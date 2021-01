Leinefelde: Brenzlige Situation geht gut aus

Am frühen Montagvormittag sind Polizei, Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr in die Leinefelder Südstadt alarmiert worden. Auf einem Balkon im 5. Stock eines Seniorenheims war ein älterer Herr zu sehen. Es bestand Gefahr für Leib und Leben, bestätigt die Polizei. Der Notarzt konnte den Mann beruhigen, auch Angehörige eilten hinzu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr wurde nicht mehr gebraucht.