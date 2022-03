Berlin Seine Truppen gelten als sehr brutal, er selbst ist ein loyaler Gefolgsmann Wladimir Putins: Das müssen Sie über Ramsan Kadyrow wissen.

Tschetschenien ist eine autonome russische Provinz im Kaukasus, direkt an der Grenze zu Georgien. Hier regiert ein Mann, dessen Truppen im KriegRusslands gegen die Ukraine Angst und Schrecken verbreiten sollen. Sein Name: Ramsan Kadyrow.

Kadyrow ist sein 2007 Präsident der russischen Teilrepublik im Nordkaukasus. Schon sein Vater, Achmat Kadyrow, war tschetschenischer Präsident – damals befehligte Ramsan im Zweiten Tschetschenienkrieg die sogenannte Kadyrowzy, eine paramiltärische Truppe mit einer Stärke von rund 80.000 Mann. Ihr werden schwerste Menschenrechtsverletzungen wie Folter und Mord vorgeworfen.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Ukraine-Krieg: Kadyrows Truppen sollen Terror verbeiten

Bis heute stehen sie unter dem direkten Kommando von Ramsan Kadyrow, der seit 2007 Präsident der russischen Teilrepublik Tschetschenien ist. Auch im Ukraine-Konflikt kommen tschetschenische Kämpfer zum Einsatz – auch wenn ihre genaue Zahl unbekannt ist und sich die russischen Angaben darüber nicht unabhängig prüfen lassen. Im Internet kursiert ein Video, wie Kadyrow tausende Truppen auf einem großen Platz in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny zum Kampf motiviert.

Die Entscheidung wurde nach dem Freitagsgebet in Grosny verkündet. Die tschetschenischen Bataillone waren schon im Ukrainekrieg 2014 berüchtigt pic.twitter.com/Ip6BMBzPIR — Birger Schütz (@BirgerSchuetz) February 25, 2022

Kadyrow gilt als einer der brutalsten Machthaber im russischen Einflussgebiet. Aus Tschetschenien gibt es Berichte über Folter und Ermordung von LGBTQ-Menschen. Mehr als 150 Menschen soll Kadyrows Polizei seit 2017 verhaftet, ins Gefängnis gebracht und gefoltert haben, berichtet das Europäische Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR). Und auch diejenigen, die gegen das Terrorregime aufbegehren, werden zu Staatsfeinden erklärt und verfolgt.

Kadyrow-Clan lässt Gegner auch in Deutschland jagen

Selbst in anderen Ländern sind die Gegner des Regimes nicht zwingend sicher vor den Angriffen Kadyrows und seines Clans. Am Donnerstag veröffentlichte der "Spiegel" eine Recherche, nach der ein Cousin Kadyrows die Tötung des Dissidenten Mochmad Abdurachmanow befohlen haben soll. Abdurachmanow lebt in Deutschland, hier sollte dem Bericht zufolge auch der Mord stattfinden.

Brisant ist der Fall außerdem, weil der mutmaßliche Attentäter, selbst ein Tschetschene, zeitweise als V-Mann für den Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern gearbeitet haben soll. Der Generalbundesanwalt hat Anklage erhoben.

Putin schweigt zu Kadyrows brutaler Herrschaft

Auch in Tschetschenien werden Dissidenten brutal verfolgt. Exemplarisch dafür steht der Fall des ehemaligen Richters Sajdi Jangulbajew und seiner Familie. Kadyrow hält zwei Söhne des Ex-Richters für Drahtzieher eines regimekritischen Telegram-Kanals, schreibt das Magazin "Dekoder". Daraufhin kündigte der tschetschenische Politiker Adam Delimchanow – Kadyrows Cousin – an, der Familie des ehemaligen Richters die Köpfe abzuschneiden. Und Dalimchanow ist nicht irgendein Lokalpolitiker: Seit 2007 sitzt er für Wladimir Putins Partei "Einiges Russland" im russischen Parlament, der Duma.

Ein Tschetschenischer Soldat sitzt auf einem Fahrzeug. Darauf abgebildet ist das Portrait des ehemaligen tschetschenischen Präsidenten Achmat Kadyrow. Foto: Alexander NEMENOV / AFP

Die Duma schweigt allerdings. Sowohl zu den menschenverachtenden Äußerungen Delimchanows, als auch zu den Verbechen Ramsan Kadyrows in Tschetschenien selbst. Denn sowohl Ramsan Kadyrow, als auch sein Vater Achmat, haben in Tschetschenien nahezu freie Hand bei der Gestaltung ihres Regimes. Das hat ihnen die Wladimir Putin für ihre Treue im Zweiten Tschetschenienkrieg versprochen. Achmat Kadyrow sollte in der Teilrepublik für "Frieden und Stabilität" sorgen, schreibt "Dekoder" – egal mit welchen Mitteln.

Kadyrow lässt sich die Loyalität von Putin bezahlen

Dafür bezahlt Putin die Kadyrow-Familie hervorragend. Noch im Januar 2022 sagte Kadyrow, dass Tschetschenien ohne das Geld aus Moskau nicht überlebensfähig sei: "Ich schwöre zum allmächtigen Allah, wir würden keine drei Monate durchhalten – nicht mal einen Monat", zitiert die "Moscow Times" Kadyrow. Russland würde pro Jahr etwa 3,4 Milliarden Euro nach Tschetschenien überweisen. Das russische Medium "RBC" geht indes eher von 1,4 Milliarden Euro aus.

Für dieses Geld bekommt Putin die Treue Kadyrows – auch während des Krieges in der Ukraine. Die Reputation der tschetschenischen Truppen wird von Russland dabei zur Propaganda genutzt, schreibt das Magazin "Foreign Policy".

So lange Putin an der Macht ist, regiert Kadyrow Tschetschenien

Die Beziehung zwischen Putin und Kadyrow ist also eine klassische Win-Win-Situation. Kadyrow sorgt für Ruhe und Ordnung in Tschetschenien, Putin versorgt ihn dafür mit Geld. Außerdem, so schreibt "Dekoder", kämpfen Kadyrow und der Kreml gegen einen gemeinsamen Feind: "Gegen die, die Korruption und Menschenrechtsverletzungen aufdecken".

Solange Putin an der Macht sei, werde Kadyrow mit seiner Familie Tschetschenien regieren. Ob der Frieden in Tschetschenien, laut "Dekoder" eine der historischen Errungenschaften Putins, nach der Regierungszeit des russischen Präsidenten noch halten kann, wird sich zeigen müssen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de.