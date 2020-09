Bad Langensalza: Blumen, Waldbewohner und Schotterwege

Am Jahnplatz in Bad Langensalza beginnt die etwa 26 Kilometer lange Radtour in und durch den Hainich. Um aber dorthin zu gelangen, gilt es zunächst, Strecke zu machen.

Über den Thiemsburger Weg in Richtung Zimmern geht es etwa fünf Kilometer immer geradeaus. Am Wegesrand gibt es dabei einiges zu entdecken. Zum Beispiel ein ganzes Feld voller Rosen, für die die Kurstadt bekannt ist und die in dieser Jahreszeit besonders schön anzusehen sind. Aber Achtung: Die Felder sind in Privatbesitz. Also nur gucken, nicht anfassen.

Der Wirtschaftsweg, der an Waldstedt und Zimmern vorbei führt, ist gut ausgebaut. Kurz vor den Toren des Nationalparks muss die Landstraße einmal überquert werden. Danach folgt ein Stück guter alter Plattenweg, der mit der Zeit ganz schön in die Knochen gehen kann.

Immer wieder bieten sich nun Möglichkeiten für eine kleine Rast, bei der man auch die einige Weidetiere beobachten kann.

Dass man im Hainich angekommen ist, merkt man vor allem an den vielen Beschilderungen – insbesondere die Radwege sind gut sichtbar gekennzeichnet. Das hat laut Nationalpark-Verwaltung auch einen guten Grund: Immer wieder sind Radfahrer fernab der vorgegebenen Routen auf Wanderwegen unterwegs und stören damit nicht nur die Fußgänger, sondern auch die Tiere, die im Wald leben.

Viel zu sehen gibt es auf dem Weg zur Thiemsburg und durch den Hainich. Foto: Susan Voigt / Thüringer Allgemeine

Ab jetzt führt die Route durch den Wald hinauf zur Thiemsburg und dem Baumkronenpfad. Und wer auf dem Weg dorthin Augen und Ohren offen hält, bekommt vielleicht auch den ein oder anderen Waldbewohner zu Gesicht.

Die vergangenen, sehr trockenen Jahre haben dem Hainich sichtlich zugesetzt. Viele Fichten und Buchen geben mittlerweile ein klägliches Bild ab, und einige Flächen mussten gerodet werden.

Auf der Thiemsburg angekommen, gibt es vieles zu entdecken – je nachdem, ob man mit der ganzen Familie unterwegs ist oder alleine auf Erkundungstour gehen will – der Radweg gibt beides her.

Der Baumkronenpfad ist in wenigen Gehminuten erreichbar, genauso wie die Wurzelhöhle und diverse Wander- und Spazierwege. Nähere Informationen stellt das Nationalparkzentrum zur Verfügung, das täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet hat. Seit dem 20. September hat zudem der Abenteuerspielplatz „Im Reich des Fagati“ eröffnet, auf dem sich Kinder aller Altersklassen austoben können. Auch ein Restaurant und ein Biergarten laden zum Verweilen ein.

Wer die Thiemsburg als Tagesziel auserkoren hat, kann später entweder mit dem Fahrrad die bereits zurückgelegte Route wieder zurückfahren oder den Bus nach Bad Langensalza nehmen.

Zweiter Tourabschnitt eher für Mountainbiker geeignet

Wer aber noch ein bisschen mehr vom Nationalpark sehen möchte, der kann weiter Richtung Harth fahren. Nach einer kurzen Strecke auf der Landstraße geht es auf teils holprigen Schotterwegen meist geradeaus. Während der erste Teil der Tour auch gut mit normalen Rädern zu schaffen ist, ist der zweite eher etwas für Mountainbiker.

Die Strecke führt entlang der Nationalpark-Grenze durch beinahe unberührte Wildnis und den Buchen-Urwald. Kurz vor dem Harth-Haus kommt man an einem Wildgehege vorbei, in dem Passanten eine kleine Herde Damwild beobachten können.

Wer mag, kann auf der Harth wieder eine kleine Rast einlegen. Auch ein Spielplatz und ein kleiner Schau-Bauernhof laden zum Einkehren ein. Zurück nach Bad Langensalza geht es dann immer bergab – zunächst durch den Wald und durch den Ort Zimmern zurück auf den Wirtschaftsweg, der nochmal am Rosenfeld vorbei führt.

Bad Langensalza selbst hat noch keine Radwege. Das soll sich allerdings bald ändern. Dann kann auch die Kurstadt zumindest teilweise auf explizit für Radfahrer ausgewiesenen Wegen erkundet werden.