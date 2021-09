Gewerbeamt Eichsfeld zieht in neue Räume

Eichsfeld. Behörde des Landratsamtes Eichsfeld bleibt am 27. und 28. September geschlossen.

Das Landratsamt teilt mit, dass das Gewerbeamt am 27. und 28. September für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt. Es soll an diesen beiden Tagen in neue Räumlichkeiten umziehen. Ab dem 30. September 2021 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zu den gewohnten Sprechzeiten erreichbar, dann aber im Haus 7, Bahnhofstraße 5 c in Heiligenstadt, erste Etage, Zimmer 109 bis 112. Die Postadresse aber bleibt weiter der Friedensplatz 8, teilt das Amt mit.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.