In der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte „ko-ra-le“ kann man ab Montag seinen Weg zur Ruhe und Entspannung finden.

In Heiligenstadt geht es um innere Ruhe

Heiligenstadt. Meditation und Yoga gelten als Weg zu Entspannung und innerer Ruhe. In Heiligenstadt kann man es lernen. Aber für den nächsten Kurs sollten Interessierte spontan sein..

Wer auf der Suche nach Entspannung und innerer Ruhe ist, ist oft mit Yoga und Meditation auf dem richtigen Weg. Am Montag, 27. März, beginnt dafür ein neuer Kurs in der Frauenbildungs- und Begegnungsstätte „ko-ra-le“ in Heiligenstadt. Der Kurs erstreckt sich über zehn Einheiten, die jeweils montags zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr stattfinden. Geleitet wird er von dem Yogalehrer Arjan Pal Singh.

Anmeldung unter nepinds@gmx.de oder unter Telefon: 0176/70085119.