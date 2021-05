Frischer Fisch aus Wipperwasser

Worbis. Forellen werden in Worbis noch mit der Hand gefüttert. Fischzucht lädt zum Angeln ein.

Klares Wasser plätschert in der Wipper, die am Fuße des Ohmgebirges entspringt. Mit dem kalkhaltigen Quellwasser werden die 15 Zucht- und drei Angelteiche der Fischzucht Worbis gespeist. In dem Gewässer tummeln sich Regenbogenforellen, aber auch Bachforellen und Bachsaiblinge.

Die drei Angelteiche, einer von ihnen war am vergangenen Wochenende beim Anangeln noch nicht in Betrieb, sind miteinander verbunden. „So heizt sich das Wasser auf, wird von Teich zu Teich wärmer“, erzählt Guido Stolze, der die Anlage 2006 von Thüringen-Forst übernahm und sich selbstständig machte. Zuvor war er bereits jahrelang als Betriebsleiter in Worbis für die Zucht der Fische verantwortlich.

Guido Stolze lässt seinen Blick über die drei Angelteiche am Ortsrand von Worbis schweifen und freut sich, dass zum Anangeln am vergangenen Samstag die Gäste das Angebot nutzen. „Sonst beginnen wir eigentlich schon früher zu Ostern, aber wir mussten erst einmal abwarten, wie sich alles wegen der momentanen Situation entwickelt“, erzählt Guido Stolze, der das Angebot für die Angelfreunde gern in naher Zukunft noch erweitern möchte.

Volksfeste der Region fehlen beim Umsatz

Ein vierter Teich soll auf dem Gelände noch in Betrieb gehen, und wenn das Wasser vom ersten über die anderen beiden Teiche dann den vierten erreicht, könne man „Exoten“ einsetzen. Guido Stolze schweben Fische wie Zander und Esche vor, die sich irgendwann in dem Naturteich tummeln sollen.

„Das Besondere bei uns ist, dass jeder das angeln kann, was er möchte“, so Guido Stolze, der damit auf den Besatz der anderen Teiche anspielt. Im ersten schwimmen große Lachsforellen. „Die haben ein Gewicht von ein bis zwei Kilogramm.“ Im zweiten tummeln sich die kleineren Wipperforellen, und der dritte Teich wird mit beiden Fischarten besetzt, aber schwächer. „Da muss man dann mehr Zeit mitbringen, wenn man sich seinen frischen Fisch angeln möchte.“ Doch auch dafür gebe es Fans. „Die Gäste nutzen das, um die Zeit zu genießen“, so Guido Stolze. Mitnehmen müsse man dann eben das, was anbeißt, ob Wipperforelle oder eine größere Lachsforelle.

Den Namen Wipperforelle habe man sich einfallen lassen, um auf das Besondere, das Wipperwasser, hinzuweisen. Wie bei den Lachsforellen handele es sich bei diesen Fischen auch um eine Regenbogenforelle. Aber die sind eben noch nicht so groß. Ab einer gewissen Größe hat das Fleisch die rote Färbung wie ein Lachs. Wer selbst nicht angeln möchte, kann sich jeden Samstag im Hofladen Grillforellen, Forellenfilets oder frisch geräucherten Fisch holen.

Guido Stolze übernahm im Jahr 2006 die Fischzucht Worbis von Thüringen-Forst. Foto: Sebastian Grimm

Guido Stolze ist froh, diese zwei Standbeine in der Coronapandemie zu haben. Denn eigentlich ist er auf vielen Festen, wie zum Beispiel dem Wipperfest, unterwegs und verkauft aus seinem mobilen Räucherofen frisch geräucherte Forellen. „Die finden seit einem Jahr nicht mehr statt. Das fehlt am Umsatz“, so Guido Stolze. Und auch die Gaststätten der Region ordern aufgrund der momentanen Lage keinen Fisch für ihre Gäste. Daher ist Stolze froh, dass es nicht nur Eichsfelder sind, die das Angebot zum selber Angeln nutzen. „Heute waren schon Leute aus Eschwege, Mühlhausen und Nordhausen hier“, erzählt Guido Stolze und öffnet die Tür zu einem Gebäudetrakt neben den Teichen, um Angel, Kescher und Köder für einen weiteren Angelfreund zu holen. „Man kann sich alles, was man zum Angeln braucht, mitbringen oder man bekommt es eben von uns.“ Guido Stolze freut es auch, dass so einige Gefallen am Angeln finden und berichtet: „Viele bleiben dabei und entdecken es als neues Hobby.“

Die Forellen können langsam wachsen

Die Qualität des Fisches schätzen auch Pascal und Patrick Höche, die am vergangenen Samstagvormittag mit ihren Kindern Forellen für den familiären Grillabend aus den Teichen angelten. „Bei uns können die Fische langsam wachsen und werden mit der Hand gefüttert“, erklärt der Chef. Das sei ein großer Unterschied zu den industriellen Anlagen.

So dauere es anderthalb bis zwei Jahre, bis die Forellen den Weg in die Teiche finden. Die Mehrarbeit habe seinen Preis, aber den würden seine Kunden gern zahlen. Zum einem wegen der Qualität und zum anderen auch wegen des Erlebnisses, dass man beim Angeln hat.

Immer am Wochenende, an Feier- und Brückentagen öffnet Guido Stolze die Anlage bis Ende Oktober. „Beim Abfischen der Teiche machen wir immer besondere Angebote.“ Doch auch in den kälteren Monaten des Jahres braucht man nicht auf seinen Fisch zu verzichten, den gibt es dann eben nur im Hofladen. „Neben der Forelle haben wir von O bis O, also von Oktober bis Ostern, auch Karpfen“, sagt der Fischfachmann und wiegt auf der Wage in seinem Häuschen die Fische eines zufriedenen Kunden ab.