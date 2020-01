Dank an die Einsatzkräfte und Kritik in Richtung Erfurt

Als „früheste, lebendigste und mutigste Bürgerinitiative“ hat der ehemalige Bundespräsident Richard Weizsäcker die Feuerwehren einmal bezeichnet. Den zitierte am Freitagabend Andreas Fernkorn (CDU), Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Dingelstädt, bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehren im Bürgerhaus, bei der es aber nicht nur lobende Worte, sondern auch Kritik gab.

Kritik zum einen von Martin Saul aus Helmsdorf, der fehlenden Dialog und Transparenz zwischen den Feuerwehren ausmachte und den Umgang miteinander kritisierte. Er wurde von Stadtbrandmeister Ansgar Nolte zu einem klärenden Gespräch eingeladen.

Den zweiten Kritikpunkt trieb hingegen viele Anwesende um. Dabei ging es um die neue Thüringer Feuerwehrentschädigungsverordnung. In ihr wurde die Auszahlung der Aufwandsentschädigung neu geregelt. Danach erhalten Ehrenamtliche, die mehrere Funktionen bei der freiwilligen Feuerwehr haben, für die zweite Funktion nur noch die Hälfte der festgeschriebenen Aufwandsentschädigung. „Da wurde die Arbeit der freiwilligen Feuerwehren für den Wahlkampf missbraucht, und ich persönlich empfinde das als verachtend“, sagte Ansgar Nolte in seinem Jahresbericht. „Wir helfen jedem, egal welche politische Gesinnung er hat. Mit so einer Behandlung wird das Ehrenamt in den Hintern getreten.“

Auch Kreisbrandmeister Matthias Lins findet für die Neuregelung wenig Verständnis. „Kein Politiker sagt, ich kürze meine Diäten, weil ich in noch einem Ausschuss sitze.“ Er nutzte sein Grußwort aber auch für einen persönlichen Dank an die Feuerwehren der Landgemeinde. Er ist auch Ortsbrandmeister in Wachstedt – ihn trifft die Verordnungsänderung wie viele andere Anwesende auch – und war froh um die gute Zusammenarbeit beim Brand Anfang des Monats. „Der Einsatz hat mal wieder gezeigt, dass sowas eine Feuerwehr nicht allein leisten kann und dass die Zusammenarbeit immer wichtiger wird.“ Eine Landgemeinde, eine Feuerwehr – das war auch der Appell vom Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Helmut Möller.

139 Einsätze im vergangenen Jahr

Natürlich schaute Ansgar Nolte auch ein wenig in die Statistik und auf 2019. So waren die Feuerwehren der Landgemeinde zu 139 Einsätzen alarmiert worden. „Das bedeutet 96.694 Stunden Ehrenamt, und dafür kann man euch nicht genug Danke sagen.“ In der Einsatzstatistik finden sich neben solchen bei Bränden und technischer Hilfeleistung auch die der Absicherung von Veranstaltungen wie dem Unstrutlauf. Insgesamt habe man aber einen Rückgang um 73 Einsätze im Vergleich zu 2018 zu verzeichnen.

In der Einsatzabteilung sind derzeit 129 Mitglieder. Bei den Jugendfeuerwehren sind 89 Kinder und Jugendliche aktiv. Sieben kamen im Vergleich zum vergangenen Jahr dazu. Das Besondere dabei: Silberhausen hat mit 37 Mitgliedern der Jugendfeuerwehr deutlich mehr als die anderen vier Ortschaften. In der Alters- und Ehrenabteilung zählte der Stadtbrandmeister 62 Mitglieder. Leider konnte ein Sprecher dieser auch am Freitag nicht gewählt werden, weil sich im Vorfeld kein Kamerad für diesen Posten finden konnte. Ebenso ist es beim Stadtjugendwart.

Und dann ging es an die Beförderungen und Ehrungen. Besonders erfreulich bezeichnete Ansgar Nolte dabei die Aufnahme von Vincent Stöber aus Silberhausen und Holger Mathias aus Dingelstädt in die Einsatzabteilung.