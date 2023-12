Dingelstädter Straße in Heiligenstadt ist wieder frei

Die Asphaltierungsarbeiten in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt liefen trotz widrigster Wetterbedingungen.

Heiligenstadt Wichtige Verbindung in Heiligenstadt war fast drei Monate gesperrt. Entspannung für die gesamte Innenstadt und vor allem für die Rinne

Die Bauarbeiten in der Dingelstädter Straße hatten direkt nach dem Stadtfest am 13. September begonnen. Wichtig waren die Kanalbauarbeiten, weil sich bei jedem Starkregen die Straße auf Höhe der Tankstelle in einen See verwandelte. Mittwoch konnten die Bauarbeiten unter Projektleitung der EW Wasser beendet werden, teilt EW-Sprecher Dominic Grone mit. Nachdem in den letzten Tagen trotz sehr widriger Witterungsbedingungen die Straße asphaltiert und die Baustelle damit geschlossen werden konnte, erfolgte die Freigabe für den Straßenverkehr am Mittwochvormittag.

„Großen Anteil an der erfolgreichen Umsetzung hat auch das bauausführende Unternehmen Egon Müller – trotz schlechten Wetters, das über einen langen Zeitraum herrschte, haben die Mitarbeiter sehr hohe Einsatzbereitschaft gezeigt und somit zur fristgerechten Umsetzung des Projekts beigetragen“, lobt Grone.

Die Baumaßnahme wurde erforderlich, weil die alten Kanäle in der Straße das Oberflächenwasser der Landesstraße und des städtischen Einzugsgebiets nicht schnell genug aufnehmen konnten. Abhilfe verschaffe jetzt ein neuer Regenwasserkanal aus Stahlbeton, der über eine Länge rund 200 Metern verlegt wurde. Wegen seines größeren Durchmessers von 60 Zentimetern ermögliche er die schnelle Ableitung einer deutlich höheren Regenwassermenge. „Neben dem neuen Abwasserkanal tragen auch die neu errichteten Straßeneinläufe, zur Verbesserung des Regenwasserablaufs und damit zu einer hydraulischen Entlastung des Straßenabschnitts bei“, so Grone.

Insgesamt wurden im Auftrag das WAZ Obereichsfeld 420.000 Euro verbaut. Zu den beteiligten Partnern zählt neben der Stadt Heiligenstadt auch das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV).