Polen ist nach eigenen Angaben dazu bereit, sämtliche MiG-29-Kampfjets aus eigenen Beständen an die Ukraine abzugeben. Warschau werde "in Zukunft in der Lage sein, seine gesamte MiG-Flotte" aus etwa 30 Flugzeugen an Kiew zu übergeben, sagte Präsident Andrzej Duda nach einem Treffen mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj.

Berlin Polen möchte weitere Kampfjets an die Ukraine liefern, dafür muss Deutschland zustimmen. Eine Entscheidung soll noch heute fallen.

Polen hat bei der Bundesregierung die Genehmigung für eine Lieferung von MiG-29-Kampfflugzeugen an die Ukraine beantragt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur als Regierungskreisen. Demnach habe die Bundesregierung ein entsprechendes Schreiben erhalten. Die Kampfjets sowjetischer Bauart stammen aus Altbeständen der DDR, die Deutschland an Polen abgegeben hatte.

Im März hatte Polen die Lieferung von MiG-29-Kampfflugzeugen an die Ukraine angekündigt, um das Land im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Dabei wurden zunächst allerdings keine Flugzeuge aus früheren DDR-Beständen geliefert – was sich nun wohl ändern soll.

Kampfjet-Lieferung: Bundesregierung will noch heute entscheiden

Im Jahr 2002 hatte Deutschland 23 Kampfjets vom Typ MiG-29 an Polen verkauft, die die Bundeswehr von der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR übernommen hatte. Der Sicherheitsberater des polnischen Präsidenten Andrzej Duda, Jacek Siewiera, hatte Ende März gesagt, die polnische Luftwaffe habe heute noch etwa ein Dutzend davon. Der Hintergrund der Anfrage an Berlin ist, dass in den Verkaufsverträgen für Rüstungsgüter aus Deutschland in der Regel festgeschrieben ist, dass die Bundesregierung einer möglichen späteren Weitergabe zustimmen muss.

Die Bundesregierung kündigte an, die Entscheidung über eine Zustimmung noch an diesem Donnerstag zu treffen. Das sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Rande eines Besuchs bei deutschen Soldaten im westafrikanischen Mali.

Ein MiG-29-Kampfjet der polnischen Luftwaffe fliegt bei einer Luftfahrt-Schau. Polen hat bei der Bundesregierung die Zustimmung für eine Lieferung von Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart an die Ukraine beantragt. Foto: Michael Walczak/PAP/dpa

Polen lieferte bereist acht Kampfjets an die Ukraine

Polens Präsident Duda hatte vergangene Woche erklärt, dass sein Land inzwischen bereits acht Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine geliefert habe. Vier der Maschinen habe man Kiew "im Verlauf der vergangenen Monate" überlassen, sagte er nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Warschau. Vier weitere MiG-29 seien dem von Russland angegriffenen Nachbarland "kürzlich" geliefert worden. Darüber hinaus würden derzeit noch sechs MiG-29 für die Übergabe vorbereitet, sagte Duda.

Weitere MiG-29 blieben vorerst noch im Dienst der polnischen Streitkräfte, sagte Duda. Erst wenn sie sukzessive durch moderne Kampfjets ersetzt würden, die Polen bereits in Südkorea und den USA bestellt habe, könnten auch diese Maschinen der Ukraine überlassen werden. Außer Polen hat bereits die Slowakei vier MiG-29 an Kiew abgegeben. (csr/dpa)