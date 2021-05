Angst vor dem Tag, an dem es zur Arbeit geht

Heiligenstadt. Ein Besuch im Vereinstierheim Heiligenstadt. Vorsitzende Irene Sander: Katzen sind keine Wildtiere

Ungewohnt ruhig ist es an diesem Frühlingstag im Vereinstierheim Heiligenstadt. Viele Tierfreunde haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten einen Hund oder eine Katze geholt. In Corona-Zeiten, die Kurzarbeit und berufliche Tätigkeit im Homeoffice mit sich bringen, hatten sie vielleicht sogar zum ersten Mal im Leben Gelegenheit, ein vierbeiniges Familienmitglied bei sich aufzunehmen.

Nach Auskunft der Vereinsvorsitzenden Irene Sander ist das gegenwärtig in ganz Deutschland so. „Wir haben aber regelrecht Angst davor, wenn viele Berufstätige wieder an ihren Arbeitsplatz fahren und die Betreuung eines Haustieres nicht mehr gewährleisten können. Deshalb appellieren wir an alle, genau zu bedenken, wie sie dann die Versorgung ihres Hundes oder ihrer Katze organisieren. Wenn ein Tier zehn Stunden lang allein im Haus oder in der Wohnung ist, braucht sich niemand zu wundern, wenn es aus menschlicher Sicht Unsinn macht, beispielsweise vor lauter Langeweile die Möbel anknabbert.“

Auch außerhalb der Covid-19-Pandemie bereitet der Umgang mit Fundkatzen Irene Sander Sorgen, ja bringt ihr Zornesfalten auf die Stirn. „Eine Katze, ausgesetzt von verantwortungslosen, gefühlskalten Menschen, hat sich ihr Schicksal nicht ausgesucht“, empört sie sich. Jahr für Jahr seien die Tierheime überfüllt mit Katzen, meist noch klein, krank und völlig verwahrlost. Nicht zu verstehen sei da die falsche Meinung mancher Zweibeiner, wonach Katzen angeblich Wildtiere sind und allein zurechtkommen. „Nein“, widerspricht die engagierte Tierschützerin, die das Elend der verlassenen Geschöpfe nicht unberührt lässt, „schon vor Jahrtausenden wurden Katzen von Menschen domestiziert. Die Katze ist ein Haustier.“

Bei den Tieren, die unfreiwillig im Freien überleben müssen, komme es zur unkontrollierten Vermehrung, sie sind völlig unterernährt und geschwächt, haben oft verletzte Gliedmaßen, kranke Augen, leiden unter Parasitenbefall. Man müsse kein Experte sein, um einschätzen zu können, dass die von einer kranken Katze irgendwo ungeschützt draußen geborenen Kätzchen alles andere als gesund und widerstandsfähig sind. Laut Angaben des Deutschen Tierschutzbundes müssen in Deutschland zwei Millionen Katzen auf der Straße leben und leiden.

Seit Jahren lassen Irene Sander und ihr Team mit Fördermitteln des Freistaates Katzen beim Tierarzt kastrieren. Wurden die Stubentiger tiermedizinisch versorgt, schließt sich die notwendige Pflege an. „Viel Aufwand und viel Arbeit.“

Das Team ärgert sich sehr angesichts eines seit Jahren bestehenden Problems, das sie so schildern: Einige Gemeinden im Kreis haben Verträge mit dem Heiligenstädter Tierheim – und das ist gut. In anderen Gemeinden hingegen erhalten Menschen, die dort eine Katze im Freien finden und den Fund melden, die falsche Antwort: „Katzen sind keine Fundtiere.“ Sie suchen dann im Tierheim Hilfe. Doch aus finanziellen Gründen kann dieses nur in den Gemeinden helfen, die einen Vertrag abgeschlossen haben.

Irene Sander und ihr Team geben die Hoffnung auf ein Umdenken in einigen Verwaltungen nicht auf. Sie hoffen auf den Tag, an dem die Tierfreunde nicht mehr ignoriert werden.