Kurznachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld und Bad Sooden-Allendorf

Workshop in Heiligenstadt zur Beikost bei Babys

Im Rahmen der Themenreihe Eltern und Kind bietet die Heiligenstädter Frauenbildungs- und Begegnungsstätte ko-ra-le einen Workshop „Beikost“ an. In diesem erfahren Interessierte, welche Lebensmittel sich für Babys eignen, was beim Einkauf beachtet werden sollte oder ob es besser ist, selbst zu kochen oder Gläschen zu verwenden. Diesen und anderen Fragen soll nachgegangen werden. Der Workshop findet am Montag, 27. November, von 9.30 bis 11 Uhr statt. Anmelden können sich Interessierte per E-Mail, und zwar an anmeldung@ko-ra-le.com.

Schwarzmeer Kosaken von Peter Orloff geben Konzert

Peter Orloff & die Schwarzmeer-Kosaken gastieren am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr in der evangelischen St.-Crucis-Kirche in Bad Sooden-Allendorf. Die Gäste dürfen sich auf ein festliches Konzert unter dem Motto „Von Kiew nach St. Petersburg“ freuen, heißt es in der Ankündigung. Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Frühauf, Kirchstraße 77, und in der Tourist-Information, Landgraf-Philipp-Platz 1-2, in Bad Sooden-Allendorf sowie auch unter der Ticket-Hotline: 0761/ 8884 9999.

Blutspende mit Tombola

Zur Blutspende lädt der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes für kommenden Freitag, 24. November, nach Dingelstädt ein. An diesem Tag kann dann in der Zeit von 16 bis 20 Uhr Blut gespendet werden, und zwar in der St.-Franziskus-Schule, Riethstieg 9. Wie das DRK weiter mitteilt, haben bei diesem Termin die Blutspender auch die Möglichkeit, an einer Tombola teilzunehmen. Außerdem dürfen sich die Frauen und Männer auf eine kleine Stärkung freuen, die das Team des DRK-Ortsvereins Dingelstädt vorbereiten wird. Schon jetzt möchte sich allerdings das Blutspendeteam ganz herzlich bei allen Spendern für ihr gesellschaftliches Engagement bedanken.

Tipps für Firmengründer und -nachfolger

Eine Unternehmensnachfolge ist für viele Unternehmer, unabhängig davon, wer die Nachfolge antritt, oft ein finanziell und rechtlich anspruchsvolles Vorhaben. Die Industrie- und Handelskammer Erfurt bietet spezielle Beratungen für den komplexen und sensiblen Prozess an. Gründer, die den Schritt in die Selbstständigkeit mit einer Unternehmensnachfolge gehen wollen, aber auch Chefs, die ihr Unternehmen an einen Nachfolger abgeben wollen, können sich vom Netzwerk Unternehmensnachfolge Nordthüringen in Einzelgesprächen kostenfrei und unabhängig beraten lassen, berichtet Christian Böduel, Leiter des Regionalbüros Nordthüringen. Neben einer Steuerberaterin für Unternehmensnachfolge steht ein Vertreter eines Kreditinstituts zur Seite. Der nächste Beratersprechtag findet am Donnerstag, dem 14. Dezember, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Regionalbüro Heiligenstadt, Wilhelmstraße 34a, statt. Eine Terminvereinbarung ist bis zum 8. Dezember unter der Rufnummer: 03631/ 90820 erforderlich.