet als auch Baerbock versuchten deshalb schon in der vergangenen TV-Debatte Olaf Scholz, der mit den Sozialdemokraten gerade stärkste Kraft werden könnte, frontal anzugreifen. Laut Zuschauermeinung lag dieser am Ende des Triells aber doch vorne. Wird das auch dieses Mal so sein?

Verfolgen Sie die Diskussion beim Triell hier im Liveticker.

Liveticker zum Triell: Baerbock, Scholz und Laschet beim TV-Studio angekommen

19.40 Uhr: Die Kanzlerkandidatin und die Kanzlerkandidaten kommen so langsam beim Fernsehstudio an. Wie immer werden sie vorher lautstark von Anhängern begrüßt. Das dritte und letzte TV-Triell vor der Bundestagswahl am 26. September beginnt um 20.15 Uhr.

Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, wird von Anhängern vor dem TV-Studio, wo das Triell aufgezeichnet wird, begrüßt. Foto: Tobias Schwarz / AFP

19.30 Uhr: Hier startet unser Liveticker zum Triell am Sonntagabend.

(bml/mit dpa)

