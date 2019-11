Mühlhausen erneuert Städtepartnerschaft mit Eschwege

Von zwei Wundern war am Freitagabend in der Rathaushalle die Rede: vom Fall der Grenze am 9. November 1989 und dem nur einen Tag später stattfindenden Besuch der SPD-Fraktion des Eschweger Stadtrats im Mühlhäuser Rathaus. Die mündete sechs Wochen später, am 22. Dezember, in der Unterzeichnung des Vertrages zur Städtepartnerschaft – der ersten deutsch-deutschen Städtepartnerschaft nach der Grenzöffnung. An beides wurde in einer zweistündigen Festveranstaltung erinnert.

Jürgen Zick, langjähriger SPD-Bürgermeister und heute stellvertretender Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins, war am 10. November 1989 einer der Mühlhausen-Gäste. Die Gespräche mit der Rathausspitze seien am 10. November 1989 anfangs „vorsichtig tastend, dann immer konkreter geworden“. Zicks Hauptgesprächspartner waren vor 30 Jahren SED-Bürgermeister Klaus Neukirch und Hans-Dieter Dörbaum, der ab 1990 als CDU-Kandidat zum Bürgermeister gewählt wurde. Der meint: „Als wir in Eschwege in der Verwaltung auftauchten, gab es sofort ein vertrauensvolles Verhältnis.“ Die Ereignisse des 9. November 1989 kennen die Mühlhäuserin Maria Stecher und der Eschweger Maximilian Sternal nur vom Erzählen, sie wurden erst Mitte 1990 geboren. Stecher wusste in einem vom aktuellen Mühlhäuser Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) moderierten Dialog von den zahlreichen Brüchen in den Biografien der einstigen DDR-Bürger zu berichten, die auch ihre Familie trafen: der Vater in der Arbeitslosigkeit, die Mutter in einer 100-Stunden-Umschulung, die Großmutter, die an der Pädagogischen Hochschule beschäftigt war, im vorzeitigen Ruhestand. Sternal zog erst Anfang der 1990er vom Geburtsort Gladbeck nach Mühlhausen. „Meine Eltern sagen, sie haben damals erstmal einen alten Atlas genommen und geschaut, wo die dicke rote Linie, die Staatsgrenze, verlief. In die einstige DDR zu ziehen, das wäre für sie damals keine Alternative gewesen.“ „Im Kopf gibt es bei vielen noch Grenzen“, meint Stecher, die in Rotenburg/Fulda studiert und danach in Wiesbaden und Frankfurt/Main gearbeitet hat, ehe sie zurück nach Mühlhausen kam. Beim Studium habe man einander schon zuweilen wegen der Herkunft geneckt, „aber wir wurden nie negativ aufgezogen damit.“ Was sie unter den Kommilitonen ausgemacht habe, das sei aber ein besserer Zusammenhalt zwischen denen gewesen, die aus den Neuen Bundesländern kamen. Auch Sternal, der in Weimar studiert hat, meint: „Sprüche gibt es; aber unsere Generation nimmt sie nicht böse.“ Der aktuelle Eschweger Bürgermeister, Alexander Heppe (CDU), meint: „Wir dürfen den Dank nicht vergessen – dafür, dass kein einziger Schuss fiel, für die mutige Lebensleistung der Menschen in der DDR, die die Freiheit erkämpften.“ Es beschäme ihn zutiefst, dass jetzt Menschen nach vorn kommen, die sich als Alternative verstehen, die die erkämpften Werte mit Füßen treten, es beschäme ihn ebenso, dass „wir eine breite Mitte der Gesellschaft haben, die die Klappe hält“. Heppe und Bruns unterzeichneten zum Abschluss der Festveranstaltung den Vertrag zur Bekräftigung der Freundschaft zwischen beiden Städten, das Bekenntnis zu den Inhalten von 1989 und das Versprechen, jährlich jeweils zwei Bäume zu pflanzen als lebendiges Zeichen der Freundschaft. Heppe hatte deshalb als Geschenk für Bruns einen in schwarz-rot-gold gehaltenen Spaten dabei. Den Auftakt zur Einheitsallee hatten Mühlhausen und Eschwege am Donnerstag vollzogen.