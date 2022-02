Um „Weltklassik am Klavier“ dreht sich eine langjährige Konzertreihe in Bad Sooden-Allendorf.

Klavier-Variationen erklingen in Bad Sooden-Allendorf

Bad Sooden-Allendorf. István Lajkó gastiert im Mozartsaal in der Reihe „Weltklassik am Klavier“ in Bad Sooden-Allendorf.

Um die Zahl Drei in Variationen geht es Freitag, 4. März, 19 Uhr im Mozartsaal im Werratal Kultur- und Kongresszentrum. Dort gastiert in der Reihe „Weltklassik am Klavier“ István Lajkó. Er spielt Bartok und andere. Der Eintritt beträgt 25 Euro, bis 18 Jahren ist der Eintritt frei.

Reservierungen per Email an: info@weltklassik.de