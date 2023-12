Die Top 3 am letzten Wochenende des Jahres im Eichsfeld

Eichsfeld Abschied mit zwei Bands vom alten Jahr und ein Gitarrenkonzert laden am Wochenende im Landkreis Eichsfeld ein. Mit dem Budenzauber in Leinefelde gibt es zum Jahresausklang noch einen Nach-Adventsmarkt.

Budenzauber startet mit Amplitude

Der Budenzauber im Leinefelder Ringau wurde am vierten Adventwochenende wegen Sturmtief „Zoltan“ abgesagt. An diesem Wochenende wird der adventliche Markt nachgeholt. Start ist am Freitag, 29. Dezember, um 17 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band Amplitude. Am Samstag wird ab 13 Uhr der Eichsfelder Kinderliedermacher Mathi für Unterhaltung sorgen. Anschließend spielen die Alte Burg Musikanten Weihnachtsmusik. Bei Musik von Less People Trio klingt der Abend aus. Neben viel Musik gibt es für die kleinen und großen Besucher auch eine Spielhütte. Hier kann sich die Zeit zum Beispiel bei Dosenwerfen vertrieben werden. Zudem gibt es Glühwein und viele Leckereien.

Tanz zwischen den Jahren in Effelder

Oakfield und OnPoint heißen zwei neu gebildete Bands in Effelder. 30 Auftritte im Eichsfeld und im Unstrut-Hainich-Kreis haben sie jetzt hinter sich. Am Freitag, 29. Dezember, heißt es nun „Ciao 23“. Dann feiern die Bands ab 20 Uhr in Effelders Festhalle Abschied vom Jahr 2023. „Wir machen gute Mucke für jedermann zum Tanzen, spielen Schlager, Rock-Klassiker, Popmusik. Auch Oldies sind dabei, zu denen unsere Eltern schon getanzt haben“, zählt Valentin Petri auf. Er ist selbst in der Freizeit Musiker, kümmert sich aber hauptsächlich um Technik und Beleuchtung. Die Tanzveranstaltung zum Jahreswechsel haben die jungen Leute relativ spontan auf die Beine gestellt.

Klosterkonzert in der Liebfrauenkirche Duderstadt

„Klänge des Südens“ heißt es am Freitag, 29. Dezember, ab 18.30 Uhr in der Liebfrauenkirche in Duderstadt. Eingeladen wird zum 12. Klosterkonzert. Maximilian Mangold spielt Gitarrenmusik aus Spanien, Italien und Südamerika. Der musikalische Abwechslungsreichtum der Epochen spiegelt sich auch in den unterschiedlichen Stilen der Alten und Neuen Welt, zwischen Europa und Lateinamerika, zwischen barocker Strenge und südamerikanischem Temperament. Romantik, Virtuosität und Poesie treffen sich in diesem Programm.