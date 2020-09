Am Freitag arbeiteten Mike Dünnebeil (links) und Sven Kellner auf der Baustelle der Tottleber Scheune.

Seit Kurzem tut sich etwas nahe dem Sportplatz in Tottleben. Ein für das Dorf großes Bauprojekt nimmt Fahrt auf. An der Wendeschleife im Süden des Ortes bereitet ein Bagger den Untergrund für die Tottleber Scheune vor. Das ist der Name eines Multifunktionsgebäudes, das im kommenden Jahr fertig sein soll.